Fashion Digest: экология, свежие релизы и ностальгия по расслабленной эпохе 70-х

В странах Скандинавии отказываются от проведения недели моды во имя эко-будущего нашей планеты, Vetements создает тапки в виде плюшевых мишек, а 70-е шлют джинсовый привет из прошлого, пока в Instagram-аккаунте рэп-звезды Азилии Бэнкс начинается вторая «Леди Гага».

Текст: Дарья Кабацкис

Мода и экология

На днях в столице Дании завершилась последняя скандинавская Неделя моды: решением Swedish Fashion Council были отменены показы в Стокгольме, и модное мероприятие Oslo Runway на этот раз тоже не состоялось. Все дело в защитниках экологии, мечтающих запретить недели моды во всем мире, как архаичный пережиток, наносящий колоссальный вред окружающей среде. Это неудивительно, ведь за последние несколько лет наметилась серьезная тенденция к разумному потреблению и глобальной осознанности человечества перед лицом климатической проблемы.

Мода, как мощнейшее социальное явление, выступает своего рода оратором по вопросу защиты экологии. Британское издание Dazed даже собрало социально-политическую группу экоактивистов и членов модных советов Швеции и Великобритании поразмышлять о мире без показов мод в режиме оффлайна. Прогнозы пока положительные: в ближайшем будущем решалы фэшн-сообщества избавят нашу планету от дополнительной нагрузки, а также облегчат последствия массового производства товаров.

Крупнейшие бренды вовсю стараются минимизировать негативное влияние на окружающую среду: например, Tommy Hilfiger запустил программу «MAKE IT POSSIBLE», суть которой заключается как раз в создании закрытого цикла производства, а также в пошиве одежды не только по привычным лекалам, но и для потребителей с ограниченными возможностями и другими физическими особенностями. Одежда Tommy Hilfiger, выполненная из переработанных материалов, уже в продаже.

Burberry, совсем недавно отличившийся сжиганием тонн одежды собственного бренда, теперь выпустил линейку вещей из эко-нейлона, изготовленного из пластика и прочих отходов, старой одежды и даже рыболовных сетей. Кстати, помимо человеческих товаров, бренд Burberry наметил релиз собачьей коллекции: люксовым худи для четвероногих – быть! 17 августа в Instagram-аккаунте бренда можно было отхватить моднейший шмот для своего мохнатого друга. Предложение на лимитированную коллекцию действовало всего сутки.

Свежие релизы

Тем временем осенний кампейн Calvin Klein – сборище звезд разной величины в прямом смысле этого слова: Белла Хадид, Бет Дитто, Наоми Кэмпбэлл, Дипло и Оделл Бекхэм снялись в исподнем для коллекции F/W 2019, наглядно демонстрируя, что белье CK подходит абсолютно всем.

А вот марка стритвира Stussy немногословна: целая динозавровая особь в натуральную величину, лаконичные пейзажи и теплый свет, придающий коллекции ностальгическую нотку по эпохе пленочных снимков.

У Off-White сразу несколько новостей: детище Верджила Абло запустило капсулу к девяностолетию флорентийского универмага LUISAVIAROMA. Толстовки, футболки, кепки и сумки с фирменным лого с вкраплениями нежных акварельных оттенков, выглядит свежо! Кроме того, у Off-White появился раздел Home: теперь бренд официально начал производить товары для дома в минималистичном стиле на радость миллениалам. Постельное белье и мисочки можно будет приобрести на сайте магазина.

Не забывает Абло радовать и любителей кроссовок: релиз коллаборации «Pine Green» в исполнении Off-White x Nike SB Dunk Low S/S 2020 намечается на вторую половину 2020, но Верджил уже сейчас показал, как будует выглядеть новая пара.

Vetements выпустил копию легендарного кардигана Курта Кобейна 1993 года, вышло вполне симпатично. Но тапочки в виде медведей – перебор даже для любителей ugly shoes. Похоже, Демна перебрал с … плюшем.

Дела кроссовочные

Palace x Reebok S/S 2019 – вполне практичная пара с двойным логотипом на подошве, релиз состоится 16 августа.

Ожидаемый релиз Cactus Plant Flea Market x Nike Blazer «Chukka» F/W 2019 – вельветовая коллабрация, которую можно будет кастомизировать при помощи разноцветных нашивок из замша. Похоже, дизайнеры всерьез задумались над созданием мягких лапок. Кстати, в тренды смело врываются и меховые туфли, которые уже есть у Balenciaga и Off-White.

Arizona x Adidas Originals F/W 2019 – вторая попытка, вернее, коллаборация с брендом прохладительных напитков. Видимо, после сумасшедшего ажиотажа в поп-апе на Манхеттене, ребята решили выпустить релиз в более безобидном формате. Ожидаются на рынке с 17 августа.

Puma LQDCELL Shatter XT – модель для тренировок, выполненная в монохромном черном. Пара с прекрасной амортизацией для качественных физических нагрузок, дизайн лаконичный, подходит и для ежедневной носки. Любителям олл-блэка стоит присмотреться.

Вниманию хайпбистов предлагаются Undercover x Valentino – тяжелый люкс стоимостью практически в 1000 баксов. Дизайн серебристой пары визуально напоминает тюбик мятной зубной пасты.

Джинсовый привет из 70-х

После выхода нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и массовому обращению к ретро-эстетике, поднимается ностальгическая волна по концу 60-х – началу 70-х, готовая вот-вот захлестнуть рынок. В эпоху хиппи балом заправляла свобода, чего катастрофически не хватает в наше пресыщенное потреблением время. С одной стороны – хайпбисты и модники находятся в вечной погоде за редкими трендовыми вещицами, с другой – многие переходят в режим экономии ресурсов и средств из соображений необходимой осознанности. Джинсовки всех сортов, свободные хлопковые брюки, гавайские рубашки и очки с цветными стеклами снова на пике популярности. Особой любовью пользуется, конечно же, деним: джинсы – база практически любого гардероба. И хотя фабрики по изготовлению джинсовой ткани десятилетиями наносили вред окружающей среде, выход есть всегда.

Например, Levi’s выпускает эко-линейки безобидных вещей из денима, а Wrangler использует технологию Indigood, затрачивая на производство ткани значительно меньшее количество воды, что делает его не таким токсичным. Кстати, пик популярности Wrangler пришелся на 60-е годы: слово «тинейджер» впервые появилось в журнале «Newsweek» и его иллюстрировала фотография девушки-подростка в футболке бренда. Уже через 10 лет вся молодежь носила деним Wrangler, ставший неотъемлемой частью американской культуры и моды в целом.

Levi’s

Wrangler

Говорит и показывает Instagram

Хайли Бибер – подружка Симона Порта и лицо Jacquemus. Девушка выгуливает пижамный сьют из коллекции Summer 2020, пропагандируя расслабленный стиль. Для наших погодных реалий выглядит утопически, но красиво, бесспорно.