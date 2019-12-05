Fashion Digest: победители British Fаshion Аwаrds и главные релизы начала декабря

Самый суматошный месяц в году едва начался, а модное мировое жюри уже вовсю подводит итоги. В этом материале — подборка товаров от самого прорывного бренда этого года, отчёт о ежегодной британской премии Fashion Awards и щепотка громких фэшн-новостей.

Текст: Дарья Кабацкис

News

British Fashion Awards

В понедельник состоялось грандиозное событие для всего фэшн-комьюнити: церемония вручения британской премии British Fаshion Аwаrds. В лондонском Альберт-холле собрались знаменитости во главе с Британским советом моды. Среди наиболее ярких лауреатов этого года — юная Адут Акеч, победившая в номинации «Модель года», Наоми Кэмпбелл, завоевавшая титул модной иконы, и главный герой — креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, который одержал победу аж в четырёх номинациях: «Лучший дизайнер женской одежды», «Дизайнер года», «Бренд года», «Лучший дизайн аксессуаров».

Награду в номинации «Лучший мужской дизайн» получил арт-директор дома Dior Ким Джонс, а бренд Fenty, принадлежащий Рианне, выиграл в категории «Городской люкс». Что примечательно, в аутфите этого бренда засветился модник A$AP Rocky. Кажется, певица всерьёз взялась за мужскую линейку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @vlonevogue 2 Дек 2019 в 3:26 PST

Четырёхкратный лауреат British Fаshion Аwаrds Дэниел Ли заслуживает отдельного внимания. В течение года таблоиды пророчили возрождение итальянского бренда, и Ли оправдал надежды с лихвой. Поначалу к выпускнику Центрального колледжа искусств и дизайна им. Святого Мартина относились с недоверием, но за считанные месяцы Дэниел поднялся на вершину карьерной лестницы. Новый патрон Bottega Veneta ранее успел поработать с Donna Karan, Balenciaga, Maison Margiela и стать креативным директором Ready-to-Wear, коллекции Céline.

Примечательно, что за последние годы подобные скачки совершили Алессандро Микеле (Gucci), вышеупомянутый Ким Джонс (Dior) и Демна Гвасалия (Balenciaga). Приток относительно молодой крови оживляет крупнейшие бренды люксового сегмента, и всё благодаря правильной чуйке и внедрению новых бизнес-стратегий. Не секрет, что меньше чем за десятилетие мода эволюционировала: теперь это не закрытая элитарная тусовка, доступная лишь избранным. Даже high-fashion стал доступен миллениалам и центиниалам: уличная культура, интернет, современное искусство и хип-хоп глубоко проникли в моду, сделав её более лояльной и гибкой. Теперь тренды диктуются улицей и виртуальной реальностью, а успешные креативные директора знают, как грамотно этим воспользоваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bottega Veneta (@bottegaveneta) 8 Ноя 2019 в 4:57 PST

С приходом Дэниела Ли Bottega Veneta вышел в топ по узнаваемости и запросам в социальных сетях, заняв второе место на рынке после Off-White. Огромная сумка, которую инфлюенсеры окрестили «пельменем», стала одним из самых популярных товаров года. К ней присоединились босоножки и ботильоны с квадратными носами, плетёные аксессуары и одежда, массивные цепи и квадратные очки в ретро-стилистике, аналоги которых заполнили полки масс-маркета.

Как ни крути, Дэниел Ли трудится на славу.

«Розы» — выставка Александра Маккуина

Креативный директор дома Alexander McQueen Сара Бертон организовала выставку «Розы», состоящую из эпатажных платьев, созданных Александром при жизни. Экспозиция располагается на верхнем этаже флагманского бутика в Лондоне. В основе идеи выставки — философия дизайнера: всё, что создавал Маккуин, связано с природой и естественным порядком вещей — именно это транслирует гигантская текстильная клумба на Old Bond Street. Посетители могут ознакомиться с историей создания платьев, каждое из которых символизирует определенный период в жизни Alexander McQueen.

К слову, Сара Бертон получила награду Британского совета моды и в ближайшем будущем создаст образовательную платформу для молодых дизайнеров с лекциями и экскурсиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BELINDA (@belinda_international) 1 Дек 2019 в 11:01 PST

Коллаборации

Dior x Stussy

Продолжая тему соприкосновения высокой моды с уличной культурой, нельзя не упомянуть о совместном проекте Кима Джонса и Шона Стусси. С лёгкой руки креативного директора Dior Шон решил вернуться в модную индустрию, которую добровольно покинул в далёком 1996 году ради сохранения семьи.

Показ предосенней коллекции мужской линейки Dior состоялся во вторник в Майами. Именно Шону Стусси мир обязан появлением одежды и атрибутики для сёрфинга и, разумеется, фирменным логотипом — небрежным росчерком маркера на доске.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 1 Дек 2019 в 2:04 PST

Faces&Laces x Sole DXB

Faces&Laces представили коллаборацию локальных брендов Liars Collective и DOPECLVBWORLD с международным мероприятием Sole DXB. Обе капсулы выпущены к фестивалю, который пройдет в Дубаи, и отражают влияние Ямайки на современную музыку.

Дизайнеры DOPECLVBWORLD обратились к теме необычных рождественских традиций Ямайки и совместили их с эстетикой культового журнала «ПТЮЧ». Обе идеи нашли отражение в цветовых решениях, графике и отдельных элементах дизайна. В коллекцию вошли футболки, лонгсливы, худи бежевого и коралловых цветов, брелоки с карабинами, а также шёлковые платки синего и ярко-розового цветов для всех любителей актуального стиля babushka.

Согласно канонам графического дизайна и теории Василия Кандинского, любой цвет созвучен с музыкой — именно об этом рассказывает новая коллекция Liars Collective. В линейке представлены лонгсливы, футболки, брелоки для ключей, сумки и даже посуда из керамики: тарелки и пепельницы.

Презентация проекта состоится 5-7 декабря, а купить вещи можно будет после того, как коллекции успешно завершат свой вояж в Дубай.

Релизы

The Salvages — Manifesto

Ретро-тематика не сдаёт позиции, на этот раз к эпохе 1980-х обратился интернет-магазин The Salvages, готовый представить свою дебютную коллекцию кроссовок Manifesto. Новая пара выполнена из из микса лососевой и телячьей кожи, замши и сетчатого вида пряжи. Кроссовки оснащены винтажными элементами в стилистике деконструктивизма.

Пара доступна к заказу с 3 декабря на официальных интернет-платформах The Salvages.

Nike Air Force 1 Low Kay Yow

Пара в ягодном оттенке появилась в продаже 3 декабря и стала символом борьбы против онкологических заболеваний. Яркий свуш — оммаж розовой ленте. Кроссовки, созданные творить добро, уже доступны в официальных магазинах Nike.

ASICS Metaride AMU

Японский художник Кенго Кума представляет коллаборацию с ASICS — обновлённый силуэт Metaride AMU. Верх кроссовок выполнен из перекрещенных белоснежных полос — эти синтетические накладки прочно фиксируют стопу и обеспечивают максимально комфортное движение.

Приобрести ASICS Metaride AMU можно будет доступна на сайте ASICS с 20 декабря.

Звездные луки

В последние дни ленты Instagram заполнены снимками знаменитостей с British Fаshion Аwаrds.

Дэниель Ли, пребывающий в зените славы, до сих пор не обзавёлся личным аккаунтом; Джорджио Армани, увенчанный благородными сединами, блистает в окружении Кейт Бланшетт и Джулии Робертс, а без Кайи Гербер попросту не обходится ни одно фэшн-мероприятие.