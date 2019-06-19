Fashion Digest: главные тренды лета + самые ожидаемые релизы кроссовок (Stranger Things x Nike, Adidas x YEEZY и другие)

STUDIO 21 перезапускает рубрику Vogue Drop про модные новинки: теперь она называется Fashion Digest и рассказывает о главных трендах на примере блогеров, инста-инфлюенсеров и артистов. Кроме того, наш новый автор Дарья Кабацкис будет следить за streatwear-сегментом и самыми громкими коллаборациями.
В этом выпуске — все о летних трендах: анималистичные принты, цепи и велосипедки, а также свежие новости для сникерхедов — коллабы Converse x Tyler, the Creator; Stranger Things x Nike и другие.
Лето — сезон винных вечеров опен-эйр, музыкальных фестивалей, вояжей в заморские страны и просто самое оптимальное время для раскрепощенных аутфитов. В чем куда и куда гонять — решайте сами, а я поделюсь тем, что особенно мило сердцу в середине июня 2019.
Анималистические принты держатся в топе: одежда, аксессуары, головные уборы или маник под зебру/кобру/рысь – оптимальный выбор даже для поборников экологии. В наш век, когда натуральный мех и кожа экзотических животных в развитых странах становятся моветоном, особую популярность снискали все расцветки мира фауны, представленные в текстильной продукции.
А вот так мимикрируют блогеры под животный мир в реалиях каменных джунглей:
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Велосипедки, ворвавшиеся внезапно в обиход всех модниц и не очень, все еще не спешат сдавать свои позиции: похоже, девчонкам всерьез полюбилась эта альтернатива шортам. Однако приевшееся сочетание велосипедки + пиджак оверсайз (чаще всего в клетку или монохром) пора сменить на более летний вариант: велосипедки + футболка/кроп-топ/худи. Именно так и гоняют западные блогерши и инста-инфлюенсеры (что, вроде бы, одно и то же). Особо удачно это получается у @elaisaya, @mvb, @josefinehj.
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Keepin it cool for the picture, but actually I am always hopping around like a 12 year old, cause there is so much to be excited about
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Модный дом Louis Vuitton во главе с Верджилом Абло раздает стиль: на этот раз цепи триумфально возвращаются в повседневную жизнь не только в рамках стрит-вира, но и гармонично вплетаясь во вполне себе классические образы. Браслеты-цепочки и чокеры из сцепленных звеньев, а также просто массивные связки цепей – однозначное да. И принты в виде цепей тоже очень даже must. Кстати, лучшим дизайнером по версии CFDA Fashion Awards 2019 Абло так и не стал, но все равно не унывает и напоминает нам про необходимость блеснуть золотишком или любым другим металлом.
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Ok I’m just gonna say it… vegan burgers are better than pizza! Who’s with me?
Поясные сумки неумолимо движутся к берегам Леты, а на смену им приходят крошечные сумки-кошельки на ремешках, в противовес им – гигантские шопперы-пакеты. А вот еще подлетели одни из самых оригинальных релизов прошедших дней: у Off-White – небольшие сумки классической формы с росписью, огромная шоппинг-бэг от Jil Sander (похожая на маринованный гриб), и романтические сумки Prada с принтами из сердец и роз, с отсылкой к научным экспериментам Николы Теслы.
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[latest delivery] Off-White™ c/o @em___pty___gallery “JITNEY” bags now available at 122 Prince Street, Soho NYC.
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Тем временем, кроссовочных дел мастера продолжают будоражить сердца и кошельки заядлых модников: за прошедшие недели начала лета сразу несколько ведущих брендов выстрелили релизами предстоящих новинок и отлетевшими коллабами.
Знакомимся и визуализируем.
Всем фанатам сериала «Очень странные дела» на радость: Stranger Things x Nike «Lost Shipment». Коллекция частично появится на рынке 27 июня, вторая часть будет запущена в продажу 1 июля, как раз перед премьерой 3 сезона сериала, стартующего с 4 июля на Netflix. Худи, футболки, бейсболки и спортивные брюки, а также классические ретро-модели кроссовок: Blazer Mid, Air Tailwind 79, Classic Cortez – настоящая ностальгия по середине 80-х. Кроссы и одежда выполнены в основных цветах школы «Hawkins», в которой и творятся «очень странные дела». Зеленый, красный и белый, эмблема с тигром (герб школы) подарят потенциальным покупателям то самое сериальное настроение, ради которого оно все и задумывалось. Будем ждать релиза на отечественном рынке.
Nike Air Max 90 «BETRUE»
Очередная новинка от толерантного Nike в поддержку мирового ЛГБТ-сообщества в расцветках радужного флага. Ежегодно бренд выпускает модели, посвященные любви всех мыслимых форматов. Разноцветные «эиры» придутся по вкусам даже представителям традиционной ориентации: уж слишком сочетабельны с летними аутфитами всех цветов радуги.
Adidas YEEZY 700 V2 «Tephra»
Adidas не отстает от конкурентов: уже второй летний релиз от Канье Уэста. YEEZY BOOST 700 V2 вышли сразу после его же олл блэк «Vanta». Новенькие «изи» сочетают в себе подошву цвета беж и все оттенки пепла (прямо как в том самом олдовом треке Александра Маршала). Старт продаж в России – 15 июня на Большой Полянке, спешите урвать новое детище от Канье.
Converse × Tyler, The Creator One Star
После релиза нашумевшего альбома темнокожий Игорь Тайлерович решил не останавливаться на достигнутом и выпустил коллекцию бархатных шузов вместе с Converse. Расцветки – вишневый и теплый коричневый, логотипа цветка GOLF le FLEUR* на боковой поверхности. А также фиолетовые кеды Chuck 70, завышенной модели, выполнены в бархате и украшены белоснежным цветочным логотипом. Старт продаж в России состоялся 13 июня.