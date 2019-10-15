7 фактов из интервью Frank Ocean для W Magazine

В конце сентября Фрэнк Оушен дал интервью изданию W Magazine, в котором рассказал о работе над новым материалом, фите с A$AP Rocky и своем уходе с лейбла Def Jam. По словам музыканта, сейчас его вдохновляют клубы и ночная жизнь, поэтому большую часть времени он проводит в Детройте и Чикаго. Он также отметил, что не собирается писать песни, основанные на собственном опыте, и раскрывать перед фанатами душу. Мы собрали главные цитаты Фрэнка из недавнего интервью (оригинал — по ссылке).

Перевод: Давид Чебанов

О создании микстейпа «Nostalgia Ultra»

Когда я записывал дебютный релиз «Nostalgia Ultra», я никому о нем не рассказывал. Даже тем, с кем работал. Обычно, когда ты говоришь о том, чего еще не сделал, ситуация выходит из-под контроля. Ты берешь на себя ответственность, показывая кому-то незаконченную версию релиза, потому что он в любой момент может измениться. Мне легче завершить работу, принять решение о выходе материала, и только потом обсуждать его. Я придерживался этой тактики с самого начала, без всяких медиа-тренингов.

О продуктивности

Я всегда устраиваю себе испытания, не обязательно связанные с музыкой. Сейчас моя цель — проплыть четыре круга под водой в бассейне. Когда я пробую сделать это, чувствую, что вот-вот умру. Каждый день я устраиваю новый челлендж, чтобы подавлять непродуктивную часть моей личности. Неважно, что это — холодный душ или новое физическое испытание — так я мотивирую себя быть активным и завершать дела, а также готовлюсь ко всему, что ждет меня за пределами дома.

О финансах

Музыка была для меня способом вырваться из нищеты. Я помню, что кайфовал не от самого творческого процесса, а от того, сколько денег он может принести. Это помогало мне отвлечься от нынешнего положения и начать строить планы. С 2016 года я независимый артист и не собираюсь ничего менять. Если мне вдруг понадобятся деньги, я пойду в банк — у меня замечательная кредитная история.

О правде в песнях

Я долгое время считал, что умение показать свою слабость и есть сила, но теперь я так не думаю. «Сила» и «ранимость» противоположны по смыслу. Сочетание этих качеств якобы свидетельствует о мудрости человека, но я не уверен, что это так.

В какой-то момент я встал перед выбором: говорить в треках правду или ложь. Если я решил рассказать историю, а потом передумал, я могу в любой момент остановиться — это же моя история. Знаете, от артистов всегда ждут, чтобы они были откровенными и уязвимыми в песнях. Артист не может сам принять решение. Чтобы не разочаровать фанатов, я должен говорить о своих переживаниях и своем опыте самым откровенным образом. Но я больше заинтересован во лжи — в воплощении своих фантазий.

Об уходе с лейбла

Несмотря на то, что рефлексия — часть моей ежедневной рутины, я редко обращаюсь к прошлому. Но я вижу огромный скачок вперед, который был сделан в промежутке между «Channel Orange» и «Blonde». Я говорю не только о звучании, но и об умении выстраивать композицию. Кроме того, я смог выработать стратегию, для которой нужны яйца и что-то вроде умения шпионить. Когда я понял, что все идет по плану, мне стало гораздо легче. Я почувствовал, что могу развиваться в бизнесе так, как хочу, и ни от кого не зависеть. Сложность моего плана заключалась в том, чтобы не просто уйти с лейбла, а забрать все, что мне причитается.

О форматах

Долгое время технологии диктовали формат, и какими бы панками мы ни хотели быть, мы зависели от софта для создания и обработки музыки или носителей. Теперь, когда CD-диски и пластинки ушли в прошлое, исчез лимит на хронометраж. Музыка стала эластичной. Но мало кто этим пользуется, потому что контракты с лейблами обязывают выпускать определенное количество альбомов. Это произвольное ограничение, и это не современно. Я слышу, как рэперы читают о деловой смекалке и независимости в треках. Я думаю, чем больше такого, тем лучше. Идея в том, что жизнь в достатке с кучей фанатов, инвестирующих в тебя и покупающих твои творения, возможна только при владении бизнесом.

О работе с A$AP Rocky

Помню работу над «Raf», когда я читал рэп, структурировал куплеты и экспериментировал с флоу. Тогда A$AP Mob записывали вторую часть «Cozy Tapes», и Роки сказал мне, что у него есть песня под названием «Raf», что показалось мне забавным. Я тогда жил в отеле и хранил студийную аппаратуру где-то на территории. Я быстро записал куплет, пошел к Ракиму и поставил ему песню. Он был очень воодушевлен, но, услышав ее, сказал: «Мужик, ты читаешь как в 2003». И я понял, что все это из-за сложного флоу. Решив сделать что-то современное и качающее, я написал новый куплет и отправил ему со словами: «Какой год получился сейчас?».