Фрешмену YNW Melly грозит смертная казнь

В начале этого года 19-летний рэпер из Флориды YNW Melly был арестован по обвинению в убийстве своих друзей YNW Sakchaser и YNW Juvy. Следствие утверждает, что осенью 2018 года Melly и его подельник Bortlen открыли огонь по членам своей команды прямо в машине.

Адвокат артиста Джейсон Рождер в интервью Billboard подтвердил, что прокурор добивается смертной казни с момента ареста. Если двойное убийство будет доказано на слушании на следующей неделе, то Melly будет приговорен к высшей мере.

Это не первый раз, когда Джеймел Морис (настоящее имя YNW Melly) попадает за решетку: в 16 лет он оказался в тюрьме за участие в вооруженном нападении. В заключении он написал свой хит «Murder on My Mind», в котором рассказывает подробности совершенного убийства. Проблемы с законом только повысили популярность Melly: «Murder on My Mind» попал в топы чарта Billboard и стриминговых сервисов.

Преступления артиста связывают с психическими заболеваниями. В интервью Power 105.1 YNW Melly рассказал, что у него есть 6 субличностей, одна из которых, Мелвин, жаждет насилия и убийств. Недавно в сеть слили невышедшую песню «Melvin’s Intro», где альтер эго Мелвина признается во всех убийствах Melly.