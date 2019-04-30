FACES&LACES объявили первых хедлайнеров — Wiki, Lil Ugly Mane и Wavves

В этом году традиционная выставка уличной культуры FACES&LACES пройдет на парковке ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском поле 8 и 9 июня (билеты здесь). Среди международных артистов, чье выступление можно будет увидеть в эти дни, — Wiki, Lil Ugly Mane и Wavves.

Wiki, 25-летний рэпер из Нью-Йорка, уже приезжал в Москву в составе группы Ratking. В записи его главного (на сегодняшний день) альбома «No Mountains In Manhattan» приняли участие Ghostface Killah, Kaytranada и Earl Sweatshirt.

Lil Ugly Mane — артист из Вирджинии, который работал под разными псевдонимами и всеми силами избегал публичности. Он начинал свой путь с блэк-метала и нойза, много вдохновлялся мемфис-рэпом 90-х и по сей день экспериментирует со звучанием. При этом качество его работ говорит само за себя — дебют Ugly Mane «Mista Thug Isolation» отметили Earl Sweatshirt и издание Pitchfork.

Wavves — калифорнийские музыканты, исполняющие солнечный поп-панк и вдохновляющие близкие по духу коллективы по всему миру. Группа планирует сохранять верность своему стилю, расширяя границы звучания в смежных жанрах — психоделия, электроника, камбоджийский поп.

В числе российских артистов, которые выступят на FACES&LACES — Boulevard Depo, Масло черного тмина, оркестр Залпом, Ssshhhiiittt!!!, а также молодые хип-хоп-проекты — 555тракс555 и Працтал Фрактал.