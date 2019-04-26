Boulevard Depo, OFFMi, Big Baby Tape и другие в новом сайфере от Esquire

Журнал Esquire выпустил сайфер с Big Baby Tape, OFFMi, Батерс, Boulevard Depo и i61. Это завершающий этап проекта «Новый рэп: Хедлайнеры» про 10 молодых артистов, которые, по мнению издания, будут двигать хип-хоп в России в 2019 году. Среди них также Obladaet, Lizer, 044 Rose, Saluki и Klim Eastwood (на прошлой неделе 044 Rose рассказал в эфире STUDIO 21 об украинском рэпе, татуировках и фите с Серегой).

В начале апреля Esquire пообщался с каждым из участников проекта «Новый рэп: Хедлайнеры» и выпустил 10 интервью (ищите их здесь вместе с другими эксклюзивными видео).