Fashion Digest: Неделя моды в NY, Tyler, the Creator на обложке The Face и многое другое

Томми Хилфигер, коронной фишкой которого стали показы и кампейны со знаменитостями, на этот раз лицом своего шоу TommyNow выбрал Зендаю, звезду обеих частей «Человека-паука» и нашумевшего сериала «Эйфория». Показ состоится в гарлемском театре «Аполло». Похоже, дизайнеры в этом году всерьёз бьются за выбор самой креативной локации для модных перформансов. Кстати, буквально на днях Зендая также стала амбассадором нового аромата Lancôme.

А Ральф Лорен на воскресном показе fall-ready-to wear 2019 воссоздал декорации фешенебельного коктейльного бара. В коллекции – мужские роскошные смокинги, грамотно замиксованные с платьями из пайеток и органзы. По сути – всё та же ода агендерности, вот только не в форме пресловутого стритвира, а в стилистике непревзойдённого люкса. Сёстры Хадид дефилировали изо все сил.

Под подошвой

6 сентября на сайте англоязычного издания Dazed вышла отличная статья о самых противоречивых кроссовках последних лет. В центре внимания – Fila Disruptor II, вернее, страх и ненависть к самой популярной модели кроссовок в мире после Nike Roshe Runs.

Феномен громоздких ugly-shoes с отвратительным дизайном до сих пор не разгадан: девочки-подростки во всём мире обожают именно эту модель. В общем, пока светила мирового модного коммьюнити пытаются разгадать тайну популярности Fila, другие бренды охотно дарят рынку осенние релизы.

adidas x OAMC x Blood Orange F/W 2019

Парижский бренд OAMC выстрелил коллаборацией с adidas, а лицом этого союза стал музыкант Dev Hynes, более известный как Blood Orange. Креативный директор OAMC Люк Майер черпал вдохновение в гранжевой культуре 90-х, стараясь передать при помощи цвета настроение северо-западного побережья Тихого океана.

Рекламные снимки кампейна сделаны фэшн-фотографом Юргеном Теллером. Три пары ожидаются в онлайн-магазинах некоторых ритейлеров, а вот полюбоваться стильком «Кровавого апельсина» можно бесплатно.