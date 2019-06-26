Хронология мучений альбома Lil Uzi «Eternal Atake»

Жизнь идет, а ситуация вокруг второго студийного альбома Lil Uzi Vert никак не меняется. По словам артиста, пластинка «Eternal Atake» готова уже давно, однако точной даты релиза как не было, так и нет. Сначала Lil Uzi винил в этом лейбл Generation Now, с которым впоследствии расстался, заключив контракт с Roc Nation. Тем не менее, альбом по-прежнему недоступен, а недавно Uzi честно признался фанатам, что понятия не имеет, когда ждать релиза. Мы собрали хронологию событий, происходивших вокруг «Eternal Atake» с момента его анонса.
- 31 июля 2018 — Lil Uzi Vert удаляет все фотографии в Instagram, оставляя только сниппет сингла «New Patek» и обложку к альбому «Eternal Atake» с символикой секты Heaven’s Gate.
- 19 сентября 2018 — выходит шестиминутный «New Patek», единственный трек Саймира в прошлом году.
- 9 декабря 2018 — Lil Uzi Vert говорит, что работа над проектом «Eternal Atake» завершена.
- 24 декабря — Lil Uzi диссит лейбл Generation Now под руководством DJ Drama и Don Cannon на треке «Shells» с Shabazz PBG («Пытаюсь узнать, как расторгнуть сделку»).
- 11 января 2019 — Lil Uzi «публично уходит из музыки», заявляя, что ему все надоело, и он хочет вернуться назад в 2013. Причиной тому был конфликт с лейблом.
- Март 2019 — Uzi запрещают выпускать музыку. Не вышли 4 композиции, которые должны были появиться на альбоме NAV. Исполнитель в открытую проявляет неуважение к лейблу и в прямом эфире в Instagram вопрошает: «Зачем я подписал это дерьмо? Вы думаете, что я не хочу делать музыку?». DJ Drama заявляет, что Саймир может выпустить «Eternal Atake» хоть завтра, после чего в инстаграме Узи появилась история с подписью: «Если хотите выпустить альбом, то правило №1 — не гуляйте с девушкой босса». На тот момент Вудс тесно общался с пассией DJ Drama, моделью Бриттани Берд. Саймир выкладывает трек «FREE UZI» на новом soundcloud-аккаунте. В нем он продолжает нападки на лейбл. Становится известно, что Uzi заручился поддержкой Jay-Z, и после выхода альбома станет подписантом его лейбла Roc Nation.
- 9 апреля — выходят два трека «That’s A Rack» и «Sanguine Paradise». Незадолго до этого синглы были слиты в сеть.
- 11 апреля — через коллабораторов артиста Oogie Mane и Brandon Finessin стало известно, что «Eternal Atake» имеет 11 разных версий.
- 1 мая — в сети появляется официальный тизер «Eternal Atake» (на данный момент удален).
- 13 мая — выступление на фестивале Rolling Loud. Uzi вновь анонсирует альбом.
- 5 июня — в разговоре с фанатом Саймир проговорился, что альбом выйдет через 2 недели.
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ETERNAL ATAKE IN 3WEEKS! @akadmiks @worldlatinstar @worldstar @liluzivert #liluzivert #Prom2k19 #akademiks #eternalatake #doncannon #Lit #EA #YSL
- 25 июня — Lil Uzi не знает, когда выйдет «EA».
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@liluzivert says he “dont know” when EA will be dropping ; Kinda seems out of his control!