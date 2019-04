Вышел альбом-саундтрек к «Игре престолов» (с песнями A$AP Rocky, Ty Dolla $ign, The Weeknd и других)

«For The Throne» — масштабный альбом-саундтрек, в который вошли песни, посвященные сериалу «Игра престолов». Это 14 синглов, записанных The Weeknd, SZA, Ty Dolla $ign, Travis Scott и другими. Там есть даже совместный трек A$AP Rocky и Joey Bada$$ «Too Many Gods» — ранее артисты не так часто коллабили, их единственный фит «1Train» можно найти на альбоме Роки «LONG.LIVE.A$AP» (2013).

Альбом был записан к премьере последнего сезона сериала. По информации Pitchfork, эти песни могут прозвучать в фильме, однако неизвестно, в каком эпизоде. Несколько дней назад вышла вторая серия сезона, саундтреком которой стал новый сингл группы Florence and The Machine.