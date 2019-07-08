Fashion Digest: новости с показов, античный перформанс D&G и июльские релизы кроссовок

В новом выпуске Fashion Digest — перформанс от Dolce&Gabbana в храме Конкордии, отлетевшие пригласительные на завтрак Dior, радости сникерхедов и разбор свежих луков Tyga, G-Eazy и других модников
Текст: Дарья Кабацкис
Вести с подиума
В пятницу завершилась неделя моды в Париже, подарив мировому модному сообществу и простым смертным темы для обсуждений.
Агендерность – основная фишка современности, даже там, где используются оммажи к классике и ретроспектива. Несмотря на слияние мужского и женского, тейлоринг захватил дизайнерские умы: брючные костюмы, пиджаки с жакетами, удлиненные пальто унисекс есть практически в каждой коллекции.
В этом плане хорош Balmain S/S 2020: модели обоих полов презентовали шмот в рамках menswear, здесь всё тот же строгий пиджачный крой, байкерские куртки, которые идут абсолютно всем. А ещё космический визуал, выполненный в цветовой гамме от пастельных оттенков до угольно-черного в полоску. За очки «сварщика» можно респектовать отдельно, у Balmain они выглядят даже вполне носибельно (те, что прозрачные, хайпбистам однозначно придутся по душе).
А Maison Margiela снова превратил мужской кутюр в шоу с переодеванием в женское: парни в ботфортах а-ля чулочные пояски, спорный пакет на голове модели (а как же забота об окружающей среде?) и мужские торсы, затянутые в кожаные корсеты. В общем, месседж принят: да здравствует мода без деления по половым признакам!
Кроме того, Margiela выпустил капсулу SSENS x Maison Margiela S/S 2019 – и это многочисленные вариации таби: кеды и ботильоны с раздвоенным носом, а также аксессуары с коронным мини-копытцем. Кстати, на днях подлетел постер к долгожданной документалке: в ближайшее время ожидается премьера фильма про Мартина Маржелу, самого таинственного дизайнера современности. Самого мэтра в кадре мы так и не увидим: Маржела не изменяет своему принципу оставаться в тени. Поговаривают, что услышим лишь голос и увидим кисти рук гения.
SSENS x Margiela
Меж тем, у Dior и Louis Vuitton – всё та же агендерность, выраженная в прозрачных аксессуарах и предметах гардероба: теперь не только девушки могут щеголять с прозрачными сумками, для парней дизайнеры официально припасли прозрачные дождевики и кроссы от Dior. Впрочем, тема не особа свежа, ведь масс-маркет давно использует эффект аквариума.
Dior
Louis Vuitton
Казалось бы, после показа Jacquemus в лавандовых далях Валансоля трудно придумать что-то в равной степени зрелищное опен-эйр. Но в минувшую пятницу, 5 июля, Dolce&Gabbana это удалось: в городе Агридженто, что на юге Сицилии, состоялся грандиозный фэшн-перформанс. Кутюр Alta Moda напомнил этому миру, что максимализм еще не изжил себя. Дизайнерская ода посвящена античной мифологии. Подиум, символизирующий Пантеон, протянулся у подножия храма Конкордии: тоги, золоченые луки со стрелами, репродукции Жака-Луи Давида на подолах моделей, изображения амфор, дорические драпировки и аллюзии к спартанской армии. В общем, тяжелый люкс в самом позитивном его понимании под Dom Pérignon в гостевых фужерах.
Радости сникерхедов
Тем временем кроссовочных дел мастера не перестают радовать сникерхедов июльскими релизами, да и наша столичная погода как раз располагает на время отложить сандалии и вернуться к любимым кроссовкам.
Свежак подлетел от PUMA Inhale Origin – это обновленные ретро-раннеры; Nike Zoom Freak 1 – именная модель в честь баскетболиста Янниса Адетокумбо с реверсивным свушем; Supreme x Swarovski x Nike Air Max 95 – дорого-богато и для любителей «all black».
Nike zoom Freak 1
Puma Inlale Origin
Supreme x Swarovski x Nike Air Max 95
Я, Мы, A$AP Rocky
Пока главный модник рэперского небосвода A$AP Rocky томится в шведской тюрьме в ожидании освобождения из-под стражи, а Travis Scott понтуется брюликами в своих инстасторис, Tyga выгуливает разноперые аутфиты в рамках концертного тура. Амуниция от Louis Vuitton заслуживает отдельных оваций. С нетерпением ждем не менее фешенебельного выхода на сцену Arena by Soho Family 11 июля в Москве!
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Двухметровый красавец G-Easy гастролирует по Европе, миксуя, как обычно, незыблемую классику вроде кроссовок PUMA с молодыми брендами. На этот раз фаворитом артиста стал Visvim. Бренд был основан японским дизайнером Хироки Накамура в 2000 году, его основная фишка – аутентичность и использование натуральных материалов в производстве. Поборникам эко-движения – на заметку!
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А красавица Луна отыграла в Москве под проливным дождем, сохранив свою чарующую манкость и страсть к женственным нарядам, несмотря на затяжной сезон дождей. Мало кто умеет так гармонично чередовать кроссовки под стритвир и платья от Ульяны Сергеенко с туфлями Casadei.
И напоследок, любителям криво усмехнуться – отлетевшие приглосы на завтрак Dior. Сказать, что ну такое – ничего не сказать. Очень странные дела творятся у товарищей «диорышей».
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1️⃣2️⃣3️⃣ Приглашеньки Dior у @tati_vk Made by @texnosergey #texnosergey #чтоещеподелать #скучно #пузырь #статусноевремяпровождение #диорыши #попиздимнеещетут #мыша Disclaimer: This images is meant for pure entertainment and have no intention to cause harm to any particular individual, if you feel the images has caused you any discomfort, please refrain from continue watching this, the author of the images hereby express that he does not try to harass, publicly shame or bully the figuring personalities on the images. While this images based on real people, some scenes, phrases and characters have been dramatized or fictionalized.