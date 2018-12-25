Dissmas — Eminem расскажет о 12 любимых диссах

Несмотря на скептическое отношение Gucci Mane (недавно он заявил, что Эминему стоит снять корону, потому что в жанре есть более достойные имена), 2019 год сложился удачно для Маршалла. В последний день лета Slim Shady без предупреждений выпустил альбом «Kamikaze», в котором задиссил огромное количество рэперов. Кроме того, он успел записать трек «Killshot», направленный против MGK, который побил рекорд YouTube по просмотрам за первые сутки.

Начиная с завтрашнего дня Эминем будет рассказывать о 12 любимых диссах — об этом рэпер написал в инстаграме. Как именно это будет происходить — не совсем понятно, как и то, будут ли это треки самого Маршалла, либо других артистов. Известно только, что эфир Эминема стартует завтра в полдень на Shade 45 Radio.