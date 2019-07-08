Fashion Digest: новости с показов, античный перформанс D&G и июльские релизы кроссовок

В новом выпуске Fashion Digest — перформанс от Dolce&Gabbana в храме Конкордии, отлетевшие пригласительные на завтрак Dior, радости сникерхедов и разбор свежих луков Tyga, G-Eazy и других модников

Текст: Дарья Кабацкис

Вести с подиума

В пятницу завершилась неделя моды в Париже, подарив мировому модному сообществу и простым смертным темы для обсуждений.

Агендерность – основная фишка современности, даже там, где используются оммажи к классике и ретроспектива. Несмотря на слияние мужского и женского, тейлоринг захватил дизайнерские умы: брючные костюмы, пиджаки с жакетами, удлиненные пальто унисекс есть практически в каждой коллекции.

В этом плане хорош Balmain S/S 2020: модели обоих полов презентовали шмот в рамках menswear, здесь всё тот же строгий пиджачный крой, байкерские куртки, которые идут абсолютно всем. А ещё космический визуал, выполненный в цветовой гамме от пастельных оттенков до угольно-черного в полоску. За очки «сварщика» можно респектовать отдельно, у Balmain они выглядят даже вполне носибельно (те, что прозрачные, хайпбистам однозначно придутся по душе).

А Maison Margiela снова превратил мужской кутюр в шоу с переодеванием в женское: парни в ботфортах а-ля чулочные пояски, спорный пакет на голове модели (а как же забота об окружающей среде?) и мужские торсы, затянутые в кожаные корсеты. В общем, месседж принят: да здравствует мода без деления по половым признакам!

Кроме того, Margiela выпустил капсулу SSENS x Maison Margiela S/S 2019 – и это многочисленные вариации таби: кеды и ботильоны с раздвоенным носом, а также аксессуары с коронным мини-копытцем. Кстати, на днях подлетел постер к долгожданной документалке: в ближайшее время ожидается премьера фильма про Мартина Маржелу, самого таинственного дизайнера современности. Самого мэтра в кадре мы так и не увидим: Маржела не изменяет своему принципу оставаться в тени. Поговаривают, что услышим лишь голос и увидим кисти рук гения.

SSENS x Margiela

Меж тем, у Dior и Louis Vuitton – всё та же агендерность, выраженная в прозрачных аксессуарах и предметах гардероба: теперь не только девушки могут щеголять с прозрачными сумками, для парней дизайнеры официально припасли прозрачные дождевики и кроссы от Dior. Впрочем, тема не особа свежа, ведь масс-маркет давно использует эффект аквариума.

Dior

Louis Vuitton

Казалось бы, после показа Jacquemus в лавандовых далях Валансоля трудно придумать что-то в равной степени зрелищное опен-эйр. Но в минувшую пятницу, 5 июля, Dolce&Gabbana это удалось: в городе Агридженто, что на юге Сицилии, состоялся грандиозный фэшн-перформанс. Кутюр Alta Moda напомнил этому миру, что максимализм еще не изжил себя. Дизайнерская ода посвящена античной мифологии. Подиум, символизирующий Пантеон, протянулся у подножия храма Конкордии: тоги, золоченые луки со стрелами, репродукции Жака-Луи Давида на подолах моделей, изображения амфор, дорические драпировки и аллюзии к спартанской армии. В общем, тяжелый люкс в самом позитивном его понимании под Dom Pérignon в гостевых фужерах.

Радости сникерхедов

Тем временем кроссовочных дел мастера не перестают радовать сникерхедов июльскими релизами, да и наша столичная погода как раз располагает на время отложить сандалии и вернуться к любимым кроссовкам.

Свежак подлетел от PUMA Inhale Origin – это обновленные ретро-раннеры; Nike Zoom Freak 1 – именная модель в честь баскетболиста Янниса Адетокумбо с реверсивным свушем; Supreme x Swarovski x Nike Air Max 95 – дорого-богато и для любителей «all black».

Nike zoom Freak 1

Puma Inlale Origin

Supreme x Swarovski x Nike Air Max 95

Я, Мы, A$AP Rocky

Пока главный модник рэперского небосвода A$AP Rocky томится в шведской тюрьме в ожидании освобождения из-под стражи, а Travis Scott понтуется брюликами в своих инстасторис, Tyga выгуливает разноперые аутфиты в рамках концертного тура. Амуниция от Louis Vuitton заслуживает отдельных оваций. С нетерпением ждем не менее фешенебельного выхода на сцену Arena by Soho Family 11 июля в Москве!