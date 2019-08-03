Шведский суд освободил A$AP Rocky

Rocky, наконец, вышел на свободу — такое решение шведский суд принял по результатам третьего слушания. Тем не менее, дело ещё не закрыто, и окончательный приговор рэперу будет вынесен 14 августа. Пострадавший — афганский эмигрант Мустаф Джафари (кстати, ранее судимый) — требует от Ракима компенсацию в размере 14 тысяч долларов. Прокурор, в свою очередь, добивается для Rocky шестимесячного заключения.

A$AP Rocky задержали 3 июля в Стокгольме после драки. По версии следствия, музыкант и его телохранитель избили 19-летнего парня на улице. Защита утверждает, что пострадавший и его друг провоцировали Rocky, и ему пришлось защищаться.

Из-за ареста A$AP Rocky пропустил концерт в Москве, который, по словам организаторов, будет перенесён (новая дата выступления пока не названа).