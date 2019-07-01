ENCORE FEST | STUDIO 21

В прошлом месяце в Москве состоялся ENCORE FEST, на котором выступили Feduk, Антоха MC, OBLADAET и многие другие. ⠀ ⠀

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Он прошел при поддержке МТС 15 июня — в день рождения Тупака Шакура. Сэм зашел туда через черный ход и узнал, знакомы ли гости фестиваля с биографией легендарного нью-йоркского MC (спойлер: не сильно знакомы).