Eminem празднует 20-летие «The Slim Shady LP» (и цитирует самого себя)

Эминем — не самая плохая ролевая модель для всех, кто хочет построить карьеру в хип-хопе. Несмотря на провалившийся альбом «Revival», Маршалл остается легендой и одним из лучших лириков за всю историю жанра. Недавно он выпустил расширенную версию «The Slim Shady LP» — ключевого релиза в его карьере, добавив туда аж 10 бонусных треков. Пластинка вышла ровно 20 лет назад и стала для молодого Slim Shady пропуском в мейнстрим. Эминем не только залил расширенную версию альбома на стриминговые сервисы, но и заказал огромные промо-билборды по всему Нью-Йорку. Фото одной из таких конструкций Маршалл разместил в инстаграме, подписав её фразой: «Разве ты не хочешь вырасти таким как я?», цитируя свой собственный трек «Role Model».

В конце августа 2018 года Эминем внезапно выпустил альбом «Kamikaze», а после релиза знатно побифил с MGK. Несмотря на то, что конфликт вроде как исчерпал себя, Маршалл не оставил Колсона без внимания на недавнем концерте в Австралии.