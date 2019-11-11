Famous Dex игнорирует хейтеров в клипе «Proofread»

Famous Dex и Wiz Khalifa выпустили клип на совместный сингл «Proofread». Несмотря на то, что прошлогодний альбом Декстера «Dex Meets Dexter» почти полностью состоит из энергичных бэнгеров, теперь он отдает предпочтение пению и мелодике. В клипе бывший фрешмен XXL разъезжает на бампере кабриолета, не обращая внимания на комментарии хейтеров и фейковые новости в таблоидах.

В начале ноября у Famous Dex случился эпилептический приступ во время одного из концертов. Чуть позже его команда выпустила официальное заявление, в котором говорилось, что Декстер идет на поправку и готов продолжить работу над новым альбомом.