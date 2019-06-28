Fashion Digest: юбилейный показ Jacquemus, съедобные творения Трэвиса Скотта и другие модные весточки

Пока в Провансе модели разгуливают под палящим солнцем в сорокоградусную жару, Babushka Boi продолжает эпатировать публику неожиданными аутфитами, а Трэвис Скотт кормит фанатов сухими завтраками с дизайнерской ложки.
Текст: Дарья Кабацкис
Симону Порту Жакмю всего 29 лет, а его бренд успел отметить на этой неделе десятилетний юбилей, причем, не где-нибудь там, а на родине дизайнера. Праздничная коллекция Jacquemus summer 2020 – это феерическое шоу, фотоотчет с которого стихийно заполнил вдоль и поперек инстаграмы и умы, потопив мир в розовом цвете.
Показ развернулся в лавандовых полях Валансоля, что неподалеку от городка Мальмора, в котором родился и вырос Жакмю. Не смотря на то, что сам он топит за минимализм и неприхотливость в своем творчестве, каждый его показ – это досконально продуманный перформанс. Спешу напомнить, что в 2016 Симон вывел на подиум белоснежного жеребца во время представления своей новой коллекции, подобным образом начинал в свое время Александр Маккуин, делая акцент на зрелищности происходящего.
Так, лавандовые кущи приютили на своих просторах ярко-розовый подиум и несколько сотен именитых и не очень гостей, в числе которых засветились не только корифеи мира моды, бесподобная Ратаковски, но и модники и блогеры крупного калибра, потому что куда ж в наши дни без инфлюенсеров?! Трудности с организацией процесса, конечно же, были, но показ состоялся, подарив обществу новое прорывное событие в мире моды.
Несмотря на адскую жару, (а пекло, по словам гостей показа, нещадно), желающих присутствовать на событии такого масштаба было хоть отбавляй. Одной из крутых фишек стали сами пригласительные, выполненные в виде крошечных бутылок солнцезащитного средства. Сама же коллекция получила вполне говорящее название – Le Coup de Soleil («солнечный ожог» — франц.). Впрочем, совсем недавно Демна Гвасалия раздавал своим гостям приглашения в виде презерватитов, так что, особо удивляться креативу кутерье не стоит (сразу же на ум приходят строчки из русского, что называется, рэпа: «Она говорит, я фантазер / Но в этом плане я просто дизайнер»).
Почему это круто?
Во-первых, визуальная эстетика. Природные декорации из фиолетовых цветов под южным небом Франции в сочетании с кукольно-розовой ковровой дорожкой произвели фурор и взорвали социальные сети своей фотогеничностью. И аллюзия к детским воспоминаниям дизайнера – простодушное, но тем и по-настоящему трогательное решение. Здесь скрыт определенный культурный код нового поколения: тяготение к своим истокам и ностальгия по прошлому: не случайно модели Жакмю дефилировали под музыку 80-х (как гласит юмореска миллениалов на данную тему: «скучаю по 80-м, не существовать было прекрасно»).
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MY DREAM CAME TRUE….THANKS FOR ALL THE LOVE……I WILL NEVER FORGET THIS DAY….THIS SHOW…THIS PARTY…10 YEARS OF LOVE DEFINITELY. SIMON
Детство и отрочество талантливого парня из французской провинции прошло на ферме, среди грядок и пейзажей, от которых захватывает дух. Взращенный на «нэчрал и органик», Жакмю стремится передать дух загородной жизни в своих текстильных творениях: пастельные оттенки, свободный крой, не перегруженные излишними деталями силуэты, легкие ткани и простые приемы, такие, как переход цветов с эффектом деграде. На выбор локации шоу и общую концепцию также повлияло творчество художников Поля Сезанна, Жана Люрса и Дэвида Хокни.
Кроме того, Симон как-то признавался, что обожает фильмы Жана-Люка Годара, отождествляя свое дело с кинематографом прошлого века: все лекала Жакмю изготавливает вручную, без помощи компьютера.
В презентованной коллекции все нарочито небрежно, и, по словам Жакмю, пока он не слишком хорош именно в мужской моде, но старается и растет. Подкупает его искренность и явный поиск фирменного стиля: миниатюрные сумки, брелоки, панамы и шорты, вписанные в луки с яркими пиджаками, лаконичные сандалии и грубоватые фермерские ботинки на шнуровке – ничего экстраординарного, но функционально и гармонично.
В общем, у этого парня получилось создать максимально самобытное, ни на что не похожее шоу, с чем мы его и поздравляем, не забывая пополнять свои сохраненки изображениями лавандовых полей с ярко-розовым полотном посередине.
Трэвис Скотт прикармливает миллениалов
В прошедший вторник, 25 июня, в Париже открылся поп-ап стор рэпера Трэвиса Скотта в коллабе с кондитерским брендом «Reese’s». Торгуют мерчем и сухими завтраками, что примечательно, съестное привлекает покупателей куда сильнее.
Хлопья от Трэвиса – удовольствие не из дешевых: 50$ за пачку – это примерно как съесть несколько устриц и запить бокалом просекко у нас на Патриарших. Однако, оголтелые (или изголодавшиеся) фанаты раскупили весь ассортимент магазина меньше, чем за минуту. Стоит заметить, что дизайном ложек, мисок и мерча в целом Трэвис занимался собственноручно, так что, ажиотаж вполне себе объясним. Теперь хайп действительно можно разжевать и проглотить за милую душу. Как говорят французы в таком случае: «bon appétit».
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Луки недели
Знойная любимица мальчиков и девочек, Эмили Ратаковски, украсила собой и без того роскошный показ Jacquemus, выбрав террактовое платье-трансформер с категорично прекрасным декольте. Аксессуар – популярная миниатюрная сумка все того же Жакмю. Просто, со вкусом и рука об руку с секси-формами.
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Отъявленный модник @asaprocky, известный в народе как Babushka Boi, славится своими эпатажными аутфитами. Рэпер запостил свежее фото в четверг вечером, продемонстировав миру алые брюки Prada с ассиметричным принтом голубо-желтой расцветки (казалось бы, причем тут … кхм) с абсолютно отлетевшей рубашкой. Низ и верх гармонично рифмуются между собой по цветовой гамме, но тут лучше один раз увидеть. Следовать ли примеру Рокки и повышать яркость изображения – решать каждому самостоятельно.
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Бренд 51PERCENT набирает обороты: в нем еще весной засветилась Билли Айлиш в австралийском туре и наш соотечественник, Boulevard Depo, а несколько дней назад и рэпер Tyga в белоснежном костюме в стиле спорт-кэжуал. Небольшие бренды не боятся сотрудничать со звездами мировой величины, принцип mix&max просачивается повсеместно: и если раньше селебрити еще можно было упрекнуть в излишней погоне за хайпом, то в последнее время тенценции сменили вектор на раскрытие потенциала новых имен в мире моды.
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Модное просвещение
Кино: С 13 июня в столичных кинотеатрах стартовал показ документального фильма «Величайший кутерье» Оливера Мейру. Это повествование про последние годы жизни и творчество Ива Сен-Лорана в качестве директора модного дома, ностальгия по финальной коллекции YSL и закулисным тайнам мэтра и его окружения. Картина особенно зайдет тем, кто увлекается модой, смотрел ранее “Маккуина” и хоть немного уважает жанр документального кино.
Выставки: С 25 июня по 2 июля в столичном пространстве «Рихтер» пройдет выставка работ фотографа Кати Туркиной Фасо «Turkina Faso: Back home with Alice» — это такая совместная работа двух сестер Кати и Алисы, тандема фотографа и модели. Всем начинающим творцам – чистосердечная рекомендация.
Выставка «Коллекция Foundation Louis Vuitton. Избранное» в ГМИИ им. А. С. Пушкина: Альберто Джакометти, Ив Кляйн, Жан-Мишель Баския, Энди Уорхолл, Марина Абрамович и другие. В экспозиции микс живописи, скульптуры, фотографии и световых инсталляций, и это один из первых крупнейших показов не в родном для Фонда Париже, а за рубежом. С 19 июня по 29 сентября. Must visit.