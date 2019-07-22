Fashion Digest: «космические» кроссы от Nike, эконом-лук от Канье и многое другое

Потасовка на распродаже кроссовок Adidas, видеоигра от Верджила Абло, чем флексили селебрити в минувшую неделю, а в качестве десерта – порция ретро-вдохновения от фэшн-иконы 90-х: Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Текст: Дарья Кабацкис

Сникерхедское побоище и новые проекты Louis Vuitton

Середина июля – глубокий выдох для всего фэшн-сообщества, ведь модные недели уже позади, а осенние мероприятия на подиуме состоятся еще относительно не скоро. Из громких событий последних дней стоит выделить адскую потасовку хайпбистов на распродаже кроссовок Adidas x Arizona Ice Tea в Нью-Йорке. Нашумевшая лимитка с парами по 99 центов в буквальном смысле свела с ума потенциальных покупателей: улицы Манхэттена оказались запруженными гигансткими очередями. Из-за неполадок с организацией началась массовая драка обезумевших сникерхедов, в которой многие пострадали, а некоторых даже увозила карета скорой помощи. Похоже, любовь к кроссовкам имеет серьезные последствия!

Тем временем, популярность поп-ап сторов набирает обороты: Louis Vuitton только вчера закрыл бутик изумрудного цвета в Нью-Йорке, созданный для показа мужской коллекции. В сети было множество русскоязычных шуточек на тему схожести с дизайном Сбербанка, но какая разница Верджилу Абло, если его очередное модное детище успешно просуществовало в престижном районе Нижнего Ист-Сайда? Поп-ап бутик работал всего несколько дней, но точно останется в ленте Instagram надолго. На смену ему открылся другой поп-ап стор в токийском Dover Street Market Ginza, вот только в столице Японии магазин декорирован ярко-оранжевым, с померанцевыми скамейками и другими предметами интерьера.

Креативный папочка Louis Vuitton продолжает покорять новые горизонты, на этот раз используя виртуальную реальность. Модный дом разработал видеоигру «Endless Runner» по мотивам грядущей осенне-зимней коллекции Абло. Основная задача игрока – собрать знаки и элементы дизайна LV, преодолевая препятствия. Потешиться игрушкой можно в режиме онлайн и в пресловутых поп-ап бутиках бренда.

Свежие релизы: Cardi B x Reebok Aztrek Double

Июльские кроссовочные релизы радуют разнообразием и тем, что не только брутальные парни принимают участие в создании коллабораций. Яркая пара от Cardi B x Reebok Aztrek Double имеет двойную белоснежную подошву и контрастные цвета на черном фоне, кроссовки уже в продаже.

Adidas D.O.N. Issue #1 «Symbiote» – баскетбольная модель по привлекательной цене в расцветке злодея Венома из вселенной Marvel. Кстати, розово-черная подошва напомнит всем олдфагам и славный 2007.

Nike PG «NASA 50th» – юбилейная пара в честь полувековой высадки экспедиции Апполон-11 на Луне. Пара представлена в космической серебристой расцветке с логотипом NASA и едва заметным свушем всё той же цветовой гамме.

Opening Ceremony x Vans Slip-On – прозрачные слипоны в стиле бабушкиных мокроступов для огорода. Дизайн с отсылкой к надувным матрасам, желе, и прочим полупрозрачным радостям летнего сезона.

Модники и модницы

Вечно молодой солист «Thirty Seconds to Mars» флексит в Gucci во время концертного тура по Европе. Артист запостил свой эпатажный снимок верхом на унитазе под тегом #gameofthrones, сразив хайпбистов наповал очередным эксцентричным аутфитом. Некоторые до сих пор не успели прийти в себя после того, как Джаред заявился на Met Gala 2019 с муляжом собственной головы в руках, но этот звездный парень точно не планирует останавливаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #mood #gameofthrones Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 20 Июл 2019 в 11:10 PDT

Роскошная супруга Трэвиса Скотта засветила в своем Instagram удлиненный пиджак Jacquemus того самого ярко-розового цвета, ставшего визитной карточкой модного показа в полях Прованса. Похоже, дизайнерам масс-маркета в срочном порядке придется клепать бюджетные копии для многочисленных почитательниц Кайли Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram what we really do in the restroom Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 21 Июл 2019 в 1:38 PDT

Кто по-настоящему крут, так это малышка Билли Айлиш в кислотном прикиде от Chanel и многочисленных цепях того же бренда. Певица не изменяет своему коронному стилю: мудрый оверсайз и обилие диковинных аксессуаров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram thank you for having me @chanelofficial Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 21 Июл 2019 в 1:08 PDT

Тем временем, Канье Уэст может позволить себе носить вещицы для простых смертных без удара по репутации: в минувшие дни «Копатыч» был замечен в недорогих шортах спортивного бренда Patagonia. После пресловутого бала Met Gala 2019, куда один из самых богатых людей современности пришел в простенькой куртке-анорак, вопросов к нему больше нет.

Фэшн-икона 90-х и ее стиль: Кэролин Бессетт-Кеннеди

20 лет назад в авиакатастрофе погибла икона стиля, истинная богиня всея стритстайла Америки, Каролин Бессетт-Кеннеди, талантливый публицист и супруга Джона Кеннеди-младшего. Кэролин прошла селфмейд-путь от рядового продавца до директора по работе с VIP-клиентами Calvin Klein. За Кэролин боролись редакторы Vogue и Harper’s Bazaar, желая видеть ее на своей обложке, но сама она терпеть не могла глянцевую суматоху и пристальное внимание к своей персоне.

Как истинная леди, супруга Кеннеди-младшего была скромна, хорошо воспитана и обладала неподражаемым вкусом, негласно став трендсеттером мирового масштаба и диктуя моду на десятилетия вперед. Основная черта ее образов – лаконичность и агендерность при абсолютной женственности. Минимализм, столь обожаемый в современном мире, был распробован утонченной миссис Кеннеди еще в середине 90-х прошлого века. Кэролин отдавала предпочтение простому крою: широкие рубашки мужского типа, классические пальто без выраженной талии, пиджаки оверсайз; она питала страсть к свободным брюкам, носила скромный клатч от Comme des Garçons и красную помаду, не заморачиваясь на тему сложносочиненного макияжа.

Кэролин была искушенной любительницей качественной обуви: кожаные лодочки и грубоватые сапоги, кроссовки под платье и мюли без каблука, именно благодаря ей, а не Керри Бредшоу (!) модницы прониклись всеобщей любовью к Manolo Blanhik. При этом, по словам очевидцев, гардероб главной it-girl Америки был совсем небольших размеров, а на полках у Кэролин царила армейская дисциплина: там никогда не задерживались лишние вещи.

Практически в самом начале своей карьеры в Calvin Klein ее заметила супруга дизайнера, Келли Кляйн. Стиль юной Кэролин выражал собой визуальную концепцию бренда, она внутренним чутьем предвосхищала тренды грядущих сезонов. Кэролин была музой японского дизайнера Йоджи Ямамото, Ральфа Лорена и восторгала даже строптивого Карла Лагерфельда. Ее стиль пытались копировать модели обоих полов. Именно Кэролин Бессетт-Кеннеди открыла миру модельера Нарцисо Родригеса, который как раз возглавлял женскую линейку дома Calvin Klein и сшил ее легендарное свадебное платье на бретелях. Именно она задала вектор на благородный минимализм и смарт-кэжуал в одежде, мгновенно прижившийся среди всех слоев населения.