Fashion Digest: топ-5 нестандартных идей для Хэллоуина

Легендарная Софи Лорен рекламирует молодой итальянский бренд GCDS, Tyler, the Creator торгует костюмчиками с плеча Игоря, а Pusha-T запускает онлайн-игру совместно с adidas и Ozweego. Ну а мы тем временем готовимся к вечеринке в канун Дня всех святых с небольшой подборкой образов из мирового кинематографа.

Текст: Дарья Кабацкис

Кампейны и коллаборации конца октября

Пока общественность во всю готовится к празднованию Хэллоуина, художница и любительница сюрреализма Надя Ли Коэн бомбит очередным сумасшедшим кампейном. Напомним, что девушка ранее стилизовала клип A$AP Rocky «Babushka Boy», а на этот раз выпустила рекламное видео для коллаба бренда уличной одежды GCDS и … спагетти Barilla. В главной роли – несравненная Софи Лорен, которая вместе с ушатом итальянской пасты даст фору любой нимфетке.

Кампейн вдохновлен кинематографом шестидесятых, кадры – оммаж к фильмографии Альфреда Хичкока и Дугласа Сирка. Насладиться минутным роликом, передающим настроение итальянской dolce vita, можно по ссылке.

Британский художник-концептуалист Дэмьен Хёрст дропнул коллаб с французским брендом уличной одежды Les (Art)Ists. В ассортименте капсулы — футболки с картинами Хёрста: Till Death Do Us Part с черепом и разноцветные абстракции. По словам художника, коллекция вдохновлена американским футболом и ритмом улиц мегаполиса.

PUMA x Karl Lagerfeld — одна из самых долгожданных коллабораций этой осени. Такой творческий союз случился неспроста: ещё в 2013 году мэтр вывел на подиум плеяду моделей в кроссовках, тем самым сделав спортивную обувь важнейшим элементом повседневной моды.

На заре зарождения спортивного и уличного стиля стритвир не выходил за пределы андеграунда и спортивных залов. А в новой коллекции PUMA как раз делает акцент на уместности уличного стиля в любой обстановке, будь то светская вечеринка, лайфстайл или непосредственно спортивная тусовка.

Вещи капсулы PUMA x Karl Lagerfeld дополнены декоративными деталями. Рюши, украшающие куртку, худи с рельефными швами, контрастная графика адаптируют стритвир под smart casual. И самое главное — узнаваемые логотипы, которые в данном случае являются не просто очередным проявлением всеобщей мании, а личным высказыванием Карла Лагерфельда. Кутюрье считал, что именно фирменный лого — синоним узнаваемости бренда.

Ещё один креативный коллаб представила актриса Хлое Севиньи, выпустив капсулу вместе с Opening Ceremony. Девушка снялась для лукбука бренда в голубом парике а-ля Сейлор Мун. На снимках Хлое разгуливает по красочным улицам Флоренции, позируя в непринуждённых позах. Рекламная кампания стилизована под эпоху 1970-х, но с элементами японской уличной культуры 1990-х. Визуал необычного кампейна вдохновлён культовым журналом FRUiTS, благодаря которому токийские модники из района Харадзюку прославились на весь мир.

Chloe Sevigny x Opening Ceremony выпустили вещи из денима и футболки с принтами, ориентируясь на моду героев аниме и подростковый стритвир. Коллекция будет доступна в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио, также вещи можно будет приобрести онлайн на сайте бренда.

Вишенка на торте — серия костюмов для Хэллоуина от рэпера Tyler, the Creator. Коллекция посвящена альтер эго артиста — вымышленному персонажу Игорю, от лица которого написан последний альбом Тайлера. Рэпер предлагает насладиться голубыми и неоновыми брючными костюмами, при покупке которых можно получить в подарок парик в стиле легендарного Энди Уорхола.

Дроп коллекции сопровождается выпуском нового клипа на песню «I think», в котором Tyler, the Creator наглядно показал, как и с чем нужно носить прикиды провокационного Игоря. Вещи должны быть доступны на сайте рэпера, но это не точно: фешенебельные костюмы разлетаются на ура.

Октябрьские релизы кроссовок

adidas объединился с рэпером Pusha-T, игрой Call of Duty и кроссовками Ozweego. Странное сочетание, но хайпбисты наверняка в восторге. Кроссовки в лимитированной расцветке можно получить бесплатно, если успешно пройти определённые уровни в онлайн-игре. Лишь 300 геймеров-победителей смогут забрать новенькую пару в качестве награды. Новая часть игры стала доступна пользователям 25 октября.

Nike Air Force 1 ежегодно утепляются к зимним холодам. На этот раз пара видоизменилась под неблагоприятные погодные условия: верх выполнен из влагостойких материалов с защитной прослойкой Gore-Tex. Кроссовки поступят в продажу с 1 ноября.

Американский дизайнер одежды и кроссовок Джерри Лоренсо представил коллаборацию своего собственного бренда Fear of God вместе с Nike.

Новая пара выполнена в расцветке овсяных хлопьев, благодаря чему получила символическое название Oatmeal. Предварительная дата релиза намечена на 1 декабря.

Также из последних новостей от Nike: к лету 2020 года бренд обещает выпустить кроссовочную коллаборацию с рэпером Кендриком Ламаром. Инсайдеры Nike заявили, что новая пара будет выполнена на основе модели Nike Air Force, но больше никаких подробностей не рассекретили. Интересно, что в отличие от других рэп-исполнителей Кендрик на время ушёл в тень. По всей видимости, затевает что-то новое.

Horror story: 5 образов на Хэллоуин из мирового кинематографа

Традиция отмечать канун Дня всех святых в России появилась не так давно, спасибо массовой культуре и грамотным маркетологам.

Для тех, кто изрядно подустал от однообразия праздничных аутфитов, косплеящих Джокера и Харли Квинн, мы собрали подборку из не менее интересных героев, способных вдохновить на создание оригинального образа.

«Птицы», 1963 год

Хичкоковские «Птицы» — один из самых знаковых фильмов жанра хоррор прошлого века. Картина, снятая по одноимённому рассказу писательницы Дафны Дюморье, стала синонимов качественного детективного триллера. Образы героев, сыгранных Типпи Хедрен и Родом Тэйлером – типичная игра контрастов: кокетливая женственность и по-джентельменски брутальная маскулинность.

«Бал вампиров», 1967 год

Роман Полански – мастер психоделического триллера. Стилистика его картин важна не менее, чем сам сюжет: во-первых, интересна сама цветовая палитра кинематографа конца 60-х, во-вторых, узнаваемые исторические метафоры. Особо искушённые зрители вспомнят картину «Носферату. Симфония ужаса» Фридриха Мурнау, снятую ещё в 1922 году.

Спасибо Полански за рыжеволосую Сару в исполнении Шерон Тейт: её огненно-алое платье стало своеобразным символом эпохи.

«Ребёнок Розмари», 1986 год

Ещё одна картина Романа Полански, где в центре внимания – пара Розмари и Гая Вудхауса. Короткая стрижка главной героини и мальчишеские наряды в стилистике эпохи обыгрываются жутковатым сюжетом. Стоит обратить внимание и на эксцентричную бабульку по соседству: наряды осатаневшей Минни – отдельный вид искусства.

«8 женщин», 2002 год

Нуарная комедия Франсуа Озона. В центре сюжета – 8 родственниц и прислуга. Яркая подборка женских образов на любой вкус: от светской дамы до игривой горничной.

«Синий бархат», 1986 год

Драматический триллер Дэвида Линча — прекрасная альтернатива для тех, кого перестал вдохновлять «Твин Пикс». Образы Изабеллы Росселлини, Денниса Хоппера и Кайла Маклахлена балансируют на грани сюрреалистической выдумки и жестокой реальности маленького городка середины 80-х. А главное — свежо и с явным намёком на культурную осведомлённость.