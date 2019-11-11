Fashion Digest: главные луки прошедшего Хэллоуина и подгоны для сникерхедов

В этот раз мы собрали лучшие аутфиты прошедших вечеринок: Offset в образе Майкла Джексона, русалка Кайли Дженнер и семейство гигантских червей Кардашьян-Уэст. В числе других важных тем — свежий кампейн шведского бренда с Маколеем Калкиным и игуаной, а также обновлённая модель Air Jordan1 в коллекции Fearless Ones.
Текст: Дарья Кабацкис
Лучшие костюмы Хэллоуина-2019
Ноябрь традиционно начинается с лёгкого послевкусия Хэллоуина: наиболее яркие аутфиты селебрити мгновенно собрали тысячи лайков и разлетелись по пабликам. Стиль и костюмированные праздники всегда идут рука об руку, каждый наряжается кто во что горазд. В этот раз заметных и по-настоящему крутых нарядов оказалось немало: например, Джейден Смит гармонично вписался в костюм от Tyler, The Creator.
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Рэпер Offset рискнул и переоделся в Майкла Джексона. Примечательно, что мода на перевоплощение в других знаменитостей набирает обороты: типичные для Хэллоуина маги и вампиры теряют популярность, а на смену им приходят реальные персонажи. Причины могут быть разные: либо тематика ужасов сама себя изжила, либо психология массовой культуры намекает на то, что чудовища уже живут среди нас.
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Отличилась и молодая миллиардерша Кайли Дженнер, представ в роли Мэрилин Монро из культовой картины «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Знаменитое платье цвета фуксии и бриллиантовые украшения в новом прочтении вызвали споры среди подписчиков Кайли. Тем не менее, Дженнер стала героиней кавера на знаменитую сцену с Монро от V Magazine.
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Ещё один образ от Кайли — диснеевская Ариэль с далеко не детскими формами.
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Ким Кардашьян, Канье Уэст и их дети коллективно примерили костюмы персонажей семейки Флинстоун, а после — перевоплотились в клан гигантских червей. По словам Ким, костюмами занимался лично Канье. Что ж, семейные портреты выглядят более чем гармонично!
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This family pic was such a challenge because Chicago was so scared of Dino! LOL We tried to explain and show her that it was just daddy but she didn’t get the concept yet! So shout out to the photographer for editing her in & making our family Flintstones dreams come true!
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Коллаборации и кампейны начала ноября
Сразу несколько новостей от Вирджила Абло, который только что вернулся в рабочий режим после окончания творческих канул: новый лукбук Louis Vuitton для капсульной коллекции 2054 года и сюрреалистическая реклама для коллаба с IKEA. Вещи «из будущего» созданы из технологичных материалов, акцент на деталях: множество карманов и прозрачные вставки на аксессуарах. По словам Абло, 2054 — это как 1854 (дата основания Дома Louis Vuitton), только на 200 лет старше.
Оригинальные аксессуары для дома, разработанные совместно с IKEA, появились в продаже 1 ноября, найти их можно в американских магазинах сети. Свежая коллекция Markerad ориентирована на вкусы и потребности миллениалов, обустраивающих своё семейное гнёздышко.
Товары выполнены в привычной стилистике Off-White, среди них — чехлы для подушек, настенные часы и репродукция «Моны Лизы» Леонардо Да Винчи с подсветкой.
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from @hypebeast ~ for today’s MARKERAD by Virgil Abloh collection drop, IKEA has altered its logo for the first time in its long history. In celebration of Abloh‘s iconic use of quotation marks throughout his work, the furniture giant has followed suit by capping its bold yellow logo in huge quotation marks during the collaboration’s release. The altered sign is currently on the front of IKEA’s Wembley location, and it will stay up through launch weekend.
Немецкий фэшн-фотограф Юрген Теллер, снимавший для Vivienne Westwood, adidas, Marc Jacobs и других известных брендов, на этот раз сам поучаствовал в рекламном кампейне для спортивной обуви Asics. Новая коллекция кроссовок, разработанная совместно с болгарским дизайнером Кико Костадиновым, называется Gel-Korika. Фотокарточки с гусём, в подсолнухах и топлесс — эпатажная презентация от маэстро.
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Goose approved ✅ Shot by Juergen Teller during his holiday adventures. Asics Gel-Korika in womenswear colours by @laura_deanna_fanning
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Mr Teller with the selfie and Asics Gel-Korika silver surfer mens colourway ♂️
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Juergen Teller for Asics Gel-Korika campaign wearing womenswear colours by @laura_deanna_fanning Art Direction @reidjamie
Ещё одна неожиданная рекламная кампания: шведский бренд Happy Socks пригласил Маколея Калкина представить праздничную коллекцию носков.
В новом ролике звезда рождественской комедии «Один дома» хвастается красным маникюром, многочисленными перстнями, устраивает фейерверк и тусуется с игуаной.
Ноябрьские релизы
Jordan Brand — Fearless Ones
Отличные новости: у Jordan Brand появилась новая крутая коллекция Fearless Ones, визитная карточка которой — модель Air Jordan 1 c технологией High FlyEase. На российском рынке коллекция представлена в трёх вариациях: Air Jordan 1 High OG Fearless, Air Jordan 1 mid SE Fearless Blue the Great и Air Jordan 1 mid SE Fearless Facetasm.
Коллекция доступна с 1 ноября во флагманском магазине Nike на Кузнецком мосту. Каждая пара отражает определённые новаторские идеи, выраженные в новой интерпретации и необычных цветовых решениях. Кроссовки значительно проще надеваются, а всё благодаря молнии и ремешку для удобства, посадка фиксируется специальным крючком и хлястиком, при этом сохранён оригинальный силуэт пары.
Air Jordan 1 High FlyEase вдохновлена достижениями Майкла Джордана и других величайших людей, двигающих культуру вперёд. Настоящий талисман для оптимистов!
Air Jordan 1 High OG Fearless
Кроссовки приурочены к 10-й годовщине со дня знаменитой речи Майкла Джордана в баскетбольном Зале славы. В 2009 году Джордан зафиналил свой публичный спич фразой, мгновенно разлетевшийся на цитаты: «Границы, как и страхи, чаще всего оказываются просто иллюзиями».
Новая коллекция воссоздает первые кроссовки, с которых всё началось: это сочетание моделей University Blue и Gym Red с чёрным логотипом Wings. На стельке замаскирован паттерн с перечёркнутым словом «Fear» («страх»).
Air Jordan 1 mid SE Fearless Blue the Great
В создании кроссовок принимал участие художник из Лос-Анджелеса – Blue the Great. Эта пара AJ1 представлена с замшевыми и вельветовыми вставками на верхней части кроссовка, а пятка дополнена автографом коллаборатора.
Air Jordan 1 mid SE Fearless Facetasm
Японская марка FACETASM участвовала в создании AJ1: кроссовки сделаны из необычного материала с морщинистой текстурой и фирменным логотипом бренда, а задник оснащён язычком, который облегчит надевание.
Nike Kyrie 6
Nike Kyrie 6 — ещё одни баскетбольные кроссовки от чемпиона Кайри Ирвинга, которые выйдут на рынок двумя партиями: первый — 11 ноября. В него войдёт 11 расцветок, каждая из которых посвящена крупным городам: Берлин, Лос-Анджелес, Токио, Пекин, Гуанчжоу, Хьюстон, Манила, Майами, Нью-Йорк, Шанхай, Тайбэй.
Supreme x Nike Air Max 95 Lux
Кардинальное отличие обновлённой версии Air Max 95 от классической модели в том, что благодаря коллаборации с Supreme кроссовки выполнены из премиальной кожи. Пары представлены в синем, красном и чёрных цветах с лазерным логотипом на боковой части. Приятный сюрприз — брелок в форме контура Италии.
Кроссовки появились в продаже 7 ноября.