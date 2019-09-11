FLESH: об альбоме «ПАБЛО 19:95» и несостоявшемся фите со Смоки Мо

В конце августа FLESH выпустил альбом «ПАБЛО 19:95» — самый серьезный за всю его карьеру, по словам самого Паши. В эфире STUDIO 21 он рассказал, что на трек «Шоу» должен был залететь Смоки Мо, но из-за дедлайнов коллаб пришлось отложить. Также FLESH сообщил, что уже работает над новым релизом — «Эйфория EP», в котором будут отсылки к сериалу HBO.

О знакомстве с хип-хопом

Я начинал с Bone Thugs-n-Harmony, слушал много джи-фанка, Snoop, Eazy-E, Nate Dogg. Меня цеплял калифорнийский вайб, аналоговый звучок — музон для тачек, тусовок. В какой-то момент я, конечно, любил то, что делалось в Нью-Йорке, но в меньшей степени.

Все началось с Biggie, с трека «Spit Your Game». Это было двигателем, мотиватором к тому, чтобы показать себя. Я из Екатеринбурга, и в моем окружении было очень много фанатов брейк-данса, граффити, стритбола. И когда я выходил на улицы, мне хотелось быть частью этой культуры.

О первых треках

Мой первый стаф был таким: мы с корешем взяли трек Nipsey Hussle «Hussle In The House» (мы не знали английский, поэтому русскими словами написали английский текст), пошли на какую-то студию, заплатили там денег и начали перечитывать трек. Мы делали это ради опыта, чтобы послушать, как наши голоса звучат на битах.

О своей музыке

Музыка Флеша — это музыка, под которую можно пойти подвигаться в клубе, заниматься спортом, гонять на тачке («Tokyo Drift») и так далее. Я стараюсь не загонять себя в рамки жанра и всегда находить себя в чем-то новом.

Я стараюсь мыслить как продюсер, а не как вокалист. Например: я в студии, есть семпл, и мы с чуваками начинаем придумывать барабаны. 70% артистов сказали бы: «Здесь будет хук, здесь будет куплет, всё». Мы стараемся делать так, чтобы менялось настроение, чувствовался переход во времени в рамках одной песни. Допустим, я не так хорошо пою, хотя стараюсь развиваться в этом. Я начинаю размышлять и подбираю людей, которые могли бы круто это спеть. Я не думаю о том, как впихнуть в трек себя по максимуму, я делаю так, чтобы это звучало прикольно на выходе. У меня есть треки, где у меня реально восемь строк, и я все равно кайфую с этой песни.

Если выбирать трек, которым я не горжусь, то это какой-нибудь фит с кентом с моего города. «Брачо, брачо, накинь куплет, мне надо срочно стартануть!». Я говорю: «Окей, мэн, я тебя уважаю как человека, я накину» — что-нибудь из этой серии. Но чтобы мне было прям отвратно за какой-то трек, такого нет.

О новой волне русского хип-хопа

Я считаю, что чуваки держат руку на пульсе улиц и того, что вообще происходит в мире. Это круто. И самое главное, качество звучания очень сильно растет. Много, конечно, однообразной музыки, но в целом все круто. Они уважают тренды, которые стреляют на западе, в Англии: у нас и грайм нормально приживается, и плаг-трэп, то есть Carti и Pi’erre Bourne. Много чуваков, которые делают эдлиб-трэп.

Прикольно, когда русские пытаются сделать что-то конкурентноспособное. Но мне не очень нравится, когда русские повторяют русских. Допустим, чувак взял чей-то флоу, скопировал, прикольно адаптировал. Другой чувак начинает копировать уже его, получается вторичность. Одни и те же эдлибы начинают кочевать из трека в трек, от одного исполнителя к другому.

Прикольные чуваки в плаге — это Платина, lil krystalll, OG Buda. У них есть соус, уникальность. При этом очень много похожих на них молодых чуваков, которые появляются в пабликах. Им нужно еще больше добавлять себя, либо смотреть на что-то новое, потому что это уже переадаптировано.

Схема успеха — никогда не загадывай хиты и делай то, что тебе нравится, максимально. Продавливай себя и все будет четко. Это мой совет новичкам.

О своей фан-базе

Я не знаю, почему я стал популярным. Когда у нас было объединение, мы делали что-то более-менее свежее: мешали электронную музыку с граймом, скримом в плане голоса и трэпом. Это было на волне клауд-рэпа. Появилась аудитория, которой нравилось, что мы делаем, и она осталась с нами как с персонажами. Мы продолжаем делать свою музыку, и она растут и развиваются вместе с нами.

Просто нужно относиться к музыке трудолюбиво, и я думаю, что хорошая музыка всегда найдет своего слушателя. Без каких-либо накруток и промо.

Об альбоме «ПАБЛО 19:95»

Альбом называется «ПАБЛО 19:95» — это мой год рождения, он зашифрован во времени. Меня зовут Паша, но на районе друзья зовут меня Пабло, и это передается из тусовки в тусовку. Это альбом обо мне, о моем творческом пути — от начала и до сегодняшних дней. На нем очень много искреннего и открытого диалога со слушателем. Если ты хочешь узнать меня поближе и понять, о чем я думал в начале карьеры и сейчас, нужно послушать альбом. Тогда ты сможешь быть ближе ко мне.

Когда я начинал, я много экспериментировал со звуком, режиссурой клипов, монтажом, эффектами, и я ничего не боялся. Когда я приобрел фан-базу, я начал бояться ошибок, того, что, если я уйду в андеграунд, я потеряю слушателей. А сейчас тот момент, когда я набираюсь сил, скиллза, чтобы выдать что-то интересное. Поэтому у меня такие межсезонные релизы, чтобы напомнить о себе. Но я бы не сказал, что они прям «вау». Они крутые, я их люблю по-своему, но крайний альбом я считаю лучшим по лирике, по качеству и по музыке. На студии со мной работали Леха spoty, Вадим plamly — им отдельное уважение. Я всегда мечтал делать альбомы не дистанционно, и в этот раз мы всей командой собрались в студии. Впервые такой серьезный подход.

В общей сложности мы работали над альбомом полгода, над записью — два месяца, на сведение, мастеринг — еще месяц. Грубо говоря, за лето мы сделали все самое важное.

Я смотрел на свою жизнь, свою историю и старался максимально добавить себя, чтобы это было интересн. Если говорить про звук, я слушал западную музыку: альбомы Post Malone, Travis Scott, и в каких-то моментах понимал, что мы не дотягиваем. Я говорил: «Ребята, нужно делать вот такие приемы, чтобы голос был ближе и лучше, а инструменты были эластичнее».

Об отложенных релизах и завышенных ожиданиях

Много раз с клипами было так: ты выпускаешь классный трек, он нравится твоей аудитории. Потом начинаешь говорить: «Я выпущу клип», выбрасываешь тизер, потом пауза, потом клип. И люди изматывают себя: «Что же, что же там будет?». Они сами рисуют в голове картинку и получают не то, что ожидали. Пока горяченькое, надо дропать сразу.

Об ориентирах в хип-хопе

Если говорить о фэшн-стороне, о том, как человек себя подает, мне нравится Rocky. Нельзя не назвать Travis Scott, это просто вообще вау, я его фанат. С точки зрения звуковых приемов, он реально делает революцию в музыке. А если говорить о лирике, которая вызывает у меня реальную эйфорию и мурашки, это The Weeknd. Не знаю, почему в России он не так популярен, но он гений.

Об увлечении дизайном и живописью

В свободное время я стараюсь путешествовать, кататься на доске и больше смотреть за модой. Интересуюсь одеждой, дизайном интерьера и так далее. Не хочу говорить, как Канье, но я давно испытываю любовь к искусству в целом. Например, писать картины. У меня есть одна картина, которую мы написали вместе с моей бывшей девушкой. Были еще попытки, мне это интересно, поэтому я хочу к этому вернуться.

О фитах

Хочу кинуть отдельный шатаут моему бро Lowlife, трек с ним называется «Fake Love» — это просто пушка. Lowlife — гений. Еще на альбоме есть YEYO, трек с ним — «ГОРИТ» — тоже очень жгучий shit. Этих парней нужно обязательно заценить.

На «ШОУ» я хотел позвать Смоки. Трек ему понравился, и он сказал: «Мэн, это крутое дерьмо. Но сейчас я работаю над своим альбомом, и, если ты подождешь, мы что-нибудь сделаем». Но существуют дедлайны, и пора переходить к новым историям, поэтому я очень часто не дожидаюсь гостевых куплетов.

О планах

Что касается планов на этот год, я уже работаю над новым релизом, он будет называться «Эйфория EP». Там будет много отсылок к сериалу. Я хочу описать свой личный опыт в пяти треках — одна история на пять песен.

Хочу снять пару клипов. У меня есть снятый документальный фильм, он выйдет в сентябре. Режиссер — мой друг YEYO.

3 ноября у меня большой концерт в Екатеринбурге, «TELE-CLUB». Это очень важный для меня концерт, большая площадка, жду всех своих людей. 5 октября Москва, 1 декабря Питер. Осенью — мини-тур по Европе: Рига, Таллин, Вильнюс, Минск, Киев, Харьков, Одесса.