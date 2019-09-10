«Holy Terrain» — второй сингл FKA twigs в поддержку нового альбома

Новая пластинка британской певицы FKA twigs «Magdalene» выйдет 25 октября. Она будет состоять из 9 треков, продакшен к которым написала сама исполнительница в компании Skrillex и Jack Antonoff из группы Bleachers. В недавнем интервью FKA twigs рассказала, что работа над релизом помогла ей исцелить разбитое сердце.

В альбом войдут ранее вышедший сингл «Cellophane» и коллаборация с Future «Holy Terrain», на которую уже есть клип. По словам певицы, в треке «Holy Terrain» Future обращается к своей эмо-стороне и искренне рассказывает о своих ошибках.

Треклист альбома «Magdalene»: