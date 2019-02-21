Eminem снова прошелся по MGK на концерте в Австралии

Прошлый год закончился для Eminem более, чем удачно. После провального «Revival» он реабилитировался пластинкой «Kamikaze», которая напомнила всем про старого доброго Slim Shady и разошлась тиражом более 400 тысяч копий в первую неделю. Но больше всего фанатам Маршалла запомнился дисс на MGK «Killshot», установивший абсолютный рекорд по просмотрам на YouTube за первые сутки. Колсон, само собой, старания оппонента не оценил, раскритиковав его за несерьёзный подход к материалу. По мнению MGK, Eminem простебал его прическу и не привёл никаких фактов.

Конфликт между исполнителями затих, но отношения явно остались напряженными. Во время недавнего выступления в Австралии Eminem отказался исполнять трек «Killshot», несмотря на нескончаемые просьбы из зала. «Я больше не уделю внимания этому членососу», — заявил Маршалл со сцены. «Пошумите для себя самих и не делайте ничего для MGK».