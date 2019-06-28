Fashion Digest: юбилейный показ Jacquemus, съедобные творения Трэвиса Скотта и другие модные весточки

Пока в Провансе модели разгуливают под палящим солнцем в сорокоградусную жару, Babushka Boi продолжает эпатировать публику неожиданными аутфитами, а Трэвис Скотт кормит фанатов сухими завтраками с дизайнерской ложки.

Текст: Дарья Кабацкис

Симону Порту Жакмю всего 29 лет, а его бренд успел отметить на этой неделе десятилетний юбилей, причем, не где-нибудь там, а на родине дизайнера. Праздничная коллекция Jacquemus summer 2020 – это феерическое шоу, фотоотчет с которого стихийно заполнил вдоль и поперек инстаграмы и умы, потопив мир в розовом цвете.

Показ развернулся в лавандовых полях Валансоля, что неподалеку от городка Мальмора, в котором родился и вырос Жакмю. Не смотря на то, что сам он топит за минимализм и неприхотливость в своем творчестве, каждый его показ – это досконально продуманный перформанс. Спешу напомнить, что в 2016 Симон вывел на подиум белоснежного жеребца во время представления своей новой коллекции, подобным образом начинал в свое время Александр Маккуин, делая акцент на зрелищности происходящего.

Так, лавандовые кущи приютили на своих просторах ярко-розовый подиум и несколько сотен именитых и не очень гостей, в числе которых засветились не только корифеи мира моды, бесподобная Ратаковски, но и модники и блогеры крупного калибра, потому что куда ж в наши дни без инфлюенсеров?! Трудности с организацией процесса, конечно же, были, но показ состоялся, подарив обществу новое прорывное событие в мире моды.

Несмотря на адскую жару, (а пекло, по словам гостей показа, нещадно), желающих присутствовать на событии такого масштаба было хоть отбавляй. Одной из крутых фишек стали сами пригласительные, выполненные в виде крошечных бутылок солнцезащитного средства. Сама же коллекция получила вполне говорящее название – Le Coup de Soleil («солнечный ожог» — франц.). Впрочем, совсем недавно Демна Гвасалия раздавал своим гостям приглашения в виде презерватитов, так что, особо удивляться креативу кутерье не стоит (сразу же на ум приходят строчки из русского, что называется, рэпа: «Она говорит, я фантазер / Но в этом плане я просто дизайнер»).

Почему это круто?

Во-первых, визуальная эстетика. Природные декорации из фиолетовых цветов под южным небом Франции в сочетании с кукольно-розовой ковровой дорожкой произвели фурор и взорвали социальные сети своей фотогеничностью. И аллюзия к детским воспоминаниям дизайнера – простодушное, но тем и по-настоящему трогательное решение. Здесь скрыт определенный культурный код нового поколения: тяготение к своим истокам и ностальгия по прошлому: не случайно модели Жакмю дефилировали под музыку 80-х (как гласит юмореска миллениалов на данную тему: «скучаю по 80-м, не существовать было прекрасно»).

Детство и отрочество талантливого парня из французской провинции прошло на ферме, среди грядок и пейзажей, от которых захватывает дух. Взращенный на «нэчрал и органик», Жакмю стремится передать дух загородной жизни в своих текстильных творениях: пастельные оттенки, свободный крой, не перегруженные излишними деталями силуэты, легкие ткани и простые приемы, такие, как переход цветов с эффектом деграде. На выбор локации шоу и общую концепцию также повлияло творчество художников Поля Сезанна, Жана Люрса и Дэвида Хокни.

Кроме того, Симон как-то признавался, что обожает фильмы Жана-Люка Годара, отождествляя свое дело с кинематографом прошлого века: все лекала Жакмю изготавливает вручную, без помощи компьютера.

В презентованной коллекции все нарочито небрежно, и, по словам Жакмю, пока он не слишком хорош именно в мужской моде, но старается и растет. Подкупает его искренность и явный поиск фирменного стиля: миниатюрные сумки, брелоки, панамы и шорты, вписанные в луки с яркими пиджаками, лаконичные сандалии и грубоватые фермерские ботинки на шнуровке – ничего экстраординарного, но функционально и гармонично.

В общем, у этого парня получилось создать максимально самобытное, ни на что не похожее шоу, с чем мы его и поздравляем, не забывая пополнять свои сохраненки изображениями лавандовых полей с ярко-розовым полотном посередине.

Трэвис Скотт прикармливает миллениалов

В прошедший вторник, 25 июня, в Париже открылся поп-ап стор рэпера Трэвиса Скотта в коллабе с кондитерским брендом «Reese’s». Торгуют мерчем и сухими завтраками, что примечательно, съестное привлекает покупателей куда сильнее.

Хлопья от Трэвиса – удовольствие не из дешевых: 50$ за пачку – это примерно как съесть несколько устриц и запить бокалом просекко у нас на Патриарших. Однако, оголтелые (или изголодавшиеся) фанаты раскупили весь ассортимент магазина меньше, чем за минуту. Стоит заметить, что дизайном ложек, мисок и мерча в целом Трэвис занимался собственноручно, так что, ажиотаж вполне себе объясним. Теперь хайп действительно можно разжевать и проглотить за милую душу. Как говорят французы в таком случае: «bon appétit».