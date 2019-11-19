Fashion Digest: мистический кампейн Gucci, мерч A$AP Rocky и эпатажный лук Эзры Миллера

Ноябрьская фэшн-хроника: Versace выпускает рождественский ролик в стиле сериала «Династия», Dior одевает знаменитостей для обложки Harper’s Bazaar, а Nike обновляет зимнюю линейку ACG.

Текст: Дарья Кабацкис

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Поп-ап от Наоми Кэмпбелл

Популярность поп-ап-сторов не сбавляет обороты: формат временных магазинов пришёлся по душе не только брендам, но и селебрити. Самое время вспомнить про летний проект Travis Scott в Париже, ассортимент которого был раскуплен за считанные мгновенья.

На этот раз свой поп-ап открывает Наоми Кэмпбелл: в лондонском магазине Fashion for Relief будут представлены коллекции мировых дизайнеров, а также памятные вещи самой Наоми, подаренные ей друзьями и поклонниками. Среди товаров временного магазина — футболки Alexander McQueen, изделия Gucci, Vivienne Westwood и других люксовых брендов. Вся выручка от продаж будет поступать на счета молодёжных программ и фондов. Кстати, недавний показ Fashion for Relief стал одним из самых значимых модных событий на Неделе моды в Лондоне. Открытие магазина намечено на 27 ноября.

Кампейны

Gucci

У Gucci очередной необычный кампейн: Алессандро Микеле уже несколько месяцев сотрудничает с Йоргосом Лантимосом. Режиссёр «Лобстера» не только потрудился над созданием видео к круизной коллекции бренда, но и отснял сюрреалистический фотоальбом под названием «Ωοτοκία». На снимках запечатлены модели разных возрастов, изображающие античные статуи в вещах Gucci. В качестве декораций для новой рекламной кампании была выбрана галерея Leda на римской вилле Albani Torlona. Мистическая локация очень точно отображает вайб Лантимоса: модные сюжеты существуют на грани грёз и яви. Сам режиссёр заявил, что съёмки походили, скорее, на репетицию пьесы или начало загадочного ритуала. Такой вот «Сон в летнюю ночь» от Gucci.

Versace

Рождественская кампания Versace — пародия на мыльную оперу в стиле 80-х: пышные причёски, тяжёлый мейк, сверкающие украшения и другая атрибутика тяжёлого люкса. Любовь и предательство по мотивам культового сериала «Династия» — задумка художницы Сары Бэйкер. Донателла Версаче отметила, что невероятно рада партнёрству с Бэйкер, поскольку той удалось удивительно точно передать атмосферу эпохи. Основной акцент сделан на вечерних платьях, сопутствующие аксессуары — сникерсы линейки Chain Reaction от Versace, классические миниатюрные сумки Virtus, наручники, блеск и леопарды.

Релизы

Мерч A$AP Rocky

Приятная новость для всех поклонников творчества A$AP Rocky: с 14 ноября в концепт-сторе SVMOSCOW торгуют мерчем самого стильного рэпера. Коллекция Never Released Limited Edition Russia Tour Merchandise была создана специально к московскому концерту артиста, который так и не состоялся из-за внезапного ареста Роки в июле. Если поспешить, то вполне можно успеть отхватить обновки.

Линейка мерча включает в себя 8 предметов одежды в узнаваемой стилистике A$AP Rocky: лонгсливы (7900 руб.), футболки (6900 руб.), шорты (8900 руб.), бандану а-ля babushka boi (3900 руб.) и кепку (2900 руб.) Коллекция доступна как в самом концепт-сторе, так и на официальном сайте магазина.

Новая коллекция Nike ACG

Линейка Nike ACG обновилась к началу зимнего сезона. Теплоизолирующая экипировка разработана в головном штабе Nike и протестирована под влиянием всевозможных погодных условий штата Орегон.

Куртка ACG Gore-Tex оснащена водонепроницаемыми и ветрозащитными мембранами Gore, а новые кроссовки Zoom Terra Zaherra — устойчивой подошвой для скользкого грунта.

Для зимнего total look Nike создал худи Primaloft, всё с той же всемогущей защитой от влаги и ветра, а также брюки ACG, которые подходят как для спокойных прогулок в холодное время года, так и для забегов на дальние дистанции.

Коллекция уже доступна во флагманском магазине Nike, на сайте nike.com и в партнерских магазинах Sneakerhead.

Звездные луки

Эзра Миллер

Самым ярким аутфитом недели можно назвать кожано-меховую феерию в исполнении Эзры Миллера. Происхождение шубы не установлено: хотелось бы верить, что пушина искуственная; блестящие смоки, глянцевые губы и ожерелье из черепов — в таком луке актёр появился на вечеринке Time 100 Next в Нью-Йорке.

Harper’s Bazaar

Travis Scott, Maluma, J Balvin, Orville Peck на обложке нового выпуска журнала Harper’s Bazaar похвастались аутфитами от креативного директора Dior. Ким Джонс выбрал четырёх значимых, на его взгляд, артистов, которые не только делают качественный музыкальный контент, но и являются значимыми фэшионистами.

Многоцветная обложка издания иллюстрирована в духе работ легендарного Антонио Лопеса.