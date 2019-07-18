Размышления о брейкапах в клипе Ellie Goulding и Juice WRLD «Hate Me»

Ellie Goulding и Juice WRLD выпустили клип на совместный сингл «Hate Me» — это история о болезненном расставании в эпоху соцсетей. Режиссер видео Saam Farahmand наглядно продемонстрировал, как интернет вынуждает людей погружаться в воспоминания и переживать одни и те же эмоции снова и снова.

Juice WRLD в последнее время не балует фанатов новым материалом: после релиза второго студийного альбома «Death Race for Love» он выпустил только два сингла — «Hate Me» и сольный «Run», а также напомнил о скором выходе его коллаборационного релиза с Young Thug.