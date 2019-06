Послушайте новый альбом Everthe8 — «8th the Human»

Everthe8 — рэпер и продюсер из Бурятии, взорвавший в прошлом году релизом «Ulan-Ude Summer’16» и получивший респекты Хаски, Thomas Mraz и других артистов. Сегодня он выпустил новый альбом — «8th the Human», так же полностью записанный на английском языке. «Мне очень нравится, как английский язык звучит фонетически, — рассказал Everthe8 в интервью для нашего проекта «In Person», — бывает даже такое, что мне снятся сны, я думаю на английском языке и стараюсь там даже изъясняться на английском. Это очень странное чувство». В «8th the Human» вошли ранее вышедшие треки «OW, I Like it» и «Heart on the Sleeve» (лайв-версия здесь).

Рассказ Тимура о жизни в Улан-Удэ, общении с шаманом и графической новелле ищите в недавнем выпуске «In Person».