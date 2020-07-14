Everthe8 — о новом альбоме, фите с Хаски и трибьюте Mac Miller

Everthe8, недавно выпустивший микстейп «Not by Recipe», рассказал Сэму о названии релиза, совместке с Хаски и трибьюте Mac Miller — «Bipolar». По его словам, он планирует и дальше экспериментировать с фитами, а также записывать треки на русском и бурятском.

О родственниках из Улан-Удэ

Моя бабушка думает, что я работаю с Тимати. В ее инфополе это единственный человек, который читает рэп. Когда я приезжаю, она спрашивает, как у меня дела, и я говорю: «Всё хорошо, я записываю рэп». И всем дальним родственникам, которые приезжают, она говорит, что я работаю с Тимати. Я не хочу ее расстраивать и говорю: «Да, конечно».

Если бы у нас был фит, было бы круто, чтобы Тимати зачитал на бурятском — ему бы в Улан-Удэ сразу поставили памятник.

О карантине

Последние два-три месяца я сводил альбом, рисовал, читал комиксы, смотрел сериалы — как все. Вообще я давно рисовал, просто теперь у меня нашлось время.

У меня есть место в квартире, где ободраны обои. Там раньше висел плакат Oxxxymiron, который остался от чуваков, которые жили там до меня. Я пытался аккуратно оторвать его от обоев, и пришлось завесить это место своими рисунками. Получилось очень клево — прихожу домой и получаю эстетическое удовольствие.

О Дензеле Карри

Дензел Карри очень талантливый чувак, эклектичный. На мой взгляд, все артисты, которые добивались каких-то высот, были эклектичными. Например, Виктор Цой изначально рисовал, учился в художественной школе, и у него были крутые картины, которые могли продаваться. И все творческие люди, если они музыканты, занимаются не только музыкой. Меня, например, интересует кино и сценарное искусство.

О фите с Хаски

Опыт был интересный. У меня был очень жесткий оппонент в хорошем смысле. Ни для кого не секрет, что Хаски — обладатель одного из самых узнаваемых голосов в рэпе на данный момент. Когда я услышал его куплет, я подумал: «Как бы мне не выглядеть на его фоне блекло». Я не мог написать на английском, потому что многие люди не поняли бы меня и, наверное, справедливо. С таким гением русского слова как Хаски просто необходимо было написать на русском языке. И я рад, что все получилось так — для меня это был огромный шаг вперед, так как я огромный фанат Хаски. Записаться с ним была большая честь.

Ощущения, когда ты читаешь на английском языке и на русском, кардинально различаются. Разная фонетика, разное звукоизвлечение. Мне очень хотелось сделать это так, чтобы ощущения были, как будто я читаю на английском языке. Возможно, у меня получилось. И я не исключаю, что будут дальнейшие эксперименты с русским и бурятским языком. Сейчас у меня есть треки даже с испанскими вставками.





О названии альбома

Когда я начинал заниматься творчеством, каждый мой новый трек отличался от предыдущего. Если один медленный и тягучий, то другой быстрый и резкий. У меня было ощущение, что я двигаюсь по дуге. Поэтому я ждал, когда эта дуга замкнется в круг, чтобы треки начали повторяться. Но она не замыкается.

Как говорит Паша, который сводил этот альбом: готовить по рецепту чертовски скучно. Мы сидели и придумывали название. Он сказал: «У нас есть UK-звучание, Мемфис, фишки от Kid Cudi, трибьют Mac Miller — альбом абсолютно разноплановый». Всё это похоже на ингредиенты какого-то блюда. Никому не нравится есть одно и то же мясо каждый день, все хотят разнообразия в меню. Поэтому альбом называется «Не по рецепту».

О гостях на альбоме

Я не могу писать фиты с теми, с кем не дружу. Сейчас такое время, когда очень много фитов происходит по интернету. Я это допускаю, потому что это часть культуры. Но то, что ты отправляешь предложение о фите человеку, которого не знаешь, и платишь за это деньги — it’s fuckin weird.

О Kid Cudi

Мне кажется, что это артист, который несправедливо забыт. Очень многие люди получили возможность быть услышанными благодаря Скотту Мескади. Этот человек просто переодел мир рэпа. Многие считают, что это был Канье Уэст, но я думаю, что именно Кади повлиял на альбом «808s & Heartbreak» с точки зрения эмоциональных переживаний и звучания. Он заставил весь мир петь.

Kid Cudi делает песни, к которым хочется возвращаться. Мне не нравится такое понятие как бэнгер. В моем понимании это нечто, что подкупает тебя своей обложкой. Проходит три месяца, и люди уже не хотят это слушать. А есть песни, к которым хочется возвращаться — такие как «Pursuit of Happiness».

О крутой новой музыке

Я очень кайфую от альбома Freddie Gibbs и The Alchemist. Фредди — довольно немолодой персонаж, но этот чувак умудряется каждый раз выдавать такие куплеты, что новая школа просто курит в стороне.

Сейчас смотришь на новых артистов, и на их лицах можно поскользнуться от того, что они слишком глянцевые. И это видно даже в инстаграме — я смотрю фотографии чуваков или девушек — и они идеальные.

Об отличиях нового альбома от предыдущих

По большому счету, это микстейп. В нем нет какой-то конкретной сюжетной линии. Он помог мне записать совместные треки с ребятами, потому что найти общий язык в творчестве — это очень важно. Для меня, как для любого творческого человека, было важно ощущать себя равной творческой единицей той же Эрике Лундмоен. Все эти люди подарили мне частицу себя и позволили решать, куда ее поместить.

Я испытал от этого новые эмоции, и мне теперь хочется больше работать с другими ребятами, чем соло. У меня было очень много времени для того, чтобы писать музыку одному.

О танцевальных треках

Эти треки показывают, насколько уважительно я отношусь к EDM-сцене и бэйс-музыке в целом, потому что хип-хоп настолько всеобъемлющая сфера, что она не может существовать, не цепляя все это. Взять хотя бы UK-сцену — это огромный источник вдохновения. Не использовать это в своих релизах — просто преступление.

Я возвращаюсь не только к EDM, но и к олдскулу. В нем есть животная энергия, которая позволяет поместить в треки намного больше энергии. Многие треки сейчас очень схожи по смыслу — у кого-то есть что-то, чего нет у других. Это немного надоедает. А если взять олдскул 90-х, ребята читали практически обо всем.

О трибьюте Mac Miller — «Bipolar»

Я уважаю Мака как человека и как артиста, который привил мне любовь к музыке. Когда я учился в университете, я слушал его пластинки и понимал, что белый парень может чему-то научить темнокожих ребят. Этот человек был настолько открытым, что его все любили. Я не знаю никого, кто бы сказал, что Мак Миллер был asshole. Вокруг Арианы Гранде слишком много смертей.