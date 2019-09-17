Fashion Digest: бунт экоактивистов в Лондоне, уход Демны Гвасалия из Vetements и мерч от Post Malone

Мир моды снова столкнулся лицом к лицу с защитниками экологии, глава одного из самых хайповых брендов неожиданно покинул свой пост (теперь ждём, на какие рельсы свернёт одиозный Vetements), а также в программе — обновки рэперов и эстетика Ксавье Долана.

Текст: Дарья Кабацкис

Фэшн-новости

В мистическую пятницу, 13 сентября, в Лондоне началась Неделя моды, пробудившая праведный гнев экоактивистов, потребовавших её отмены. Протестные плакаты гласили, что фэшн-индустрия убивает окружающую среду, а вся манифестация сопровождалась перформансом с искусственной кровью у «180 The Strand», где проходят модные показы. Кроме того, сказывается политическая ситуация: выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрекает модный сегмент на внушительные убытки. Теперь эксперты ждут высказываний влиятельных британских дизайнеров на экологические и политические темы, а билеты на London Fashion Week теперь можно приобрести за деньги.

Также на лондонской неделе моды бренд Victoria Beckham представил коллекцию весна/лето 2020, ориентированную на современных женщин, идущих в ногу со временем. Никакого эпатажа, к которому мы так привыкли за последнее время: добротные костюмы, плащи, рубашки и прочие радости качественного базового гардероба. Мало кто умеет делать так, как делает Виктория: просто, строго и со вкусом. А на презентации коллекции – семейство Бекхэмов в полном составе и великая Анна Винтур в почётном первом ряду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kisses from my #VBSS20 front row!!!! X VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 15 Сен 2019 в 8:27 PDT

В этот понедельник стало известно, что Демна Гвасалия покинул пост креативного директора Vetements, но напоследок успел порадовать поклонников туфлями для вечеринки с открывашкой для бутылок. Репост снимка из официального аккаунта бренда облетел Instagram, тут же пополнив вишлисты многих модников и просто любителей богемно пригубить. Ох, Демна, что же будет дальше?!

В мире кроссовок

Helly Hansen x Puma F/W 2019 совместными усилиями выпустили лукбук на альпинисткую тематику. В ассортименте – утеплённые двусторонние пуховики, выполненные из водонепроницаемой ткани, и мощные кроссы на прочной подошве: то, что нужно для прогулок по сугробам. Релиз намечен на 26 сентября.

Nike Air Foamposite Pro – кроссовки на чёрной коже с оранжевым свушем и синими вставками. Эта баскетбольная пара поступит в продажу с 20 сентября.

Virgil Abloh x MCA Chicago x Cassius Hirst x Nike Air Force 1 ’07 – коллаб Вирджила Абло и 19-летнего Касиуса Хёрста. Юный дизайнер – сын известного художника Демиана Хёрста, и среди его почитателей уже значатся такие персоны как A$AP ROCKY и Offset. Похоже, у паренька намечается славное будущее.

С рэпереского плеча

Пока девчонки и мальчишки пищат от семейной фотосессии Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер для Playboy, сам рэпер демонстрирует миру свои белоснежные Air Force 1 Low.