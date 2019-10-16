Команда FACES&LACES проведет первое офлайн-мероприятие BLACK MARKET

BLACK MARKET — первый полноценный офлайн-проект от платформы Faces&Laces Locals, транслирующий авторский взгляд команды FACES&LACES на локальную индустрию уличной моды. Первое мероприятие, которое впоследствии станет регулярным, пройдет 30 ноября в Большом Винохранилище Винзавода и будет приурочено к Черной пятнице.

В рамках события гости познакомятся с интересными локальными брендами платформы (Кружок, CODERED, One Two, Спутник 1985 и другими), а также с проектами тех комьюнити, которые разделяют ценности организаторов. Помимо специальных предложений на вещи из коллекций прогрессивных марок, гостей ждет полноценный музыкальный лайнап.

Вход свободный по регистрации на сайте market.faceslaces.com.