Frank Ocean рассказал, почему не пользуется приложениями для знакомств

В интервью для журнала Gayletter Frank Ocean рассказал не только о творческом процессе и работе с A$AP Rocky (их совместный трек «Purity» вошел в последний альбом Ракима «Testing»), но и о том, легко ли встречаться с кем-то, если ты знаменитость. Он отметил, что предпочитает не пользоваться приложениями для знакомств, потому что популярность в этом деле только мешает. Кроме того, он признался, что уже три года состоит в отношениях.

«Не думаю, что стал бы использовать приложения для знакомств. В этом вопросе я придерживаюсь философии Марка Джейкобса. Зарекаться я не буду, но знакомиться в таких приложениях неудобно, если ты известный человек».

Журнал Nylon попытался разобраться, в чем заключается упомянутая Фрэнком «философия Марка Джейкобса». Издание напоминает, что в 2015 году дизайнер удалил приложение Grind (для геев и бисексуальных мужчин) после того, как поучаствовал в оргии на 10 человек. В этом месяце Джейкобс женился, а накануне написал в инстаграме, что знакомиться в Grind было весело, но его главный приоритет — работа.