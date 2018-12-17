ФК «Крумкачы» сменил название на «Необыкновенная фантастическая команда»

Белорусский футбольный клуб «Крумкачы» провел, возможно, самый необычный ребрендинг в истории спорта.

В октябре «Вороны», как переводится на русский название команды, оформили выход в первую лигу — второй по силе дивизион чемпионата страны. Видимо, чтобы отметить это событие, клуб решил сменить свое название на аббревиатуру НФК, которую в официальном аккаунте в Twitter расшифровали как «Необыкновенная фантастическая команда».

Дорогие болельщики! Спасибо всем вам за присланные варианты названия клуба. За неделю мы получили около 200 писем с предложениями со всей Беларуси и других стран. Были очень интересные варианты. Мы приняли решение остановиться на варианте «Футбольны клуб НФК» pic.twitter.com/JFeQe3gCtg — Футбольный клуб «Крумкачы» (@krumkachy) 15 декабря 2018 г.

Отмечается, что клуб уже начал юридическую процедуру смены названия, при этом болельщикам было предложено предлагать собственные варианты расшифровки аббревиатуры.