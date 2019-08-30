Fashion Digest: бунтарь в платочке, Gucci в формате 3D и ностальгия по 50-м вместе с Джеймсом Дином

К выходу альбома «Norman Fucking Rockwell» вспоминаем лучшие клипы и луки Ланы Дель Рей, изучаем аниме-коллаб Louis Vuitton и Вирджила Абло, а также вдохновляемся классикой: на этот раз в рубрике «Фэшн-икона» — актер Джеймс Дин.

Текст: Дарья Кабацкис

Оставим сочинения на тему «Как я провел» для школьников, на повестке дня – коктейль из фэшн-новостей: самое время радоваться новому стильному клипу Роки, следить за гастрономическими приключениями дизайнера Херона Престона в Москве и заценить новый фильм Трэвиса Скотта. А на десерт – вдохновиться идолом 50-х и взять на заметку парочку бессмертных аутфитов.

Стильные клипы конца лета

Вот он, долгожданный урожай релизов от любимых артистов!

Волоокая дива Лана Дель Рей выпустила шестой студийный альбом «Norman Fucking Rockwell», а в качестве аперитива порадовала поклонников десятиминутным роликом, объединившим два новых трека «Fuck It I Love You» и «The Greatest».

Режиссером видео выступил Рич Ли, снявший клипы для Maroon 5, The Black Eyed Peas, Eminem и других музыкантов. В кадре лирическая героиня Ланы томится среди пляжных пейзажей Калифорнии, балансирует на доске для серфинга, рисует и демонстрирует сразу несколько лаконичных образов: короткие джинсовые шорты с черной курткой и слитный розовый купальник в ретро-стиле. Ничего необычного: летняя эстетика и приятный визуал всегда присутствовали в клипах Ланы, так почему бы не вспомнить несколько других её ярких образов.

«Young and Beautiful» – аллюзия к меланхоличной эпохе 20-х годов прошлого века и «Великому Гэтсби», режиссер клипа, кстати, Баз Лурман, снявший одноименный фильм с Ди Каприо в главной роли.

«High By The Beach» – пляжные страсти в исполнении Ланы всякий раз заходят на ура, доказательство – клип четырехлетней давности. Расслабленный образ в неглиже с пушкой наперевес. Никто не умеет маяться в кондиционированных интерьерах искуснее, чем это делает Дель Рей.

«National Anthem» – один из самых смысловых клипов Ланы: разбитая американская мечта, оммаж к семейной жизни президентской четы Джеки и Джона Кеннеди незадолго до его убийства. На Лане – типичная для первой леди укладка и нить жемчуга, из Эйсапа Рокки вышел самый стильный Кеннеди, однозначно.

Когда речь заходит о Роки, то просто так не соскочить, ведь рэпер наконец выпустил клип к треку «Babushka Boi». Над видео работала талантливая британская художница и фотограф Надя Ли Коэн, известная своими сюрриалистическими работами.

Сумасшедшие танцы под русскую «Мурку» к тизеру клипа, карикатурные гангстерские разборки в духе 1930-1940-х, яркие пиджачные пары, и, конечно же, неотъемлемый атрибут Ракима – косынка babushka, повязанная на старорусский манер. Кстати, полицейские здесь ассоциируются со свиньями из произведения У. Голдинга «Повелитель мух», такая вот многогранная метафора получилась.

Стоит напомнить, если кто вдруг позабыл, что именно несравненный фэшн-килла Роки побудил добрую часть мужского населения гонять в косынках, завязывая их у подбородка. А началось все с прошлогоднего приема LACMA Art и Film Gala, куда рэпер заявился в шелковом платке Gucci. C тех пор бренды неустанно внедряют babushka-style в мужские коллекции, и это, надо заметить, неплохой метод борьбы с эйджизмом и гендерными предрассудками посредством моды.

Тем временем, Трэвис Скотт жанрово переплюнул всех, приняв участие в документальном фильме-биографии «Look Mom I can Fly» от Netflix о себе любимом. Документалка вышла очень честной: в ней рассказывается о жизни рэпера, его творческом пути и взаимоотношениях с Кайли Дженнер. Держать многотысячную толпу в одном сердечном ритме и выбирать вкусные аутфиты артист явно умеет.

Кстати, полуторогодовалая дочь Трэвиса и Кайли впервые очутилась на ковровой дорожке вместе со своими звездными родителями. Дабл-лук пары – кофе&молоко.

Свежие релизы

Модные дизайнеры снова удивляют: стала доступна вторая часть аниме-коллекции Louis Vuitton от Вирджила Абло. В объективе японского стристайл-фотографа Кэнта Кобаяси засветился осенне-зимний лукбук в неоновой цветовой гамме, вещи из которого были презентованы еще на зимней неделе моды в Париже. По словам Абло, на создание коллекции его вдохновила американская культура и фильм-мюзикл «The Wiz» 1978 года режиссера Сидни Люмета.

А Vetements снова эпатирует в духе улиц: на этот раз кроме уродливых плюшевых мишек Демна Гвасалия явил миру объемную розовую телогрейку и снова запустил ироничные балаклавы.

У Gucci всё по последнему слову технологий: миланский художник и иллюстратор Джулио Скалиси создал виртуального персонажа, танцующего в 3D-реалиях, к перезапуску кроссовок Gucci Ace. В них как раз и обут пиксельный парнишка. Будущее, однозначно, за диджитал: минимум затрат при создании рекламной кампании, минимум использования человеческих ресурсов и никакого насилия над окружающей средой.

На радость хайпбистам в Москву наведался Херон Престон, тот самый дизайнер, чьи кепки и майки с надписями на кириллице так полюбились модникам от мала до велика. Херон готов поговорить в формате паблик-ток на животрепещущие темы 30 августа в ЦУМе. А пока Престон времени даром не теряет, самозабвенно угощаясь икрой в столичных ресторациях.

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Культовая расцветка, популярная среди истинных любителей кроссовок врывается в апдейте. Впервые она была представлена в эксклюзивном японском релизе пары Dunk Low в 2002 году. На сегодняшний день Nike воссоздал палитру и материалы семнадцатилетней давности, перенеся их на классические «эиры». Новая модель доступна в магазинах Sneakerhead с 29 августа. А по случаю релиза художник «уличной волны» Дмитрий Аске выставит свои работы в магазине на Никольской и ответит на вопросы всех желающих об искусстве, уличной культуре и немного о кроссовках.

Фэшн-икона 50-х и ее стиль:: Джеймс Дин

Культура и мода в частности давно уже повернули время вспять, но закономерная цикличность выявлена давно и не нами: режиссеры, художники, дизайнеры и прочие творцы черпают вдохновение на создание новинок именно в прошлом.

Одной из величайших фигур, оказавших влияние на развитие модной индустрии, стал актер Джеймс Дин, скоропостижно скончавшийся в сентябре 1955 года. На момент гибели секс-символу 50-х было всего 24 года! В его честь назван перекресток между шоссе 41 и 46 в Калифорнии, где случилась автокатастрофа с летальным исходом. За свою непродолжительную жизнь Джеймс Дин успел сняться в 7 кинокартинах, сыграть в таком же количестве театральных постановок и стать поп-иконой столетия.

Помимо того, что Дин продолжает вдохновлять музыкантов и режиссеров по всему миру на памятные шедевры, его образ укоренился в мировой культуре как олицетворение бунтаря и «соседского парня». Джеймс носил белые майки, в те времена считавшиеся нижним бельем, ярко-алую куртку и пронзительно синие джинсы Lee знаменитой модели 101Z, байкерские косухи и чиносы.

В наши дни в любом магазине масс-маркета можно без проблем найти вещи в стиле мятежника Джейма Дина, ведь именно с его легкой руки небрежные аутфиты пришли на смену строгим костюмам и узким воротничкам.