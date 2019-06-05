Гид по FACES&LACES 2019

В этом году выставка уличной культуры FACES&LACES пройдет на парковке ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском поле 8 и 9 июня ( билеты здесь ). Она будет традиционно посвящена музыке, моде, спорту и альтернативному современному искусству. Главной темой выставки станет «Субкультурная генетика» — наследие локальной уличной культуры, эволюцию которой проект документировал на протяжении нескольких лет. Кроме того, в этом году между днями FACES&LACES состоится ночная вечеринка в пространстве Aglomerat.

Музыка

Среди международных артистов, чье выступление можно будет увидеть на FACES&LACES в этом году, — Wiki, Lil Ugly Mane и Wavves.

Wiki, 25-летний рэпер из Нью-Йорка, уже приезжал в Москву в составе группы Ratking. В записи его главного (на сегодняшний день) альбома «No Mountains In Manhattan» приняли участие Ghostface Killah, Kaytranada и Earl Sweatshirt.

Lil Ugly Mane — артист из Вирджинии, который работал под разными псевдонимами и всеми силами избегал публичности. Он начинал свой путь с блэк-метала и нойза, много вдохновлялся мемфис-рэпом 90-х и по сей день экспериментирует со звучанием. При этом качество его работ говорит само за себя — дебют Ugly Mane «Mista Thug Isolation» отметили Earl Sweatshirt и издание Pitchfork.

Wavves — калифорнийские музыканты, исполняющие солнечный поп-панк и вдохновляющие близкие по духу коллективы по всему миру. Группа планирует сохранять верность своему стилю, расширяя границы звучания в смежных жанрах — психоделия, электроника, камбоджийский поп.

В числе российских артистов, заявленных на FACES&LACES — Boulevard Depo, Масло черного тмина, а также молодые хип-хоп-проекты — DJ Sacred, 555тракс555 и Працтал Фрактал, которые выступят на альтернативной сцене UNOFFICIAL STAGE by Converse.

Арт

В этом году автором графики выставки стал один из самых известных американских граффити-художников, родоначальник абстракционизма в этой субкультуре — FUTURA. Сегодня он считается легендой андеграунда 80-х, но продолжает работать как графический дизайнер и иллюстратор. На FACES&LACES он проведет автограф-сессию и создаст масштабную художественную инсталляцию.

Бренд Element, который вдохновляется скейтбордингом и природой, покажет коллаборацию «Spilt Paint» с художником Чэдом Итоном, известным под псевдонимом TIMBER!. В первый день выставки он оформит стену со скейт-деками, а во второй будет кастомизировать вещи гостей.

В рамках проекта Locals Review будет создана поп-ап галерея молодых брендов, которая расположится в пространстве автомобильной парковки. Среди участников — DOPECLVBWORLD, Kislen’ko racing, ÖMANKÖ и другие. Они представят работы, которые визуально и эмоционально отражают их философию. К примеру, объединение DOPECLVBWORLD покажет скульптуру клоуна, который будто бы пробирается из другого мира.

Мерч всегда являлся важной частью уличной культуры, поэтому на FACES&LACES будет создана специальная площадка (подготовленная студией Blank Gang), где все желающие смогут узнать историю мерча и этапы его производства.

Кроссовки

Для всех фанатов индустрии кроссовок будет работать особая секция, куратором которой станет известный коллекционер Дмитрий «Габонская Гадюка» Егоров. Он представит уникальную селекцию редких кроссовок, приобрести которые можно будет на платформе сервиса «Юла».

Кроме того, итальянский бренд Diadora покажет инсталляцию, раскрывающую его историю через архивные силуэты, модели из последних коллекций и лукбуки.

Спорт

Еще одна важная тема выставки — скейтбординг и BMX-культура.

С историей российского BMX гостей познакомит компания друзей, продвигающая эту культуру с 2010 года. На площадке объединения ПРАВДА можно будет увидеть архивные фотографии, оцифрованные видеокассеты и артефакты, включая флаеры, афиши и автографы приезжавших в Москву зарубежных прорайдеров. Кроме того, объединение расскажет о собственной истории в виде фотовыставки, а также представит печатные издания из своих трипов в Израиль и Барселону и презентует летний дроп вещей, подготовленный специально для FACES&LACES 2019.

Скейтбординг, в свою очередь, освободится от всего формализма — никаких судей, специального музыкального фона и предварительных регистраций на контесты. Он предстанет перед гостями в том виде, в котором существует на улицах города. Это подчеркнут и фигуры, в основу которых легли обычные городские объекты.

FACES&LACES ALLNIGHTER

В субботу, 8 июня, между днями FACES&LACES состоится ночная вечеринка с секретным хедлайнером и авторским проектом от творческого объединения A.D.E.D. Участники помогали в создании айдентики вечеринки и разработали дизайн футболок, которые будут разыгрываться среди гостей.

Вечеринка пройдет в пространстве Aglomerat, где также состоится выступление профессиональной данк-команды и стритбол-шоу. Кроме того, для всех, кому скейтбординга днем окажется мало, Aglomerat станет еще одной остановкой скейт-серии «Next stop, Next spot», фигуру для которого подготовили магазины Vans и «Траектория».

Вечеринка пройдет 8 июня с 23.00 до 4.00, вход бесплатный по предварительной регистрации, которую можно пройти здесь.