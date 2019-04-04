Everthe8 — о бурятском рэпе, респекте от Хаски и дебютном альбоме

Everthe8 — рэпер и продюсер из Бурятии, получивший респекты Хаски, Вити АК, группы Хлеб и Thomas Mraz. В феврале он выпустил релиз «Ulan-Ude Summer 16’», записанный полностью на английском языке. В интервью STUDIO 21 Тимур рассказал о дебютном альбоме, немузыкальном прошлом, переписке с канадским лейблом и многом другом.

О знакомстве с хип-хопом:

Начиналось все со Смоки Мо («Планеты 46», «Кара-Тэ»), Ассаи, Fuze. Потом лично для меня наступил век американской музыки — это был Nas, B.I.G., Tupac, Kendrick Lamar. Мне очень близка история Кендрика — простого комптонского пацана.

Я начал писать музыку лет в 14-15. Конечно, это было желание попонтоваться перед девочками, произвести впечатление. Я думаю, все с этого начинали.

О музыке на английском языке:

Мне немножко некомфортно существовать в рамках только России. Мне интересно посмотреть со стороны на западную культуру и рассказать об этом на английском языке. Мы живем в то время, когда стрельнуть может все, что угодно. Яркий пример тому — Blueface. То же самое касается всех треков, которые делаются на коленке чуваками с Soundcloud. Семь лет назад никто не мог предположить, что это стрельнет, а сейчас взорвать может кто угодно, и меня это очень радует. Использовать английский язык мне удобнее, хотя это не значит, что я не читаю по-русски.

О фитах:

С теми людьми, с которыми я хотел бы фит, я уже на связи. Мне нравится Хаски, уфимские чуваки, которые делают потрясающий саунд, и на их уровне все немножко меркнут. Есть такой замечательный человек — Глеб Резник, он недавно выпустил трек с Thomas Mraz, — с ними я бы тоже записался.

О «Грэмми»:

Нужно делать то, что тебе нравится, и не зависеть от чужого мнения. Если ты от кого-то зависишь, в том числе от «Грэмми», чартов и так далее, ты невольно загоняешь себя в рамки, подстраиваешься под конъюнктуру. Я опираюсь на мнение людей из моего окружения и моей мамы.

О никнейме Everthe8:

Everthe8 — это вообще Ever Green, вечно зеленый, вечно молодой. Есть такие схемы RGB во всяких программах по графике, и у каждого цвета свой код. Код зеленого цвета — 008000. «Вечно молодой» — как корабль назовешь, так он и поплывет.

О бурятской культуре:

У нас есть свои музыкальные инструменты, такие как хур. Это инструмент, струны которого сделаны из конских волос. Он очень красиво звучит, и я планирую в дальнейшем интегрировать его в свою музыку.

Об альбоме «Ulan-Ude Summer 16’»:

На обложке не грилзы, а шины, которые я с честью носил полтора месяца после перелома челюсти.

Летом 2016 года я записал большинство песен с этого альбома. Это был один из моих самых продуктивных периодов. Я писал этот альбом в деревянном домике на горе на окраине Улан-Удэ, в поселке Верхняя Березовка. Эта атмосфера помогла мне уединиться и писать свои песни на микрофон, который тогда стоил дешевле, чем мои кроссовки сейчас. Эти песни мы выпустили еще в 2016, а теперь решили собрать их в тейп. А по случаю того, что мне сломали челюсть, мы решили обернуть его в упаковку.

До какого-то момента у меня было ощущение, что меня не понимают. И мне доставляло дискомфорт, что люди не читают текста. А потом я увидел их на Genius и подумал: прикольно!





О респекте от Вити АК:

Витя АК написал мне в инстаграме, что кайфовый альбом, качает. Я представлял себе, как он своим смешным голосом это говорит. На самом деле, я уважаю Витю АК, и мне нравится его творчество.

О работе на стройке:

Я закончил университет, надо было как-то зарабатывать деньги, и я приехал в Улан-Удэ. Ничего не умел делать, потому что по профессии я документовед. Это делопроизводство, работа с бумагами, печатями, договорами. У меня было два пути: пойти на стройку, либо пойти в шоу-бизнес — вести свадьбы, мероприятия и так далее. Я выбрал и то, и другое — я пошел на радио и работал на стройке.

О канадском лейбле One Umbrella:

Когда я учился в университете, я получил приглашение от канадского лейбла. Мы переписывались в Reddit, потому что у меня было много вопросов, как работать, как писать инструменталы. Я очень много диггерил, искал семплы. Общение с лейблом закончилось на том, что мне надо было приехать и познакомиться.

О любимой книге:

Последняя книга, которую я прочел — это Исай Калашников «Жестокий век». Точнее, я перечитал ее уже в третий раз, потому что это моя любимая книга, она про Чингисхана. Прочитал «Муму». Читал много комиксов манги. Я еще и рисую мангу.