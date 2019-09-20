Eighteen анонсировал первый концерт в столице

Eighteen — автор полюбившегося всем сингла «Земной шар» и альбома «Delight» — выпустил тизер своего первого сольного концерта в столице. Шоу пройдет 23 ноября в клубе 1930 Moscow и объединит все главные хиты артиста, включая сингл «Girls Wanna Love» и новый альбом, который выйдет уже этой осенью (билеты здесь).

Недавно Eighteen стал гостем проекта «In Person», где рассказал о детстве в Туле, бизнесе по продаже снепбеков и своей реакции на внимание фанатов. Также он объяснил, почему чувство стиля гораздо важнее трендов, и как стереотипы мешают людям становиться счастливее.