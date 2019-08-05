Fashion Digest: возвращение панков, новые Yeezy и лучшие луки Lil Uzi Vert

Панки возвращаются: 78-летняя Вивьен Вествуд представляет новый отлётный кампейн в брутальном районе Лондона, Гарри Стайлз снялся в рекламе унисекс-аромата Gucci, а рэпер и стиляга Lil Uzi Vert отметил четверть века.

Текст: Дарья Кабацкис

Кампейн от Vivienne Westwood и реклама нового парфюма Gucci

В сезонном эфире – август, время долгожданных кинопремьер, важнейших культурных событий, и, само собой, вкусных кроссовочных релизов.

Во-первых, стоит отметить повальное возвращение панк-культуры практически во все сферы современной жизни, мода тоже в стороне не осталась: мятежные ветры надули яркий бунтарский кампейн коллекции Вивьен Вествуд и её относительно молодого мужа, Андреаса Кронталера в лондонском районе Барбикан.

Vivienne Westwood FW 19 – это не только эклектичный шмот, но и сумасшедшие атрибуты вроде огромной деревянной ложки в руках модели, трезубец в натуральную величину и всякая отлетевшая всячина, запечатленная объективом немецкого фотографа Юргена Теллера. Локация для съемок кампейна выбрана неслучайно: Вивьен и Андреас уже несколько лет почитают Барбикан за историческое прошлое, монструозную архитектуру, восстановленную после Второй мировой, а также посещают местный театр и концерты Лондонского симфонического оркестра. Кроме того, знаменитому району в этом году исполняется полтинник: самое время отпраздновать юбилей эксцентричным вторжением панк-культуры в новом прочтении.

Классно то, что одежду демонстрируют не только модели, но и сама Вивьен. Вот уж действительно тот случай, когда возраст не помеха, а решающая фишка и собственность модели. Идейный посыл, несмотря на сложность структуры образов прост: смешение стилей возможно в любых самых дерзких проявлениях, и границ в данном случае нет, ни расовых, ни гендерных, ни возрастных. И здесь мы снова считываем то, что торжествует практически повсеместно во всем цивилизованном мире: глобализация и толерантность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New campaign autum winter 20 … will post more Публикация от Andreas Kronthaler (@ndreaskronthaler) 17 Июл 2019 в 3:29 PDT Снимок в инстаграме Андреаса Кронталера

То, что действительно стоит увидеть: красивейшая реклама нового унисекс-парфюма «Mémoire d’une Odeur» от Gucci. В главной роли – британский певец и актер Гарри Стайлз. Невероятный визуал, пляски у костра и барабаны. Креативный мотив все тот же: агендерность. Директор модного дома Алессандро Микеле прокомментировал кампанию как отсылку к гендерному вопросу, существенно изменившемуся со времен 90-х. Андрогинные образы, солнечные пейзажи и тотальный дух свободы – то, что было заявлено еще в теме коллекции Cruise 2020 в мае, показанной среди древнеримских статуй. Плавность времени, единство всех существ и связь между поколениями. Peace to you!

Августовский урожай кроссовок

Обувные цеха без работы не простаивают: начало месяца богато на релизы настоящие и предстоящие. Например, у Maison Margiela AW19 Pre-Collection – просто пушка: что ни кроссы, то перфоманс. Черно-бело-серебристые с розовыми вставками и эффектом подтекшей «бабл-гам» на подошве (Fusion Low Top Bubblegam Mix), также представлены и в других расцветках (Octane Mix, White Mix, Grey Mix). Особые приметы коллекции – деконструктивный дизайн, многослойность, ассиметричная шнуровка, фигурная подошва.

А релиз Adidas Yeezy 500 “Bone White” намечен на 24 августа: долгожданные “изики” выполнены в общей монохромной цветовой гамме с замшевыми накладками на комфортной подошве светло-кремового оттенка. Визуально напоминают прошлогодние «Blush», но модникам, топящим за минимализм и удобство, наверняка придутся по душе.

Лаконичные Nike Air Max 270 React “Summit White” выполнены в пастельных тонах с пыльно-розовыми деталями и голубым слоем на подошве, релиз ожидается 2 августа.

Кроссовки OFFSPRING x Converse Chuck 70 S/S 2019 представлены в черном и белых цветах (70 Low – в черном цвете, а 70 Hi – в белом) с молниями на подошве и шнурками с аналогичной графикой. Через три года после последнего сотрудничества OFFSPRING и Converse снова намутили коллаборацию в рамках празднования 20-летия британского ритейлера для текущего сезона. Релиз состоится 10 августа в магазине OFFSPRING Selfridges London, точная цена этого удовольствия на полупрозрачной подошве пока под вопросом.

Модники и модницы

31 августа отметил четверть века любитель брендов и просто хороший парень – Lil Uzi Vert. Самое время вспомнить последние наиболее хайпбистские аутфиты артиста, отдельный респект кроссовкам Prada: такие педали заслуживают доброго миллиона лайков в самом прямом смысле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 16 ( NO STYLIST) (@liluzivert) 19 Июл 2019 в 9:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 16 ( NO STYLIST) (@liluzivert) 16 Июл 2019 в 11:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 16 ( NO STYLIST) (@liluzivert) 28 Июл 2019 в 4:06 PDT

OFFSET в своем профиле раздает межгалактический флекс, радуя подписчиков дабл космо-луком. Все это дело рэпер озаглавил подписью «TAKEOFF AKA NASA OFFSET AKA SEXY», сдобрив тематическими смайлами.