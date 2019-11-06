Frank Ocean записал трек «Little Demon» со Skepta

Несколько недель назад Фрэнк Оушен возродил собственное радиошоу Blonded и презентовал на нем свежий сингл «DHL». Изображение 13 силуэтов на обложке натолкнуло фанатов на мысль о том, что экс-участник Odd Future готовит 13-трековый альбом. Догадки только подтвердились, когда Оушен вернулся с другой новинкой — «In My Room».

В эти выходные Фрэнк выпустил коллаборацию со Skepta (у которого в конце октября вышла совместка с DJ Tracey «Kiss and Tell»). Трек «Little Demon» появился в виде ремикса от электронщика Arca — именно в такой версии он впервые прозвучал на нью-йоркской вечеринке PrEP+, организацией которой занимался Оушен.

В конце сентября Фрэнк Оушен дал интервью изданию W Magazine, в котором рассказал о работе над новым материалом, фите с A$AP Rocky и своем уходе с лейбла Def Jam. По словам музыканта, сейчас его вдохновляют клубы и ночная жизнь, поэтому большую часть времени он проводит в Детройте и Чикаго. Главные факты из интервью можно найти здесь.