Fashion Digest: показ Gucci в Милане, обновленные Nike Air Force 1 и ностальгическая подборка кроссовок к юбилею «Друзей»

Неделя моды в Милане подошла к концу: разумеется, не обошлось без именитых гостей в сумасшедших луках и завораживающих перформансов в стиле живописной коллекции Джереми Скотта по мотивам картин Пикассо. Мы собрали самое интересное из того, что происходило на итальянском подиуме, не забыли про осенние релизы кроссовок и праздничные аутфиты селебрити.

Текст: Дарья Кабацкис

Gucci

Понедельник увенчался закрытием недели моды в Милане, которая в этот раз прошла с особым шиком: во-первых, благодаря качеству самих показов, во-вторых — отборной публике. Один A$AP Rocky в первом ряду на показе Gucci чего стоит. Кстати, рядом с Ракимом примостилась по-французски стильная Лу Дуайон, младшая дочь Джейн Биркин и культового режиссёра Жака Дуайона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chiara Bardelli Nonino (@chiaranonino) 22 Сен 2019 в 9:03 PDT

Показ Gucci запомнится надолго не только самим шоу с траволатором вместо подиума, но и глобальным вкладом в экологию. Бренд обещал возместить весь ущерб, причинённый природе, и это особенно актуально сейчас, когда будущее модных мероприятий во всём мире оказалось под вопросом. В программу компенсации входит даже использование переработанной древесины и эко-бумага для приглашений на показ коллекции весна-лето 2020. Этот широкий жест заслуживает специального сертификата ISO 20121, который подтверждает экологическую и социальную ответственность бренда перед нашей планетой. Gucci обещает снизить углеродные выбросы ещё на этапе производства — ещё один жирный плюсик к репутации этой марки в глазах общественности.

Gucci не только внёс существенный вклад в заботу об окружающей среде, но и стал самым продаваемым брендом этого года, вылетев в топ по продажам и визуальной узнаваемости. Возможно, всё дело в повальном увлечении логоманией или хайпе вокруг марки, которая стала самой упоминаемой в треках зарубежных и отечественных артистов. Один «Gucci Gang» в исполнении Lil Pump чего стоит.

Maison Margiela

А загадочный модный дом Maison Margiela представил коллекцию весна-лето 2020 в историческом здании CAM Garibaldi. Презентация MM6 – оммаж к бракосочетанию Джона Леннона и Йоко Омо 1969 года. Модели проходили сквозь свадебную арку для молодожёнов, созданную из множества чёрно-белых снимков. Сама одежда из новой коллекции выполнена в бунтарской стилистике: деконструированный дизайн, многослойность и рокерский шик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MM6 Maison Margiela (@mm6maisonmargiela) 20 Сен 2019 в 10:55 PDT

Moschino

Для тех, кому не очень интересно удобрять землю предметами гардероба, тоже есть неплохие новости: Moschino во главе с креативным директором Джереми Скоттом явили миру коллекцию в стиле полотен Пабло Пикассо. В качестве декораций – огромная багетная рама, в которой предстали на подиуме модели. Дизайнер воплотил «Читающую женщину» Пикассо, «Чёрный кувшин и череп», «Авиньонских девиц» и чуть более 20 других работ легендарного художника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 22 Сен 2019 в 12:34 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 19 Сен 2019 в 6:32 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Moschino (@moschino) 19 Сен 2019 в 7:55 PDT

Свежие релизы и ностальгия по эпохе 90-х вместе с «Друзьями»

Nike Air Force 1 Shadow

Кроссовки по-прежнему возглавляют список самых покупаемых товаров в 2019 году. Ещё бы, ведь интересные релизы не перестают сыпаться на голову и бить по кошелькам сникерхедов. Этой осенью Nike обновил силуэт классических Air Force 1, которые давно уже стали одной из самых узнаваемых моделей во всём мире.

Старший креативный директор Nike Women’s Footwear Джорджина Джеймс объяснила, что апдейт «форсов» был разработан девушками. Новые элементы кроссовок не только продолжают традиции, заложенные Reimagined, но и демонстрируют индивидуальный творческий подход. «Мы знаем, что все девушки очень разные. Каждая хочет что-то уникальное и использует кроссовки для выражения себя и своего стиля. В то же время они любят и уважают эту классическую модель. Air Force 1 Shadow — отличный пример того, как мы учитываем желания и по-новому выражаем через силуэт, форму и детали что-то уникальное, но всё ещё знакомое», – прокомментировала Джорджина.

Новая модель Nike отражает амбициозность современных женщин и тягу к комфорту. Пара Air Force 1 Shadow имеет увеличенную подошву, которая обеспечивает наибольшую функциональность. Модель AF1 Shadow будет доступна с 3 октября в магазине Nike на Кузнецком мосту.

Nike Air Force 1 Shell

Кроме того, Nike представит ещё 2 новых силуэта женских «форсов»: AF1 Shell с акцентом на устойчивость к различным погодным условиям. Верхняя часть кроссовок выполнена из водонепроницаемого материала, который обычно используется в составе утеплённых ветровок. Прекрасный вариант на зиму для тех, кто не прочь покорить ближайшую пару-тройку сугробов. Старт продаж AF1 Shell начнётся 1 ноября.

Nike Air Force 1 Reflective

Другая пара – AF1 Reflective выполнена из зернистой кожи с технологией 3M, которая как нельзя более актуальна в пасмурные зимние сумерки со слабым освещением. AF1 Reflective поступят в продажу 1 декабря.

ASICS GEL-Kayano 5 OG «Nasi Lemak»

ASICS GEL-Kayano 5 OG «Nasi Lemak» – новинка от японского бренда, вдохновлённая ничем иным, как … малайской национальной кухней, а если конкретно, то блюдом Наси Лемак, в честь которого и названа пара. Цветовая палитра – прямая отсылка к ингредиентам блюда: красный перец чили, белый рис, зелёный огурец, яичный желток и другие оттенки «съедобного» дизайна. В продаже с 5 октября.

Кроссовки в сериале «Друзья»

Минутка ностальгии: к 25-ой годовщине сериала «Друзья» Nike ещё весной презентовал юбилейную пару Kyrie 5 в символической цветовой гамме. Однако не стоит забывать про другие кроссовки, которые носили любимые персонажи.

Nike Air Tech Challenge 2 на Рэйчел, Моника в Puma, Росс в Air Jordan 13, а также, Nike Air Max 96, Nike Ndestrukt Low и Air Max Sensation CW и другие.

1 — Росс в Air Jordan 13

2 — Росс в Nike Terra Humara

3 — Моника в PUMA

4 — Рэйчел и Nike Air Tech Challenge 2

5 — Рэйчел в Nike Air Max 96

Звездные луки

На показе Versace фурор произвело дефиле Джей Ло в обновлённом платье культовой модели 2000-го года, как раз к 20-летию коллекции. Поддержать диву вышла сама Донателла Версаче.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 20 Сен 2019 в 12:38 PDT

Двухметровый красавец G-Eazy был замечен на миланской тусовке в эпатажном малиновом костюме. Рэпер снова влетел в негласный топ самых ярких персонажей на светском мероприятии, с его луками могут соревноваться разве что выходы Ракима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от G-Eazy (@g_eazy) 23 Сен 2019 в 3:55 PDT

Gucci Mane, собственно, на показе бренда Gucci. Рэпер предстал белоснежном парном луке вместе со своей супругой и не забыл разместить пост благодарности креативному директору бренда, Алессандро Микеле. Что ни говори, но миланская неделя собрала поистине самых стильных героев рэп-игры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Mane (@laflare1017) 22 Сен 2019 в 5:02 PDT

Роскошная Зендая в изумрудном наряде на церемонии вручения премии Эмми. Не зафорсил, раз что, ленивый, но уж больно хороша!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zendaya (@zendaya) 23 Сен 2019 в 8:53 PDT

Но самым неподражаемым, как обычно, остаётся солист Thirty Seconds to Mars, бесподобный Джаред Лето.

Ближайший друг Алессандро Микеле и идейный вдохновитель бренда Gucci демонстрирует не ладно скроенные аутфиты, а превосходную физическую форму. Джаред запостил свою полуобнажённую фотографию в спортивных брюках adidas.