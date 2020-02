Fashion Digest: эко-новинки от Tommy Hilfiger, футуристическая капсула от Nike и офисный стиль от селебрити

Влияние подиумных коллекций неоспоримо, и пока одна неделя моды плавно перетекает в другую, модники мира сего уже вовсю обновляют гардеробы к весне. Стритвир всё ещё мёртв, поэтому G-Eazy, A$AP Rocky и другие следуют знаменитому принципу «главное, чтоб костюмчик сидел».

Текст: Дарья Кабацкис

Нью-Йорк

Самый короткий месяц в году перенасыщен модными событиями: на прошлой неделе завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, а следом за ней стартовала лондонская.

Можно не бояться захлебнуться в водовороте новомодных трендов, если структурировать самые яркие моменты минувших показов и выявить несколько общих тенденций.

Во-первых, дизайнеры продлили жизнь оверсайзу ещё на неопределённый срок: лаконичный огромный пуховик в пол от Longchamp, свободные костюмы The Row, которые изначально являются визитной карточкой бренда, на этот раз были представлены в комплекте с высокими перчатками до локтя.

Строгий силуэт – констатация смерти стритвира: брючные пары от Brandon Maxwell, замиксованные с футболками, рубашками и худи вылетают в топ трендов грядущих сезонов. Женственная вариация костюма – укороченный плащ с ярко выраженной талией.

Настроениях 80-х по-прежнему на пике популярности: коллекция осень – зима 2020/2021 Coach отражает дух той эпохи. Шоу закрывала солистка группы Blondie, c которой подружился креативный директор бренда. По словам Стюарта Веверса, на платье и пальто, в которых дефилировала Дебби Харри, были изображены картины культового художника Жана-Мишеля Баския.

Самым феерическим шоу нью-йоркской Недели моды можно по праву назвать презентацию коллекции осень-зима 2020 от Marc Jacobs. Тематика показа – хореографический перформанс, вдохновлённый творчеством танцовщицы Кэрол Армитаж. На сцене-подиуме были представлены аутфиты в стиле 60-х годов: монохром, мини, А-силуэт и узнаваемые аксессуары эпохи. Помимо косынки, которая используется по своему прямому назначению у Marc Jacobs, образы были дополнены беретами, цветными колготками и ярким мейком. При всей любви самого дизайнера к типично дамским деталям одежды и высоким каблукам слияние гендерных границ только приветствуется.

Лондон

Самое долгожданное шоу лондонской Недели моды – показ Tommy Hilfiger. Вся коллекция выполнена из переработанных пластиковых отходов и органического хлопка. Если вспомнить остро стоящий вопрос об отмене Недели моды, поднятый экоактивистами прошлой осенью, то ситуация действительно меняется в позитивном направлении, пусть пока и локально. Открывала показ икона подиума Наоми Кэмпбелл, давняя муза и подруга Томми. Также одной из ключевых фишек показа стала коллаборация, разработанная с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Надо заметить, что Льюис – абсолютный неофит фэшн-индустрии, однако весьма насмотренный завсегдатай модных показов с чётким пониманием идеи.

Основу коллекции составляют базовые вещи из денима: куртки, бомберы, худи, свежо обыгранные шелковыми косынками, замиксованные с костюмами-двойками, укороченными куртками и другими предметами гардероба, отдаленно напоминающими униформу рабочих.

Ещё одно громкое событие прошедших дней – презентация коллаба Maison Margiela x The Horth Face. Для линейки MM6 это сотрудничество стало первым практически за 10 лет! Дизайнеры совместили функциональность архивной коллекции The Horth Face 1990 года и креативный подход к созданию вещей в стиле Margiela. И снова можно заметить удлинённые пуховики, жилеты и объёмные куртки с деталями-трансформерами на молнии, числовые и анималистические паттерны, и, конечно же, вездесущие таби.

Свежие релизы

Во имя спасения нашей планеты всё большее количество мировых брендов переводит производство одежды в безотходный режим, руководствуясь политикой эко-френдли.

Move to Zero – новая коллекция от Nike, призывающая к будущему без токсичных отходов и углеродных следов. Огромный плюс капсулы Nike состоит в том, что почти все вещи полностью состоят из переработанных материалов и экологичного хлопка, а инновационная технология окрашивания не причиняет вреда окружающей среде. То есть, ты можешь быть в тренде, спасая при этом планету от самого себя. Отделка Nike Grind –весомый шаг в мир, избавленный от углеродного следа, а подкладка куртки Nike Sportwear Windrunner состоит из 100% переработанного полиэстера.

Благодаря новейшим методам, которые способны в корне изменить процессс производства, сделав его в разы более позитивным, были разработаны предметы базового мужского гардероба Nike Sportwear. В линейу экологичных вещей для повседневной носки входят: футболки, джоггеры и комфортные худи.

Женские модели Move to Zero также состоят из органических тканей более чем на 60%: потрясающе мягкое платье, шорты и свитшот. Хлопок, входящий в состав тканей, выращивается в специальных условиях, а для его обработки используется меньшее количество воды и ядовитых химических веществ.

Nike Space Hippie – экспериментальная новинка, созданная из отходов собственного производства. «Космический мусор» лёг в основу четырёх первых пар Space Hippie, благодаря чему стало наглядно понятно, что безотходное производство больше не миф, а ближайшее будущее. Поклонникам классики бренда не стоит волноваться: новые футуристические Nike сочетают в себе канонические идеи прошлого и современные технологии.

«Модели Space Hippie представляются артефактами из будущего. Это авангард; они непокорно оптимистичны. Но Space Hippie – это еще и идея. Мы хотели выяснить, как сделать максимум из наименьшего количества материала, с наименьшими затратами энергии и наименьшим выбросом углерода», – говорит Джон Хок, главный дизайнер Nike.

Верх модели изготовлен из специального трикотажа, который аж на 90% состоит из волокон переработанных материалов. Для амортизации кроссовок используются фабричные отходы от Vaporfly 4% с наименьшим содержанием диоксида углерода, что существенно отличает призводство модели Space Hippie от других пар. А подмётка состоит из безопасной «кратерной пены».

Таким образом, эко-линейка Nike бросает вызов дизайнерам, которые всё ещё используют агрессивные методы производства. Модели Space Hippie 01, 02, 03, 04 будут доступны уже этой весной, точная дата релиза пока неизвестна.

Носить офисный стиль как селебрити

Резюмируя тенденции, навеянные ветрами с мировых подиумов, можно прийти к выводу, что основная тема большинства свежих коллекций – деловой стиль. Костюмы-двойки или тройки, дополненные актуальными жилетами – must have любого гардероба. Прекрасная альтернатива пастельным и тёмным оттенкам – розовая брючная пара от Jacquemus. Как мы помним, в конфетной палитре совсем недавно появился Tyler, The Creator на церемонии вручения Грэмми.

В этой подборке можно увидеть с чем и как носят костюмы и другие «офисные» аутфиты селебрити на мероприятиях и в повседневной жизни.

Молодой Фицджеральд G-Eazy в пиджаке и брюках незабудкового оттенка поверх скромной чёрной футболки – на заметку тем, кто пытается обуздать чересчур яркий образ.

Аутфит Playboi Carti – тот случай, когда избитое сочетание «белый верх&чёрный низ» не является синонимом офисного дресс-кода. Очки Rick Owens гармонично дополняют образ плохиша из старшей школы.

A$AP Rocky известен своей любовью к сочетанию несочетаемого. Классический пиджак с шортами и высокими носками – вариант для безумных модников. И не стоит забывать про ноготочки!

Неоспоримая икона стиля Хэйли Бибер в маленьком чёрном платье и смокинге от нью-йоркского бренда Wardrobe. NYC: когда кончился офисный кофе-брейк, а ты всё ещё секси.

Никто не носит безразмерные пиджаки, пальто и рубашки с брюками круче, чем это делают сестрички Олсен, основательницы бренда The Row и одни из самых стильных девушек не только Манхэттена, но и планеты.