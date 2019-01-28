Создатели FFM — о собственном фестивале, планах на 2019 и отношениях с Pharaoh

В гостях у STUDIO 21 — Борис Вилковыский и Иван Джеломанов, создатели паблика Fast Food Music, разросшегося до масштабного проекта про хип-хоп с собственным видеоконтентом и оффлайн-ивентами. Парни рассказали, как отбирают релизы, чем российская индустрия отличается от американской и чего нам ждать от FFM в 2019 году.

О создании паблика Fast Food Music:

Борис: Мы были конкурентами, но в итоге пришли к мнению, что нам нужно объединять силы и начали поднимать наш паблик с нуля. С тех пор прошло уже шесть лет. Нам просто было интересно диггать, изучать разную музыку, следить за ней. Изначально я выкладывал все эти альбомы к себе на стену — это было еще очень давно, до того, как я админил паблики исполнителей. И эти альбомы нормально расходились — люди их репостили. Тогда я понял, что нужно создать под это проект, куда люди могут подписываться. Но тогда я еще не ожидал, что он разрастется до таких масштабов. Конечно, на это потребовалось много времени, но круто, что индустрия развивается, и что сейчас это возможно вообще.

О названии Fast Food Music:

Борис: Я любил мультфильм «Aqua Teen Hunger Force» американского кабельного канала Adult Swim. Он про Команду фастфуд — в каждой серии с ней происходит какой-то треш: тефтели, летающая картошка и молочный коктейль. Вот молочный коктейль — его звали Шейк — поэтому я взял себе ник Шейк сначала, потом сделал его Nasty Shake. Собственно, именно поэтому Fast Food Music. Может, кем-то это и воспринимается как второсортная музыка, но мне кажется, сейчас это больше ассоциируется с культурой в целом и её быстрым потоком. Людям нужно получать всё как можно быстрее.

О выборе музыки:

Иван: Обычно мы опираемся на свои предпочтения и вкусы, пытаемся их передать. Этим мы всегда и отличались от других порталов — мы не публикуем Элджея.

Борис: Нет, у нас нет никакого хейта к Элджею.

Иван: Хейта, конечно, никакого нет, просто он немножко не вписывается в нашу ленту. Мы сами не слушаем Элджея, поэтому и не публикуем его. Но в то же время никакого дисреспекта к нему нет.

Борис: Сейчас, когда у нас стала большая аудитория, приходится отталкиваться и от их вкусов. Если нам что-то не нравится, но это большой артист, и мы знаем, что нашей аудитории это понравится, то мы его опубликуем. Но мы всё равно не боимся высказывать своё мнение. Но я соглашусь с Ваней, что у нас достаточно верная аудитория, и она выработалась потому, что, в отличии от всех других пабликов, мы публикуем то, что нравится в первую очередь нам. Когда ты понимаешь, что артист делает оригинальную музыку, ты видишь, что в дальнейшем он может взорвать.

Иван: Мы следим за тем, как артисты меняются. Мы это замечаем и отображаем в своем паблике.

Борис: Я впервые опубликовал Big Baby Tape, когда у него было еще другое звучание. Мы его публиковали как рекламу, а потом, когда у него вышел «Go Go Tape», мы начали публиковать его бесплатно. И мы видим, что случилось с ним сейчас. Так происходило с несколькими артистами — с Rocket, OFFMi. Это чисто на вкус опираясь.

О российской и американской индустрии:

Борис: Когда я подводил итоги за прошлый год, я думал, что индустрия действительно развивается очень быстро, и появляется много молодых чуваков, но оказалось, что они появляются не так быстро, как хотелось бы.

Иван: В Америке каждый штат отличается по звучанию, в России такого нет.

Борис: Там отдельные хип-хоп сцены, и очень важна локальная поддержка. У нас такого пока нет, но я надеюсь, что всё будет быстро развиваться, посмотрим, что будет через пять лет. Я думаю, что мы дойдем до такого уровня.

О хип-хоп-журналистике в России:

Иван: Я мог бы так или иначе отметить The Flow.

Борис: Долгое время я с недоверием относился к STUDIO 21, но сейчас пришел к выводу, что это очень круто, что в России появилась станция, на которой действительно играет крутая музыка. Вы заняли свою нишу. Это рэп-радио и это круто. Когда я еду в тачке, в такси, я врубаю STUDIO 21 и чаще всего я попадаю на треки, которые мне нравятся. Мне нравится 80% того, что вы крутите. У нас в России пока мало порталов, изданий и сайтов, которые задают хорошую планку качества. В принципе, все делают свое дело, просто кто-то делает его похуже. Хип-хоп-журналистика сейчас — это обзоры альбомов, дайджесты, какой-то видеоконтент, интервью, подкасты, статьи, документалки, лонгриды.

О развитии Fast Food Music:

Борис: Сейчас Fast Food Music — это большой проект, который перерос из обычного паблика в полноценное СМИ. Но я не люблю слово «СМИ», поэтому скажу: проект о хип-хопе, который объединяет в себе разные сферы от вечеринок до освящения различных новостей, вплоть до видеоконтента, который мы также планируем активно развивать и уже начали. Я вижу в этом бренд.

Иван: И это может выходить за пределы музыки. Когда мы освещаем альбомы, делаем тексты с множеством различных отсылок, которые связаны с кино, аниме. Мне кажется, наша сильная сторона сейчас это паблик, но YouTube тоже набирает обороты. Скоро он станет основной платформой.

Борис: Вк, Инстаграм — всё подкрепляет друг друга и растет. Скоро у нас выходит Room Service с GONE.Fludd и Iroh — и там будет мультик. Но полностью в YouTube мы уходить не будем, людей надо приучать к лонгридам. Я думаю, что лонгриды будут жить.

О ролике с Denzel Curry:

Борис: Видео получилось не таким хорошим, как мы хотели, из-за того, что было мало места для съемок. Получился, во-первых, плохой звук. Мы снимали в очень маленькой гримерке, и там ни картинка, ни звук не соответствуют нашему качеству, тому, что мы сейчас хотим выпускать на YouTube.

Иван: Просто мы заморачиваемся, не хочется опускать планку. Хочется, чтобы людям нравилось, чтобы был более позитивный отклик.

Борис: У Denzel есть очень-очень старый микстейп «King Of The Mischievous South», который он записывал еще в те времена, когда сотрудничал со SpaceGhostPurrp. В интервью он сказал, что записывает вторую часть этого релиза, и она выйдет в этом году, и там будет более мемфисский звучок. Это очень круто, потому что первая часть тоже стоит того, чтобы ее послушать.

О Tekashi 6ix9ine:

Иван: На самом деле он этого не заслуживает. Он не совершал те преступления, о которых идет речь, он просто лицо этой банды.

Борис: На самом деле его менеджер был главным, и он управлял Текаши, как марионеткой.

О Pharaoh:

Борис: С Pharaoh отношения завязывались еще во времена становления Yung Russia. Изначально мы просто дружили с ним и поддерживали его. Отношения всегда были хорошими, сейчас мы общаемся меньше, но никакого хейта, только респект. Он анонсировал сингл с Kodak. По-моему, это очень круто, что у нас индустрия развивается настолько, что возможно даже такое.

О фестивале:

Борис: Fast Food Festival — в 2019 или 2020 году 100% будет. Я надеюсь, что это будет не хуже, чем фестиваль у Коула Беннетта. У него был фестиваль в Чикаго Lyrical Lemonade с его брендом. Мне кажется, что Fast Food в России как Lyrical Lemonade в США.