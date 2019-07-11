Фрэшмены XXL 2019

На этой неделе издание XXL начало выпускать ролики с фристайлами артистов, которые попали на ежегодную обложку фрешменов. Предлагаем вспомнить заслуги каждого из них.

Текст: Давид Чебанов

DaBaby

Чтобы выделиться в мире трэп-музыки, недостаточно иметь в запасе типичные для жанра бэнгеры. Помощник DaBaby — юмор (что можно заметить по его абсурдным текстам и Instagram-историям). У него уже есть совместки с ветеранами Атланты (Offset, Rich Homie Quan), но это не главный козырь Baby. Харизма и стеб над жанром — то, что выделяет его среди артистов-однодневок.

Что послушать:

MeganTheeStallion

«Не помню, чтобы рэп-исполнительница из Хьюстона или Техаса добивалась таких высот. Так что я первая», — сказала Megan в интервью с Rolling Stones. Но, к сожалению, она может похвастаться только тем, что продвигает сцену родного города. В остальном же ее творчество мало чем отличается от Nicki Minaj и Cardi B — все та же гипертрофированная сексуальность и обилие откровенных панчей.

Что послушать:

Blueface

Песня Blueface «Thotiana» стала хитом из-за использования офф-бита (намеренного непопадания в такт), но после этого сингла популярность артиста постепенно сходит на «нет», а совместка с Rich The Kid «Daddy» оказалась неудачной попыткой повторить успех предыдущей работы. Однотипные клавишные и паразитирование на читке мимо бита — вот рецепт загубить карьеру Blueface.

Что послушать:

YBN Cordae

XXL каждый год зовут мощного текстовика: в прошлый раз был JID, в этот — YBN Cordae. Парень с 2014 выпускал микстейпы, пытаясь привлечь внимание, но его заметили только в 2018 с ответкой на трек «1985» J. Cole и ремиксом «My Name Is» от Eminem. Пока у Cordae нет сольного альбома, но в паре синглов он уже вводит в обиход дерзкий флоу и задумчивую лирику.

Что послушать:

YK Osiris

YK Osiris догоняет уходящий поезд мелодичного хип-хопа, пытаясь воссоздать успех A Boogie Wit Da Hoodie или Tory Lanez (только хриплым голосом). На счету Osiris не так много перспективных треков, поэтому на фоне остальных фрэшменов он смотрится блекло.

Что послушать:

Roddy Rich

Заручившись поддержкой Meek Mill, покойного Nipsey Hussle, LondonOnDaTrack и DJ Mustard, начинающий рэпер из Комптона использует рваный флоу Young Thug и постепенно завоевывает чарты. Пока он не может похвастаться собственным почерком, но дилогия микстейпов «Feed Tha Street» и появление на последнем хите Нипси «Racks in the Middle» подтерждают, что он на верном пути.

Что послушать:

Lil Mosey

17-летний Mosey — персонаж с необъяснимой популярностью. Клипмейкер Cole Benett превратил его в звезду буквально за пару экранизаций, и сложно сказать, пройдет ли юный трэпер проверку временем.

Что послушать:

Gunna

Gunna — близкий друг и подписант лейбла Young Thug. Он самый продуктивный фрешмен XXL — 2019, выпустивший 7 проектов с 2013 года. Его карьера началась на похоронах дяди в Атланте — там он встретил Тага, с которым позже стал записывать треки в студии. Спустя 6 лет он обогнал наставника и выпустил один из самых громких хип-хоп релизов в 2019 – «Drip Or Drown 2».

Что послушать:

Tierra Whack

Мы уже освещали творчество Tierra Whack — в тот момент она покорила критиков мультижанровым альбомом «Whack World», который длился 15 минут и включал 15 треков. С того момента Tierra не выпускала больших релизов, но порадовала фанатов парой синглов и креативным клипом на «Unemployed».

Что послушать:

Rico Nasty

«Nasty» переводится как «противный», и, пожалуй, такой псевдоним полностью подходит артистке — ее тандем с продюсером Kenny Beats заставил индустрию дрожать под бойкие 808-ые и взрывной флоу Rico (https://studio21.ru/10-artists-producers-collabs/). Спустя 4 релиза она стала королевой хардкор-рэпа, заменив сидящего в тюрьме 6ix9ine.

Что послушать:

Comethazine

Comethazine — наследник саундклауд-трэпа Южной Флориды. Взяв за основу стиль Smokepurpp и Lil Pump, он модернизирует грязный звук с кучей дисторшна и агрессивной подачей. Пока его вдохновители пытаются наладить контакт с массовой аудиторией, Comethazine остается «трушным» для себя, чем, наверняка, и заслужил признание комьюнити.

Что послушать: