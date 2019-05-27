Feduk, Obladaet, Антоха MC и другие выступят на фестивале Encore в июне

В этом году в Москве впервые пройдет Encore Fest — фестиваль актуального хип-хопа, на котором выступят Feduk, Антоха MC, Obladaet, Жак Энтони и другие представители местной сцены. Среди иностранных гостей — A$AP Illz, Mishlawi (американский рэпер с португальскими корнями) и легендарная группа Outlawz, основанная самим Тупаком Шакуром. Кстати, дата фестиваля напрямую связана с днем рождения нью-йоркского MC — он появился на свет в ночь с 15 на 16 июня.

На фестивале планируются две сцены — Urban и Acoustic: на первой выступят хедлайнеры, на второй пройдут акустические концерты. Помимо музыкальной программы, на Encore Fest будут работать арт-ярмарка, маркет, фудкорт, а также состоятся несколько баттлов: танцевальный, по скретчу и стритболу. В стритбол-зоне заявлен особый хедлайнер — Bone Collector, он же Ларри Вильямс, мировая звезда стритбола.

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