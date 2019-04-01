Esquire поговорил с 10 русскими рэперами (включая Obladaet, Boulevard Depo и Big Baby Tape)

Журнал Esquire выпустил интервью с 10 героями новой школы русского рэпа, среди которых Obladaet, Big Baby Tape, Boulevard Depo, OFFMi и другие. По мнению издания, именно эти артисты будут двигать российский хип-хоп вперед в 2019 году. Проект называется «Новый рэп: хедлайнеры Esquire», его цель — подробнее рассказать о музыке, которая давно вышла за пределы стриминговых площадок и соцсетей, покорив главные мировые чарты.

Ниже — полный список артистов, выбранных Esquire, и ссылки на интервью.

Кроме того, предлагаем вспомнить наши лайвы с героями проекта «Новый рэп: хедлайнеры Esquire» (Obladaet, i61 и Батерс), а также пересмотреть пилотный выпуск «In Person» с OFFMi.

Obladaet: «Никогда не писал песню с расчетом на то, что она станет хитом»

Big Baby Tape: «Меня очень сложно сейчас удивить, ничего не цепляет»

Lizer: «Мне наконец-то нравится музыка, которую я делаю»

Boulevard Depo: «Моя главная цель — дожить до 28 лет»

044 Rose: «Украинское отличие — в том, что мы из ничего делаем все»

Батерс: «В рэпе всё отталкивается от звука, а он значительно прокачался»

i61: «Я хочу обнулиться»

Saluki: «Бывают фильмы хорошие, а бывают как «Криминальное чтиво». Мне хочется быть «Криминальным чтивом»

OFFMi: «Нужна музыка хорошая, все отталкивается от музыки»

Klim Eastwood: «Я хочу оставаться загадкой, как круги на полях»