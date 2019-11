Fashion Digest: главные луки прошедшего Хэллоуина и подгоны для сникерхедов

В этот раз мы собрали лучшие аутфиты прошедших вечеринок: Offset в образе Майкла Джексона, русалка Кайли Дженнер и семейство гигантских червей Кардашьян-Уэст. В числе других важных тем — свежий кампейн шведского бренда с Маколеем Калкиным и игуаной, а также обновлённая модель Air Jordan1 в коллекции Fearless Ones.

Текст: Дарья Кабацкис

Лучшие костюмы Хэллоуина-2019

Ноябрь традиционно начинается с лёгкого послевкусия Хэллоуина: наиболее яркие аутфиты селебрити мгновенно собрали тысячи лайков и разлетелись по пабликам. Стиль и костюмированные праздники всегда идут рука об руку, каждый наряжается кто во что горазд. В этот раз заметных и по-настоящему крутых нарядов оказалось немало: например, Джейден Смит гармонично вписался в костюм от Tyler, The Creator.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mood All Of 2020 Публикация от Jaden Smith (@c.syresmith) 1 Ноя 2019 в 1:43 PDT

Рэпер Offset рискнул и переоделся в Майкла Джексона. Примечательно, что мода на перевоплощение в других знаменитостей набирает обороты: типичные для Хэллоуина маги и вампиры теряют популярность, а на смену им приходят реальные персонажи. Причины могут быть разные: либо тематика ужасов сама себя изжила, либо психология массовой культуры намекает на то, что чудовища уже живут среди нас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ITS JUST A THRILLER Публикация от OFFSET (@offsetyrn) 2 Ноя 2019 в 5:54 PDT

Отличилась и молодая миллиардерша Кайли Дженнер, представ в роли Мэрилин Монро из культовой картины «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года. Знаменитое платье цвета фуксии и бриллиантовые украшения в новом прочтении вызвали споры среди подписчиков Кайли. Тем не менее, Дженнер стала героиней кавера на знаменитую сцену с Монро от V Magazine.

Посмотреть эту публикацию в Instagram MARILYN MONROE // @vmagazine @gregswalesart Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 31 Окт 2019 в 11:46 PDT

Ещё один образ от Кайли — диснеевская Ариэль с далеко не детскими формами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram got gadgets & gizmos a-plenty ..♥️‍♀️ Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 31 Окт 2019 в 1:30 PDT

Ким Кардашьян, Канье Уэст и их дети коллективно примерили костюмы персонажей семейки Флинстоун, а после — перевоплотились в клан гигантских червей. По словам Ким, костюмами занимался лично Канье. Что ж, семейные портреты выглядят более чем гармонично!

Посмотреть эту публикацию в Instagram West Worms Prelude 1 Set to Lorna Anderson Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 2 Ноя 2019 в 12:31 PDT

Коллаборации и кампейны начала ноября

Сразу несколько новостей от Вирджила Абло, который только что вернулся в рабочий режим после окончания творческих канул: новый лукбук Louis Vuitton для капсульной коллекции 2054 года и сюрреалистическая реклама для коллаба с IKEA. Вещи «из будущего» созданы из технологичных материалов, акцент на деталях: множество карманов и прозрачные вставки на аксессуарах. По словам Абло, 2054 — это как 1854 (дата основания Дома Louis Vuitton), только на 200 лет старше.

Оригинальные аксессуары для дома, разработанные совместно с IKEA, появились в продаже 1 ноября, найти их можно в американских магазинах сети. Свежая коллекция Markerad ориентирована на вкусы и потребности миллениалов, обустраивающих своё семейное гнёздышко.

Товары выполнены в привычной стилистике Off-White, среди них — чехлы для подушек, настенные часы и репродукция «Моны Лизы» Леонардо Да Винчи с подсветкой.

Немецкий фэшн-фотограф Юрген Теллер, снимавший для Vivienne Westwood, adidas, Marc Jacobs и других известных брендов, на этот раз сам поучаствовал в рекламном кампейне для спортивной обуви Asics. Новая коллекция кроссовок, разработанная совместно с болгарским дизайнером Кико Костадиновым, называется Gel-Korika. Фотокарточки с гусём, в подсолнухах и топлесс — эпатажная презентация от маэстро.

Ещё одна неожиданная рекламная кампания: шведский бренд Happy Socks пригласил Маколея Калкина представить праздничную коллекцию носков.

В новом ролике звезда рождественской комедии «Один дома» хвастается красным маникюром, многочисленными перстнями, устраивает фейерверк и тусуется с игуаной.

Ноябрьские релизы

Jordan Brand — Fearless Ones

Отличные новости: у Jordan Brand появилась новая крутая коллекция Fearless Ones, визитная карточка которой — модель Air Jordan 1 c технологией High FlyEase. На российском рынке коллекция представлена в трёх вариациях: Air Jordan 1 High OG Fearless, Air Jordan 1 mid SE Fearless Blue the Great и Air Jordan 1 mid SE Fearless Facetasm.

Коллекция доступна с 1 ноября во флагманском магазине Nike на Кузнецком мосту. Каждая пара отражает определённые новаторские идеи, выраженные в новой интерпретации и необычных цветовых решениях. Кроссовки значительно проще надеваются, а всё благодаря молнии и ремешку для удобства, посадка фиксируется специальным крючком и хлястиком, при этом сохранён оригинальный силуэт пары.

Air Jordan 1 High FlyEase вдохновлена достижениями Майкла Джордана и других величайших людей, двигающих культуру вперёд. Настоящий талисман для оптимистов!

Air Jordan 1 High OG Fearless

Кроссовки приурочены к 10-й годовщине со дня знаменитой речи Майкла Джордана в баскетбольном Зале славы. В 2009 году Джордан зафиналил свой публичный спич фразой, мгновенно разлетевшийся на цитаты: «Границы, как и страхи, чаще всего оказываются просто иллюзиями».

Новая коллекция воссоздает первые кроссовки, с которых всё началось: это сочетание моделей University Blue и Gym Red с чёрным логотипом Wings. На стельке замаскирован паттерн с перечёркнутым словом «Fear» («страх»).

Air Jordan 1 mid SE Fearless Blue the Great

В создании кроссовок принимал участие художник из Лос-Анджелеса – Blue the Great. Эта пара AJ1 представлена с замшевыми и вельветовыми вставками на верхней части кроссовка, а пятка дополнена автографом коллаборатора.

Air Jordan 1 mid SE Fearless Facetasm

Японская марка FACETASM участвовала в создании AJ1: кроссовки сделаны из необычного материала с морщинистой текстурой и фирменным логотипом бренда, а задник оснащён язычком, который облегчит надевание.

Nike Kyrie 6

Nike Kyrie 6 — ещё одни баскетбольные кроссовки от чемпиона Кайри Ирвинга, которые выйдут на рынок двумя партиями: первый — 11 ноября. В него войдёт 11 расцветок, каждая из которых посвящена крупным городам: Берлин, Лос-Анджелес, Токио, Пекин, Гуанчжоу, Хьюстон, Манила, Майами, Нью-Йорк, Шанхай, Тайбэй.

Supreme x Nike Air Max 95 Lux

Кардинальное отличие обновлённой версии Air Max 95 от классической модели в том, что благодаря коллаборации с Supreme кроссовки выполнены из премиальной кожи. Пары представлены в синем, красном и чёрных цветах с лазерным логотипом на боковой части. Приятный сюрприз — брелок в форме контура Италии.

Кроссовки появились в продаже 7 ноября.