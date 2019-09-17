Fashion Digest: бунт экоактивистов в Лондоне, уход Демны Гвасалия из Vetements и мерч от Post Malone

Мир моды снова столкнулся лицом к лицу с защитниками экологии, глава одного из самых хайповых брендов неожиданно покинул свой пост (теперь ждём, на какие рельсы свернёт одиозный Vetements), а также в программе — обновки рэперов и эстетика Ксавье Долана.
Текст: Дарья Кабацкис
Фэшн-новости
В мистическую пятницу, 13 сентября, в Лондоне началась Неделя моды, пробудившая праведный гнев экоактивистов, потребовавших её отмены. Протестные плакаты гласили, что фэшн-индустрия убивает окружающую среду, а вся манифестация сопровождалась перформансом с искусственной кровью у «180 The Strand», где проходят модные показы. Кроме того, сказывается политическая ситуация: выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрекает модный сегмент на внушительные убытки. Теперь эксперты ждут высказываний влиятельных британских дизайнеров на экологические и политические темы, а билеты на London Fashion Week теперь можно приобрести за деньги.
Также на лондонской неделе моды бренд Victoria Beckham представил коллекцию весна/лето 2020, ориентированную на современных женщин, идущих в ногу со временем. Никакого эпатажа, к которому мы так привыкли за последнее время: добротные костюмы, плащи, рубашки и прочие радости качественного базового гардероба. Мало кто умеет делать так, как делает Виктория: просто, строго и со вкусом. А на презентации коллекции – семейство Бекхэмов в полном составе и великая Анна Винтур в почётном первом ряду.
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For me it’s about that woman really feeling confident and sensual in her clothes. #VBSS20 x VB @maudhoevelaken
В этот понедельник стало известно, что Демна Гвасалия покинул пост креативного директора Vetements, но напоследок успел порадовать поклонников туфлями для вечеринки с открывашкой для бутылок. Репост снимка из официального аккаунта бренда облетел Instagram, тут же пополнив вишлисты многих модников и просто любителей богемно пригубить. Ох, Демна, что же будет дальше?!
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VETEMENTS PARTY PUMPS WITH INSTALLED BOTTLE OPENER — NOW ONLINE www.vetementswebsite.com — MORE IN STORIES
В мире кроссовок
Helly Hansen x Puma F/W 2019 совместными усилиями выпустили лукбук на альпинисткую тематику. В ассортименте – утеплённые двусторонние пуховики, выполненные из водонепроницаемой ткани, и мощные кроссы на прочной подошве: то, что нужно для прогулок по сугробам. Релиз намечен на 26 сентября.
Nike Air Foamposite Pro – кроссовки на чёрной коже с оранжевым свушем и синими вставками. Эта баскетбольная пара поступит в продажу с 20 сентября.
Virgil Abloh x MCA Chicago x Cassius Hirst x Nike Air Force 1 ’07 – коллаб Вирджила Абло и 19-летнего Касиуса Хёрста. Юный дизайнер – сын известного художника Демиана Хёрста, и среди его почитателей уже значатся такие персоны как A$AP ROCKY и Offset. Похоже, у паренька намечается славное будущее.
С рэпереского плеча
Пока девчонки и мальчишки пищат от семейной фотосессии Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер для Playboy, сам рэпер демонстрирует миру свои белоснежные Air Force 1 Low.
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Offset играючи выгуливает хайповые луки, один из которых – дело рук Марка Джейкобса (тот, что с розовыми брючками), но в отличие от самого фэшн-маэстро, рэпер от каблуков отказался.
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Post Malone радует фанатом дропом своего нового мерча: худи, тишки и носки от артиста интересны с точки зрения дизайна, ведь выглядят как полноценная коллекция. Представителям отечественной рэп-сцены снова есть, чему поучиться у западных коллег по цеху.
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drop 2 available now:) thanks @crocs for the custom H’S B jibbitz link in bio
Самые стильные фильмы Ксавье Долана
Прошло уже несколько недель с выхода фильма «Жизнь и смерть Джона Ф. Донована» на российские экраны, но страсти по Долану никогда не утихают: один из самых любимых режиссёров нового поколения умеет создавать особую эстетику на грани с иллюзией.
Основная фишка режиссёрского почерка молодого канадца состоит в том, что он не только выстраивает художественный замысел своих картин, но и сам продумывает до мелочей индивидуальный стиль персонажей. Все герои Долана по-своему уникальны, и если в новом фильме он придерживается нейтрального визуала, делая акцент на чувственности героя, то другие его работы наполнены бесконечными фэшн-метафорами и отсылками к различным культурным явлениям. Так, в «Воображаемой любви» критике подвергаются винтажные наряды героев, а в фильме «Мамочка» отлично раскрыта эстетика 90-х.
Визуал фильма напрямую связан с детством режиссера и культурой, которая его окружала. Герой-тинейджер носит свободные рубашки поверх футболок, которые рифмуются с массивной цепью на шее и скейтбордом. Прототипом киношного плохиша стал молодой Эминем и мальчишки-скейтеры. Коктейль из олдскула, стритвира и окологламурного стиля (мама героя носит весьма фривольные наряды) – это не высмеивание безвкусицы, а тоска по ушедшей эпохе со всеми её атрибутами. Модные критики нередко сравнивают Ксавье Долана и братьев Демну Гвасалия: у обоих есть желание показать обществу, что никто не в праве делить мир на красивое и ужасное. Во всех вещах и явлениях есть своя эстетика, даже в растянутых трениках adidas.