Fashion Digest: Московская неделя моды и кроссовки к Хеллоуину

С 22 по 27 октября в Гостином дворе пройдёт юбилейная Московская неделя моды, которой в этом году исполняется 25 лет. Накануне мероприятия вспоминаем, кто стоял у истоков российской фэшн-индустрии и какими были первые показы 90-х.

Текст: Дарья Кабацкис

Moscow Fashion Week

Московская неделя моды стартовала в 1994 году. У истоков стояли первые российские дизайнеры и творцы закрытого мира фэшн: Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, художник-перформер Фёдор Павлов-Андреевич и другие.

Первая выездная Неделя моды прошла в Сочи в 1995 году, трансформировавшаяся впоследствии в фестиваль «Бархатные сезоны». На заре отечественной модной индустрии не было цели обратить искусство в чистую коммерцию, не наблюдалось и повального увлечения логоманией.

Эпоха 90-х, окутанная мифами и легендами, породила настоящий steet style, ведь подиум начинался сразу за порогом: варёные джинсы, оверсайз во всех его проявлениях, первые агендерные и спортивные предметы гардероба, байкерские косухи, кислотные аксессуары в стиле disco и первые привезённые ботинки Dr. Martens.

Показ Александра Маккуина в московской подземке, 1997 год

В те далёкие времена многие из нас ещё щеголяли в подгузниках, но московский fashion уже заявил о себе на мировом уровне.

Российский предприниматель Михаил Куснирович пригласил знаменитых гостей на показ британского гения в вестибюль станции «Маяковская». Это была премьерная коллекция Маккуина для дома Givenchy, и, по словам очевидцев, молодой дизайнер очень волновался.

А в 2016 году модную фишку с использованием метрополитена позаимствовал дизайнер Александр Терехов для своего показа в рамках Недели моды.

Новые релизы

Banksy: Gross Domestic Product

У самого неуловимого художника современности новый проект: товары для дома, предметы искусства и «обманутые надежды», как говорит сам Бэнкси. Товары для домашнего обихода можно приобрести на сайте магазина, предварительно ответив на вопрос о значимости искусства. Кстати, в ассортименте — бронежилет рэпера Stormzy, в котором исполнитель засветился на фестивале Гластонбери. Прайс на продукцию Бэнкси вполне приемлемый, так что даже простые смертные могут приобрести кружки и коврики под товарным знаком художника.

Кампейн H&M и Giambattista Valli

Мода неразрывно связана с массовой культурой: музыканты, актёры и Instagram-инфлюенсеры не только диктуют тренды, но и становятся лицами рекламных кампаний гораздо чаще, чем профессиональные модели. Так, в новой коллаборации масс-маркет бренда H&M и дизайнера Джамбаттиста Валли снялись Кендалл Дженнер, Лука Исаак, актриса Крис Ли и актр Камерон Монахэн, блогер и инфлюенсер Кьяра Ферраньи и другие. Коллекция поступит в продажу 7 ноября, но ухватить вещи будет весьма проблематично, ведь Монахэн в тужурке с анималистическим принтом и Дженнер в алом платье – стопроцентный гарант высоких продаж. И это снова тот самый момент, когда стиль становится синонимом самих персонажей, которые его представляют.

Кроссовки

«Кошмар перед Рождеством» в исполнении Vans

Этой осенью Vans приготовил подарок для всех фанатов культового анимационного фильма Disney «Кошмар перед Рождеством». Одноименная коллекция включила в себя 10 моделей обуви, дополненных линейкой одежды и аксессуарами. Каждая вещь посвящена жителям городка Хеллоуин и рассказывает о разных сценах мультфильма.

Так, каждая из четырех сторон кед Sk8-Hi рассказывает о прогулке Джека через кладбище, когда он поет свою скорбную песню. Завершает все надпись «Nice Work, Bone Daddy» на внутренней стороне язычка. Рисунок на толстовке Jack Pull Over Hoodie продолжает эту тему, здесь легко узнаваемый холм городка Хеллоуин выполнен в культовом паттерне Checkerboard.

Главная героиня Салли, творение доктора Финкельштейна, вдохновила Vans на создание обновленной пары Era Stacked, внешний вид которой напоминает платье девушки и отражает всю ее красоту и индивидуальность.

Среди других сцен и героев, вдохновивших дизайнеров, – любовная линия между Джеком и Салли, призрачный костюм Тыквенного Короля и ужасный Уги-Буги. Героев бертоновской истории уже можно встретить в магазинах Vans, на сайте Vans.ru и у партнеров.

Jesus Shoes от Nike

В это мрачное время пиарщики Nike не дремлют — партия Jesus Shoes на основе модели Air Max 97s выполнена по церковным канонам: подушка кроссовок наполнена водой из реки Иордан и освещена священником. Модель увенчана аббревиатурой главы из Евангелие от Матфея с описанием чудесного хождения Иисуса по воде. Кроссовки были раскуплены благочестивыми христианами-сникерхедами в момент.

Кроссовки Иисуса были разработаны дизайнером MSCHF как пародия на рекламу различных товаров. В комментарии к выпуску лимитированной линейки был упомянут adidas и аризонский холодный чай.

По словам коммерческого директора компании, Дэниела Гринбера, в ближайшее время не ожидается повторного дропа коллекции, но сама идея большинству фанатов бренда показалась весьма оригинальной.

Travis Scott x Air Jordan 6

И снова релиз от Трэвиса Скотта, на этот раз – модель, позволяющая выделяться в темноте. Кроссовки от рэпера оснащены светящейся подошвой, перфорированной подкладкой со светоотражателями, а сам корпус выполнен из замши оливкового цвета. Маленькая деталь: незаметный карман на лодыжке, в котором можно хранить талисман на удачу или заначку на чёрный день.

Звездные луки

С наступлением холодов селебрити не перестают дарить стиль, хоть осень и вынуждает утеплиться даже самых огнеопасных ребят. Впрочем, рэперы себе не изменяют: всё те же многослойные аутфиты, кепки и цепи толщиной с канат. В этой подборке собраны самые броские луки недели, которые вряд ли вписались бы в российские реалии.

Свободный и продуктивный Трэвис Скотт

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от flame (@travisscott) 15 Окт 2019 в 11:44 PDT

Лил Памп с мохнатым воротником

Посмотреть эту публикацию в Instagram AHHH ! LOOKING FOR MY BABY MOMMA WHERE SHE AT Публикация от @ lilpump 13 Окт 2019 в 11:21 PDT

Утеплённый вариант Тайлера с беретом

Кид Кади в строгом total black с Тимоти Шаламе. Красавчики оба

Aшер и Халифа в гармоничном тандеме. Жёлтая косуха вызывает уважение

Посмотреть эту публикацию в Instagram Big Wiz Energy @littlekidsrock Публикация от Wiz Khalifa (@wizkhalifa) 11 Окт 2019 в 8:41 PDT

Стиль Тёмного рыцаря

Ажиотаж после премьеры нового фильма про Джокера не утихает, в связи с чем невозможно не вспомнить одноимённого героя в исполнении Хита Леджера. Психопат с клоунским лицом был сыгран им в 2008 году.

Хит Леджер погиб в возрасте 28 лет, а весной этого года ему могло бы исполниться 40. Помимо профессиональных заслуг и наград Хит запомнился миллионам поклонников своей неподражаемой манерой очаровательного сорванца и в меру брутальным стилем.

Интересный факт: второе имя актёра – Хитклифф, как у героя викторианского романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», чей образ ассоциируется с дерзостью и свободолюбием.

Повседневные выходы Леджера – casual и подчёркнутая маскулинность. Простые майки, свободные рубашки и косухи в стиле гранж – визитная карточка молодого повесы. В его стиле было что-то от Джеймса Дина и других секс-символом прошлого поколения. Но главный аксессуар –тёплая улыбка Леджера, совсем не та, что на экране.