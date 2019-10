Fashion Digest: Рената Литвинова в Balenciaga, Gucci Mane – в Gucci, а Биберы – в статусе молодожёнов

Второй месяц осени ворвался так же бодро, как самозванка на подиум Chanel. Gucci Mane и Игги Поп засветились в кампейне Алессандро Микеле, бренд KRAKATAU релизнул юбилейную коллекцию, а GORILLAZ И G-SHOCK анонсировали новую коллаборацию. Рассказываем, с чего начался октябрь и с чем его носить.

Текст: Дарья Кабацкис

News

На днях завершилась парижская Неделя моды, самое закрытое из всех фэшн-мероприятий мирового масштаба. Из горяченького: модель-самозванка на показе Chanel, под шумок вышедшая на подиум в каноническом твидовом прикиде бренда. Хулиганка была выдворена усилиями бойкой Джиджи Хадид, а этот забавный эксцесс мгновенно был зафиксирован на камеру и тотчас стал вирусным роликом, заполнившим социальные сети.

Неоднозначную коллекцию Balenciaga представляли, прямо скажем, интересные персонажи, такие как Рената Литвинова в чёрном макси и Белла Хадид в красном мини. Демна Гвасалия явил миру очередную вариацию на тему оверсайза: объёмные рукава, дутые пуховики, ультрамодные плащи с широкими плечами.

Отдельного внимания заслуживает молодой дизайнер Marine Serre, основавшая свой собственный бренд благодаря покровительству Демны Гвасалия. Молодая француженка получила дизайнерскую премию LVMH и уже успела взволновать модное сообщество и хайпбистов: её вещи – сплошной авангард да ещё и по эко-понятиям. Серр шьёт вещи из переработанного сырья, тем самым спасая нашу планету. Кстати, в плаще и косынке юного бренда был замечен модник A$AP Rocky, а это, безусловно, большой комплимент творчеству Марин Серр.

В последнее время мода всё более тесно срастается с музыкальной культурой, и новая обложка альбома рэпера Gucci Mane – очередное тому подтверждение. В профиле Алессандро Микеле, креативного директора Гуччи, знаменательное фото, подтверждающее сотрудничество с рэпером. Таким темпами хайп вокруг бренда ещё не скоро сбавит обороты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “🖤” Публикация от Alessandro Michele (@alessandro_michele) 2 Окт 2019 в 7:26 PDT Кстати, в новом рекламном кампейне Gucci Cruise снялся всё тот же Gucci Mane, Сиенна Миллер и 72-летний Игги Поп. Насладиться зрелищем можно по ссылке.

Октябрьские релизы одежды и кроссовок

Юбилейная коллекция KRAKATAU

Марка, объединившая Санкт-Петербург, Шанхай и Амстердам, анонсирует новинки сезона FW19, вдохновленные наукой, природными явлениями и индустриальной эстетикой. Линейка включает модели-трансформеры, одежду из экологичных материалов, двойные парки, минималистичные пальто и различные аксессуары. В середине сентября бренд продемонстрирует особенности новой коллекции в Москве и Санкт-Петербурге. Там же будет впервые показан утеплитель на основе графена — материала, отмеченного Нобелевской премией в 2010 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram KRAKATAU FW19 bestsellers #krakatauwear Публикация от KRAKATAU (@krakatauwear) 22 Сен 2019 в 9:14 PDT

Нейминг коллекции позволяет выделить 3 основные категории, каждая из которых обладает уникальными особенностями. Так наиболее технологичные новинки DIRAC, PLANCK, WERYK и GEIM названы в честь известных физиков Поля Дирака, Роберта Уэрика, Макса Планка и Андрея Гейма. Среди инноваций — экологичный наполнитель Sustans из био-волокон, трехслойные мембраны с водостойкостью до 15000 мм и подкладка из фольги, удерживающая тепло.

Названия парок-трансформеров DSUP и ZEROTH связаны с генетикой и роботехникой. Съемные детали, гибкие козырьки, регулируемая длина, объём и фасон позволяют этим моделям адаптироваться к различным активностям и погодным условиям.

Наиболее теплые куртки, обеспечивающие защиту от холода до -30°С, получили названия шельфовых ледников LARSEN, FIMBUL и AMERY.

Цветовая гамма бренда традиционно опирается на палитру мрачного индустриального пейзажа. Однако в коллекции также можно найти сочетания зеленого и синего, яркие оттенки желтого и серебристые светоотражающие модели.

Линейка также включает различные аксессуары: ремни с силиконовой стропой, перчатки из сенсорной ткани со специальным покрытием, неквормеры из мягкой шерсти с кашемиром, а также — вязаные шапки.

Презентация коллекции пройдет 13 сентября в Москве и 14 сентября в Петербурге. Бренд впервые покажет куртку с графеновым утеплителем и продемонстрирует принцип его работы с помощью специальной лампы и инсталляции. Также мероприятие будет сопровождаться диджей-сетом и напитками для гостей.

The Future Is Coming Now Now: Gorillaz и G-SHOCK анонсировали новую коллаборацию

Японский бренд ударопрочных часов и легендарная виртуальная группа во второй раз объединили свои силы. В результате классический корпус GW-B5600 и новая модель GA-2000 приобрели черты культовых альбомов Gorillaz, получивших Grammy и Brit Awards. Старт продаж будет сопровождаться офлайн-активацией и онлайн-раффлом. Купить лимитированную линейку можно будет в конце сентября. Создавая коллаборацию, G-SHOCK и Gorillaz решили объединить успехи своего прошлого с достижениями настоящего. Дизайном новинок занимался лично Джейми Хьюлет — создатель образов 2D, Мёрдока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса.

Модель GW-B5600, ставшую “визитной карточкой” японского бренда, окрасили в свежие оттенки розового и голубого, отсылающие к дизайну последнего альбома Now Now. При активации подсветки на экране загорается надпись NOW в двух цветах. Также модель оснащена Bluetooth, что позволяет синхронизироваться с фирменным приложением G-SHOCK.

Карбоновый корпус, легкость и повышенная прочность часов GA-2000 соединились с узнаваемой гаммой дебютного альбома Gorillaz. Сменный ремешок, характерный для модели, дополняется запасным вариантом в милитари-стиле. Кастомизированная упаковка украшена портретами 2D, Мёрдока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса в стилистике 2001 года.

18 сентября пройдет онлайн-раффл, победители которого смогут получить часы за 4 дня до старта продаж. Также с 26 сентября по 3 октября в АВИАПАРКЕ появится стилизованный багги из первого альбома Gorillaz. Посетители смогут попасть внутрь машины и поближе изучить коллаборационные часы, кейсы с которыми будут находиться в багажнике. Также в рамках офлайн-активации пройдет розыгрыш, подробности которого станут известны позднее.

Лимитированная коллаборация будет доступна с 26 сентября в магазинах CASIO WATCH FACTORY, флагманском G-STORE на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной» по цене 14 940 руб за GA-2000GZ-3A и GW-B5600GZ-1.

CHIPOODL

Интересная находка – московский бренд CHIPOODL, который посвятил коллекцию Майклу Джексону.

Кроссовки

В этом месяце в особом ударе пребывает Off-White: с 12 октября ожидается сразу несколько релизов. Off-White Vapor Street в расцветках «Teal», «Yellow», «Black». 24 октября в продажу поступят Off-White Racer «Electric Green», «Black», «Vivid Sky».

Особо ожидаемый дроп от Nike: Air Jordan 6 Retro «Travis Scott». Светящиеся вставки на толстой подошве – актуальная фишка осенних релизов.

Музей Современного Искусств совместно с Vans выпустят кеды с логотипом музея. Лимитированная пара официально поступит в продажу с 21 октября.

Симпатичная свежая пара от Nike Air Force 1 Low «Skeleton Black» ожидается на рынке с 25 октября. Это обновлённый вариант прошлогодней модели и самое идеальное дополнение к костюму на Хэллоуин. Графическое изображение скелета стопы светится в темноте, как раз то, что нужно тёмными осенними ночами.

Свадьба Биберов

30 сентября Джастин и Хайли Болдуин сочетались браком в церкви Somerset Chapel. А само торжество отгремело в отеле Montage Palmetto Bluff на в Южной Каролине. На вечеринку было приглашено около 160 именитых гостей, среди которых были замечены Кендалл и Кайли Дженнер, Эд Ширан, Кэти Перри и другие селебрити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maeve Reilly (@stylememaeve) 1 Окт 2019 в 7:22 PDT

В инстаграмах гостей появились блестящие бутылки Moët & Chandon с именной гравировкой, но ярче них воссияла Кайли Дженнер в наряде под сусальное золото. Кажется, расставание с Трэвисом Скоттом девушке не сильно подпортило праздничный настрой и страсть к экстравагантным светским аутфитам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner) 1 Окт 2019 в 7:20 PDT

Сама же невеста предстала в платье Vivienne Westwood из органического шёлка, а Эди Слиман, глава Дома Céline, презентовал молодожёнам парные косухи. Вообще, свадьба у Биберов получилась не совсем рафинированная, а вполне себе под глэм-рок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 1 Окт 2019 в 11:54 PDT

Кстати, официально пара расписалась в сентябре прошлого года, но в тот раз ребята обошлись лишь тайной гражданской церемонией в мэрии Нью-Йорка. Джастин и Хайли познакомились ещё в пубертатном возрасте, но вся романтика случилась между ними в 2016 году, с тех пор Биберы не перестают быть вместе. Их отношения примечательны не только содержанием, но и формой: парочка давно в фаворе у папарацци, а всё благодаря вкусным совместным выходам. Пришло время освежить в памяти стрит-луки новобрачных: