Fashion Digest: модные недели в Европе и церемония «Грэмми»

Фэшн-прогноз на 2020 по итогам мужской и кутюрной недель моды, эпатажные аутфиты селебрити на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», а также самые свежие релизы сезона: Air Max Verona и Air Max 90.

Текст: Дарья Кабацкис

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Европейские недели моды

Год начался сразу с нескольких значимых событий: в начале января – трёхдневные модные показы в Лондоне, мероприятие на флорентийском Pitti Uomo, а следом – дефиле в Милане и Париже. Прошедшие недели мужской и кутюрной моды задали основные тренды, которым начали следовать дизайнеры, инфлюенсеры и хайпбисты. Поскольку под конец прошлого года агендерность была возведена в топ основных трендов, нет ничего удивительного в том, что мужские коллекции теперь имеют громадное влияние на моду в целом.

По итогам недель моды можно вывести общую формулу, которая поможет сориентироваться среди многообразия ведущих трендов.

Во-первых, стритвир, как известно, мёртв. И это не просто забавный тематический мем, а вполне объективная реальность. Даже самые ярые приверженцы уличного стиля теперь миксуют треники со строгими рубашками, носят вязаные жилеты а-ля бабушкино рукоделие, а грубые сапоги могут сравниться по популярности разве что с кроссовками.

Основная одежда из базовой капсулы отдаёт практичным дендизмом: шерстяные водолазки, джемперы с глухим V-образным воротом, плетёные аксессуары (очевидное влияние прошлогодних хитов Bottega Veneta). Кардиганы на пуговицах и свитеры на молнии были представлены в коллекциях сразу нескольких брендов. По-прежнему лидирующую позицию занимает вельвет, не сдают позиции кожа и винил. Полюбившаяся многим косынка остаётся одним из главных must have, только теперь дизайнеры предлагают завязывать её вместо шарфа. Один из безумных вариантов – кожаная косынка, заменяющая галстук.

Обувь — сумасшедший коллаб Maison Margiela x Reebok: таби на каблуках-копытцах с типично кроссовочным корпусом. Вряд ли подобная пара найдёт подражателей в сегменте масс-маркет, но для хайпбистов – вполне занятная вешица.

Сапоги от Prada пришли на смену высоким ботинкам бренда. Основная фишка большинства моделей – квадратный нос, какой уже до этого можно было наблюдать у Bottega Veneta.

Самые креативные шоу

Вирджил Абло триумфально вернулся в Off-White после длительного отпуска, а на парижской Неделе моды поразил зрителей очередным перформансом. Показ Louis Vuitton Men’s fall-Winter 2020 состоялся в небесно-голубых декорациях с визуально стёртыми границами. Нарисованные облака создали ощущение воздушного пространства и невесомости, а иллюзорная лестница в небо послужила началом подиума для моделей. Бесспорно, Вирджилу в очередной раз удалось удивить публику.

Красивейшее шоу от Schiaparelli открывало неделю Haute Couture Spring-Summer 2020. Дизайнер Дэниел Розберри посвятил коллекцию многогранной Эльзы Скиапарелли и полёту её буйной фантазии. Оммаж к прошлому основательницы бренда угадывается в роскошном визуале: Розберри разместил кристаллы в виде цветочных бутонов на нарядах и телах моделей. Растительная тематика – напоминание об увлечении Эльзы флористикой.

Креативный директор Chanel, Виржини Виар, выбрала в качестве подиума исторический Grand Palais. Под куполом дворца была воссоздана копия Обазинского аббатства, в котором когда-то выросла Габриэль Шанель. Коллекция оказалось довольно сдержанной, поскольку одежда имитировала наряды послушниц монастыря, но шоу всё равно получилось запоминающимся, а всё благодаря необычной локации, растиражированной инфлюенcерами в Instagram.

Самое яркое и знаковое событие Haute couture – прощальный вечер величайшего Жана-Поля Готье. В послужном списке – полвека в мире высокой моды, десятки поворотных открытий, модели мировой величины от нестандартной Росси ди Пальмы до Коко Роши. Финальный показ мэтра состоялся на театральной сцене Theatre du Chatelet. Перформанс начался с метафоричных похорон с фешенебельным гробом, продолжился дефиле с хореографическими элементами, придуманными Бланкой Ли. Основная концепция шоу – ностальгия по самым значимым коллекциям в истории бренда. Вишенкой на погребальном торте стал феерический выход Дита фон Тиз, королевы бурлеска и музы Готье.

Сам Жан-Поль появился на сцене в синей униформе рабочего, раскланиваясь под бесконечные овации разношёрстной публики. Кстати, в фэшн-сообществе прошёл слух, что управление Домом перейдёт в руки талантливого Симона-Порта Жакмюса.

Релизы

NIKE AIR MAX VERONA – новая версия исключительно женской модели Air Max, которая появилась в 1992 году. Спустя два с половиной десятка лет пара Air Max Verona повторяет беговую классику 90-х.

Новые кроссовки Air Max Verona позаимствовали у классической модели некоторые стилистические элементы. Например, приподнятая пятка с увеличением, максимально комфортная подушка – заимствование у Air Max 200, только теперь она стала более выделенной и чёткой. Пара будет доступна уже с 15 февраля во флагманском магазине Nike и на официальном сайте бренда. А дополнительные расцветки появятся в продаже 5 марта.

NIKE AIR MAX 2090 – юбилейная модель 2020. Всё дело в том, что в этом году Nike отмечает тридцатилетие модели Air Max 90. Свежая пара Air Max 2090 – это модель будущего, созданная на основе классического силуэта с элементами прогрессивного настоящего. Почему эта модель заслуживает внимания? Во-первых, необычный прозрачный колор-блок, подчёркивающий строение корпуса и подошвы. С одной стороны, прочная конструкция, с другой – невесомость во время ходьбы. Во-вторых, модернизация вафельной подошвы: теперь она оснащена дополнительными бороздками для наибольшей гибкости.

Дизайн боковых лементов Air Max 2090 практически не отличается от первоначального варианта, а вот классический логотип на пятке представлен в незначительном апгрейде. Расцветка кроссовок Air Max 2090 – отсылка к итальянским спорткарам, которыми вдохновились дизайнеры во время создания пары.

Air Max 2090 поступят в продажу весной этого года, точная дата релиза пока неизвестна.

Церемония Grammy: аутфиты селебрити

Понедельник начался с торжественного завершения ежегодной музыкальной премии «Грэмми». На сцену Staples Center в Лос-Анджелесе вышли главные номинанты: Билли Айлиш, взявшая заветные статуэтки сразу в пяти номинациях. Билли стала первой, кому удалось забрать все главные награды впервые за 40 лет после подобного успеха Кристофера Кросса.

На мероприятии юная победительница появилась в тотал оверсайз от Gucci, не изменяя своему привычному стилю. Костюм был сшит специально для Билли, а кислотно-салатовый цвет – персональная фишки певицы.

Lil Nas X отхватил статуэтку за лучший музыкальный ролик и поп-дуэт благодаря треку Old Time Road. Парень, вернувший моду на ковбойский стиль, появился на публике в роскошном кастомизированном аутфите от Versace.

Эпатажный Tyler, The Creator заслужил награду за лучший рэп-альбом года. Рэпер выступил с топовыми треками из альбома «Igor» в компании двойников своего прославленного альтер-эго. Розовый лук Тайлера уж точно войдёт в историю премии, весь костюм от собственного бренда артиста Golf Le Fleur.

Билли Портер, известный любитель женских нарядов, пришёл на церемонию в сверкающем аутфите а-ля торшер с бахромой от Baja East. Кажется, где-то плачет от зависти Валерий Леонтьев.