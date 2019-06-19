Fashion Digest: главные тренды лета + самые ожидаемые релизы кроссовок (Stranger Things x Nike, Adidas x YEEZY и другие)

STUDIO 21 перезапускает рубрику Vogue Drop про модные новинки: теперь она называется Fashion Digest и рассказывает о главных трендах на примере блогеров, инста-инфлюенсеров и артистов. Кроме того, наш новый автор Дарья Кабацкис будет следить за streatwear-сегментом и самыми громкими коллаборациями.

В этом выпуске — все о летних трендах: анималистичные принты, цепи и велосипедки, а также свежие новости для сникерхедов — коллабы Converse x Tyler, the Creator; Stranger Things x Nike и другие.

Лето — сезон винных вечеров опен-эйр, музыкальных фестивалей, вояжей в заморские страны и просто самое оптимальное время для раскрепощенных аутфитов. В чем куда и куда гонять — решайте сами, а я поделюсь тем, что особенно мило сердцу в середине июня 2019.

Анималистические принты держатся в топе: одежда, аксессуары, головные уборы или маник под зебру/кобру/рысь – оптимальный выбор даже для поборников экологии. В наш век, когда натуральный мех и кожа экзотических животных в развитых странах становятся моветоном, особую популярность снискали все расцветки мира фауны, представленные в текстильной продукции.

А вот так мимикрируют блогеры под животный мир в реалиях каменных джунглей:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Cowgirl in Milano anzeige Публикация от Xenia (@xeniaadonts) 16 Июн 2019 в 9:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram warm vibes in milan with @esteelauder — celebrating the launch of the new advanced night repair concentrate #PressResetTonight #TheNightIsYours #EsteePartner Публикация от (@sindiarifi) 14 Июн 2019 в 11:46 PDT