Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей

В этом году самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Тейлор Свифт — ей удалось заработать 185 миллионов долларов. Чуть меньше — 170 миллионов — заработала Кайли Дженнер (большую часть суммы ей традиционно принесла собственная марка косметики Kylie Cosmetics). Третью строчку рейтинга занял Канье Уэст со 150 миллионами долларов.

Forbes отмечает, что в индустрии развлечений мужчины зарабатывают значительно больше женщин (несмотря на то, что первые два места рейтинга занимают девушки). При этом самой богатой женщиной-музыкантом стала Рианна — ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.