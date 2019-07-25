Forbes составил рейтинг самых успешных рэперов России

В список самых успешных знаменитостей до 40 лет по версии Forbes попали 7 представителей хип-хоп-индустрии. При этом важно обратить внимание, что, если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход, то в этом году фокус сместился в сторону востребованности.

В рейтинге наиболее популярных и успешных рэперов лидирует Баста — его годовой доход составил почти 7 миллионов долларов, а количество подписчиков в инстаграме превысило 3 миллиона. За ним следует Тимати (3,4 млн $; 14,1 млн подписчиков), Элджей (1,5 млн $; 2,9 млн подписчиков), Мот (2,1 млн $; 4,7 млн подписчиков), Feduk (1,2 млн $; 1,2 млн подписчиков) и Face (0,5 млн $; 1,5 млн подписчиков). Завершает рейтинг Oxxxymiron — 0,6 млн $ и 2,1 млн подписчиков.