Fashion Digest: Неделя моды в NY, Tyler, the Creator на обложке The Face и многое другое

Нью-йорская неделя моды и её обновленный формат; свежие релизы кроссовок; Tyler, the Creator на обложке воскресшего издания The Face Magazine и другие новости первой недели сентября.
Текст: Дарья Кабацкис
NY Fashion Week
В прошлую пятницу, 6 сентября, в Нью-Йорке началась осенняя неделя моды, посвящённая коллекциям сезона весна-лето 2020. Из важного: руководство модной церемонии (CFDA) во главе с новоиспечённым председателем Томом Фордом произвело апдейт формата. Мало того, что неделя моды стала короче (теперь показы займут всего 6 дней), многие показы сдвинулись по времени, а работы молодых дизайнеров вообще будут демонстрироваться одновременно. Малоизвестные, но перспективные бренды Vaquera, CDLM/Creatures of The Wind и Section 8 будут показаны одним шоу в рамках ускоренного тайминга.
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Без эко-темы не обходится практически ни одна коллекция, молодые дизайнеры не отстают от крупнейших мировых брендов и стараются не замалчивать глобальные экологические проблемы. Эко-проект Re:Style будет также показан в рамках Недели моды, Zero + Maria Cornejo и Hyundai Motor представят коллекцию из переработанного сырья автомобильной промышленности.
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Enjoying the last couple days of summer in this cheerful look. Danielle is wearing our responsibly made Chevron Jacquard. While regular viscose uses higher water consumption and energy, this textile was developed for us using a viscose yarn manufactured from a mixture of Norway Spruce and Scots Pine wood pulp, sourced out of certified sustainable forests in Domsjo, Sweden. It‘s obtained without illegal deforestation, does not derive from genetically modified trees or crops, does not come from areas where common law and civil rights are impeded and does not utilize forbidden chemicals, either in its manufacture or in the way that it is dyed. #ZeroMariaCornejo #MadeinNewYork #SustainableFashion #EthicalFashion #CreateResponsibly #ReDesignFashion
Томми Хилфигер, коронной фишкой которого стали показы и кампейны со знаменитостями, на этот раз лицом своего шоу TommyNow выбрал Зендаю, звезду обеих частей «Человека-паука» и нашумевшего сериала «Эйфория». Показ состоится в гарлемском театре «Аполло». Похоже, дизайнеры в этом году всерьёз бьются за выбор самой креативной локации для модных перформансов. Кстати, буквально на днях Зендая также стала амбассадором нового аромата Lancôme.
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Have you seen the new #TommyXZendaya collection yet? What’s top of your wishlist? @Zendaya #PowerDressing
А Ральф Лорен на воскресном показе fall-ready-to wear 2019 воссоздал декорации фешенебельного коктейльного бара. В коллекции – мужские роскошные смокинги, грамотно замиксованные с платьями из пайеток и органзы. По сути – всё та же ода агендерности, вот только не в форме пресловутого стритвира, а в стилистике непревзойдённого люкса. Сёстры Хадид дефилировали изо все сил.
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#BellaHadid at #RalphsClub in a Fall 2019 dress with micro-crystals and a bias-twist detail. #RLCollection #FW2019 #NYFW #RalphLauren
Под подошвой
6 сентября на сайте англоязычного издания Dazed вышла отличная статья о самых противоречивых кроссовках последних лет. В центре внимания – Fila Disruptor II, вернее, страх и ненависть к самой популярной модели кроссовок в мире после Nike Roshe Runs.
Феномен громоздких ugly-shoes с отвратительным дизайном до сих пор не разгадан: девочки-подростки во всём мире обожают именно эту модель. В общем, пока светила мирового модного коммьюнити пытаются разгадать тайну популярности Fila, другие бренды охотно дарят рынку осенние релизы.
adidas x OAMC x Blood Orange F/W 2019
Парижский бренд OAMC выстрелил коллаборацией с adidas, а лицом этого союза стал музыкант Dev Hynes, более известный как Blood Orange. Креативный директор OAMC Люк Майер черпал вдохновение в гранжевой культуре 90-х, стараясь передать при помощи цвета настроение северо-западного побережья Тихого океана.
Рекламные снимки кампейна сделаны фэшн-фотографом Юргеном Теллером. Три пары ожидаются в онлайн-магазинах некоторых ритейлеров, а вот полюбоваться стильком «Кровавого апельсина» можно бесплатно.
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Shot by #JuergenTeller for @adidasOriginals x @OAMC_official footwear out September
Fucking Awesome x adidas Stan Smith
Про эту скейтерскую коллаборацию информации пока немного, но фото новой ярко-мандариновой пары уже вовсю гуляют по сети. Логотип был замечен в самом аккаунте бренда.
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adidas YEEZY BOOST 700 V2 «Inertia»
Официальные фото новых «изи» уже слиты в сеть: голубая кожа премиум-класса, замшевые накладки и оранжевые вкрапления на многослойной подошве – очередная обувная отрада сникерхэдов.
Звёздные аутфиты
Ариана Гранде обещает засудить масс-маркет бренд Forever 21 с потрохами: компания серьёзно нарушила авторские права певицы. В рекламе бренда незаконно использовались фрагменты новых клипов Арианы. Forever 21 вырезал из нового альбома «Thank You, Next» несколько десятков изображений, использовав их в коммерческих целях. Звезда в шоке, что совершенно неудивительно, ведь ранее девушка отказалась принимать участие в рекламной кампании бренда. Тем временем, Ариана успела сняться для Givenchy.
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Тайлер продолжает похищать сердца модников и просто поклонников своего творчества: стильнейший Tyler, the Creator на обложке L’officiel Hommes+, сентябрь 2019.
Кроме того, «Игорь» успел щёлкнуться и на обложку The Face, британского журнала о моде, музыке и культуре, который просуществовал с 1980 по 2004, а весной этого года вновь воскрес из мёртвых с лёгкой руки нового владельца. В период расцвета у журнала были гениальные обложки с Куртом Кобейном, Кейт Мосс, Александром Маккуином, Мадонной, Маколеем Калкиным и другими героями своего времени.
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В минувшее воскресенье, 8 сентября, Wiz Khalifa отметил своё 32-летие. Рэпер врывается в новый возраст с рубрикой «Don’t Stop», обещая радовать фанатов ежедневными новинками. Посмотрим, насколько хватит музыканта, и по такому радостному случаю вспомним его недавние яркие луки.
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Памяти Питера Линдберга
4 сентября не стало величайшего фэшн-фотографа, основоположника эпохи супермоделей. Питеру Линдбергу было 74 года, а искусству фотографии он посвятил большую часть своей жизни. В конце 80-х он вывез моделей первого эшелона (таковыми они стали чуть позже, как раз благодаря Питеру) на пляж Санта-Моники ради живых снимков, а через некоторое время в них влюбилась сама Анна Винтур, а за ней – весь мир.
Питер отдавал предпочтение чёрно-белой гамме. Знаменитая обложка Vogue 1990 года c Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц стала дверью в самое блистательное десятилетие модельного бизнеса. Он охотно снимал не только моделей, но и актёров, публичных личностей, стараясь запечатлеть не столько стиль и антураж, сколько подчёркнутую естественность каждого персонажа.
Линдберг – ключевая фигура, ведь именно он показал миру, что даже супермодель может быть обычной женщиной в просторной белой рубашке без тонны украшений и подиумного макияжа. Его заслуга перед современной индустрией моды и красоты огромна: современный тренд на минимализм и естественность в какой-то мере начался именно с лаконичных внешне, но глубоких по смыслу снимков Питера Линдберга.
Последней его работой стал сентябрьский номер Vogue, над обложкой которого работала Меган Маркл в качестве приглашённого редактора.
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It is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived by his wife Petra, his first wife Astrid, his four sons Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph and seven grandchildren. He leaves a big void.