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«Magdalene» — новый альбом FKA twigs

«Magdalene» — новый альбом FKA twigs

Британская певица, продюсер и танцовщица FKA twigs выпустила второй студийный альбом «Magdalene». В списке продюсеров пластинки — сама twigs, Metro Boomin, Skrillex и Kenny Beats. Накануне релиза Талия Барнетт (настоящее имя FKA twigs) дала интервью радиоведущему Зейну Лоу, в котором рассказала, что Мария Магдалина для нее — не религиозный персонаж, а в первую очередь женщина. «Я пыталась понять ее архетип, — пояснила певица. — Какой на самом деле была ее история?»

По словам FKA twigs, она начала работать над альбомом в 2017 году после разрыва с Робертом Паттинсоном, и музыка помогла ей пережить расставание. «Я никогда не думала, что боль от разбитого сердца может быть такой всеобъемлющей, — написала певица в пресс-релизе к альбому. — Мне пришлось поставить на паузу все свои проекты. Но этот альбом позволил мне обрести надежду, когда я чувствовала себя особенно неблагодарной, запутавшейся и сломленной».

9-трековый релиз «Magdalene» вышел через пять лет после дебютного лонгплея певицы «LP1». Издание Pitchfork поставило новому альбому FKA twigs 9,4 балла из 10.

Над обложкой работал лондонский художник Мэтью Стоун.

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