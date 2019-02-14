В Калининграде отменили концерт Элджея

В прошлом году из-за давления полиции и чиновников был сорван ряд концертов Хаски, Элджея, Ic3Peak и других артистов. В декабре BBC выпустили документальный фильм «На меня смотрит вся Россия», посвященный исполнителям, столкнувшимся с этой проблемой. Президент Владимир Путин, в свою очередь, назвал отмены концертов бесперспективными, а взамен предложил «возглавить и направлять» молодежную культуру. После этого стало известно, что Птаха и Дмитрий Ларин станут членами совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме.

Тем не менее, пока искоренить проблему не удалось — вчера в Калининграде отменили концерт Элджея, запланированный на 16 февраля. По словам организаторов, причиной стало недовольство госучреждений — информацию об этом можно найти на их страничке «ВКонтакте». Они также отметили, что Калининград — один из любимых городов Элджея «по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта».