Хронология мучений альбома Lil Uzi «Eternal Atake»

Март 2019 — Uzi запрещают выпускать музыку. Не вышли 4 композиции, которые должны были появиться на альбоме NAV. Исполнитель в открытую проявляет неуважение к лейблу и в прямом эфире в Instagram вопрошает: «Зачем я подписал это дерьмо? Вы думаете, что я не хочу делать музыку?». DJ Drama заявляет, что Саймир может выпустить «Eternal Atake» хоть завтра, после чего в инстаграме Узи появилась история с подписью: «Если хотите выпустить альбом, то правило №1 — не гуляйте с девушкой босса». На тот момент Вудс тесно общался с пассией DJ Drama, моделью Бриттани Берд. Саймир выкладывает трек «FREE UZI» на новом soundcloud-аккаунте. В нем он продолжает нападки на лейбл. Становится известно, что Uzi заручился поддержкой Jay-Z, и после выхода альбома станет подписантом его лейбла Roc Nation.